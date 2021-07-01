Совет ветеранов АЭП ОИЯИ 18 июня организовал экскурсию для ветеранов ОИЯИ в парк «Патриот», что в Кубинке, в Главный храм Вооруженных Сил России. Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации - духовный символ России, прославляющий величайшую победу жизни над смертью. Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны. Храм символизирует силу и мощь Матушки России. Мы много слышали об этом уникальном сооружении, но то, что мы увидели, превзошло все ожидания. Взору предстала огромная площадь, окруженная невысокими разного рода сооружениями и ограждениями в виде столбиков, как будто солдаты в строю, - от этого создается впечатление постоянного воинского движения на площади. А в центре на фоне ясного неба возвышался как сказочный богатырь, огромный храм. Фасад Храма отделан ажурным металлом, а у главного входа – иконами. Сверху горят золотые купола. Главный купол в форме шлема, что Невский князь в боях носил. И с двух сторон взирает с неба Архангел грозный – Михаил. Он - предводитель воинства. Закладной камень змеевик привезен из Валаама и освящен митрополитом Кириллом 19 сентября 2018 года в присутствии президента России В.В. Путина и министра обороны С.К. Шойгу. Впервые храм построен из стекла и металла. Для чугунных плит крылец храма использовался сплав, в который включили металл из переплавленного оружия вермахта. В пропорциях храма зашифрованы значимые цифры и даты из истории России. Храм вместе с крестом имеет высоту 96 метров - в 960 году родился святой равноапостольный великий князь Владимир, в честь которого освящен нижний храм. Диаметр барабана главного купола составляет 19,45 метра, а диаметр самого купола - 22,43 метра. В нем - восемь окон. В этих цифрах зашифровано точное время подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии - 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты. Высота малого купола - 14,18 метра, а потолок храма украсили витражи на площади в 1418 квадратных метров. 1418 дней ночей длились боевые действия в Великой Отечественной войне. Всего храм имеет шесть куполов, из которых четыре одинаковые. Центральный - самый большой (80 тонн) и один - звонница. Патриарший собор состоит из верхнего и нижнего храма. Нижний храм в честь князя Владимира украшен керамикой и гжельской росписью, в нем есть купальня для крещения. Верхний храм в честь Воскресения Христова поражает барельефом Христа. Своды храма из витражей с изображением орденов. Поражает образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике. Прекрасны боковые приделы, посвященные разным видам войск. Придел святого Илии Пророка - покровителя ВКС и ВДВ России. Придел св. Варвары Великомученицы - покровительницы Ракетных войск стратегического назначения. Придел святого апостола Андрея Первозванного - покровителя Военно-Морского Флота. Придел святого Александра Невского - покровителя Сухопутных войск. В работе по возведению и оформлению храма и музейного комплекса непосредственно участвовали около семисот человек - мастеров своего дела. И мы гордимся тем, что в нашем городе Дубне в мастерской Михаила Полякова была изготовлена мозаика (около 80 квадратных метров) для алтаря. Вся внутренняя поверхность стен и потолка храма украшена мозаикой с разнообразными сюжетами. И созданы мозаичные картины художника Нестерова. В мозаике русские герои- Небесная святая рать. Идут одним могучим строем На подвиг ратный вдохновлять. На восточной апсиде храма установлена уникальная икона-складень Воскресения Христова. Она выполнена с применением золочения, эмалей и полудрагоценных камней. Складень в будние дни закрыт и открывается только в субботу в 17 часов. К сожалению, нам не удалось увидеть его. Храм Воскресения Христова – третий по высоте православный храм после Исаакиевского собора и Храма Христа Спасителя. Храм сооружался всего 538 дней, строили его всем миром. В частности, дубненское предприятие ГосМКБ «Радуга» оказало ощутимую финансовую помощь при строительстве этого храма. Строительство завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы. В восточной части музейного комплекса установлена скульптурная композиция Даши Намдакова «Матерям победителей». Ее высота 9 метров. В основе образа – скорбящая женская фигура, укрывающая вечно горящую свечу - символ любви и памяти. При храме Воскресения Христова создан огромный, не имеющий аналогов, музейный комплекс «Дорога Памяти», опоясывающий Главный Храм. Протяженность музея – 1418 шагов. Именно столько дней и ночей длилась Великая Отечественная война. В музее свыше 8 тыс. экспонатов, около 15 тыс. гильз с землей с мест захоронения воинов из более 44 стран мира. Экспозиция музея выстроена в хронологическом порядке. Это подробная история каждого дня Великой Отечественной войны в 35 залах, 27 из которых с иммерсивным эффектом погружения. Иммерсивный театр вовлекает зрителя и делает его полноправным участником происходящего. Мы присутствовали на хирургической операции в полевом госпитале, на отражении атаки артиллерией, нас оглушил визг и грохот войны… Музей устроен так, что попадаешь словно в длинный туннель («дорога»), по которому в полумраке проходишь от мирных дней до последних победных: зал «Мирное время», «Первый день войны», «Героическая оборона Брестской крепости», «Эвакуация промышленности», «Блокада Ленинграда»… Экспозиция позволяет побывать в тылу, где шла не менее напряженная и трудная борьба, чем на передовой; в концлагерях. В музее в базе данных героев Великой Отечественной войны содержится информация о более чем 34 млн участников и погибших, и оставшихся в живых. И их письма, письма…. У многих нет фотографий, вместо них - вечный огонь людской памяти. В каждом зале стоят интерактивные экраны, на которых можно ввести имя и фамилию своих родственников, участников тех сражений, найти их в галерее героев. Выработана очень ценная система поиска. Этой возможностью воспользовались С.А. Елизарова и Н.А. Баскакова. Они словно пообщались со своими отцами, это было очень волнительно. С.А. Елизарова: «Что может испытывать человек, который неожиданно в музее смог увидеть до боли знакомое лицо своего папы, весь военный путь, все награды и весь послужной список! Передать очень сложно. Спустя время я поняла: главное, что все эти люди, прошедшие войну, не канут в вечность! Я рада, что и мои близкие смогут прийти и постоять возле портрета моего папы». …Постепенно посетители музея продвигаются к победному маю 1945 года. И им предлагается пройти по брусчатке Красной площади на первом Параде Победы. А последний зал напоминает об огромных потерях нашего народа в годы войны и представляет собой мультимедийный туннель. Миллионы лиц тех, кто погиб в этой войне, проносятся вверх и превращаются в звезды... Экскурсия оставила необыкновенное впечатление грандиозностью, красотой и глубиной исполнения, охватом событий на протяжении почти четырех лет этой самой кровавой войны. Сколько же сюда вложено сил, ума, фантазии и просто русской смекалки, размаха мысли и действия! Поистине способности человека безграничны! Из Дубны до Кубинки мы ехали 4 часа и 5 часов – обратно, но никто этого даже не заметил, т.к. у нас был очень комфортный автобус ОИЯИ и отличный водитель. Все мы были переполнены впечатлениями от увиденного и усталости не было! Идея создания символа Победы, продуманность каждой детали храма и экспозиции музея, доведенные до совершенства все замыслы, мощь, красота потрясающих мозаик не могут оставить никого равнодушным. Расставаясь, ветераны благодарили организаторов поездки С.А. Елизарову, Г.Н. Губкову и В.Н. Баландину. Совет ветеранов АЭП ОИЯИ благодарит дирекцию института ОИЯИ за возможность посетить столь значимое для нас, ветеранов, место. С.А. Елизарова, Г.Н. Губкова, И.Г. Куземская, Е.Н. Яцева (бывшая малолетняя узница фашистских концлагерей)