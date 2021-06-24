Прокуратура сообщает

В рамках осуществления надзора за соблюдением трудовых прав граждан выявлен факт выплаты заработной платы работнику менее минимального размера заработной платы, установленного на территории Московской области.

Так, в ходе проверки деятельности одной из управляющих организаций города установлено, что согласно трудовому договору на должность юристконсульта принят работник с должностным окладом 14 200 рублей.

Вместе с тем, в соответствии с Соглашением от 31.10.2019 №243 «О минимальной заработной плате в Московской области», заключенным между Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области (далее – Соглашение), минимальный размер заработной платы на территории области с 1 ноября 2019 года составляет 15000 рублей.

По данному факту прокуратурой города в адрес директора управляющей компании внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, заработная плата работника увеличена.

Кроме того, в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Соблюдение трудовых прав работников находится на постоянном контроле прокуратуры города.

С.В. Чиков, заместитель прокурора города