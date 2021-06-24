Прокуратура сообщает

По результатам проведенной прокуратурой города проверки восстановлено право двух граждан на получение ежемесячной выплаты на детей от 3-х до 7 лет.

Прокуратурой города Дубны проведена проверка по обращениям матерей несовершеннолетних детей по факту отказа Дубненским управлением социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области в предоставлении государственной услуги по назначению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, предусмотренной Законом Московской области от 10.04.2020 № 57/2020-ОЗ «О дополнительной социальной поддержке семей, имеющих детей, в Московской области».

Установлено, что отказ в выплате заявители получили в связи с отсутствием у заявителей места жительства на территории Московской области.

Вместе с тем, как показала проверка, у заявителей имелась временная регистрация на территории г.о. Дубна, а дети, на которых назначалась данная выплата, являлись воспитанниками детских дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории г.о. Дубна, и получали медицинскую помощь в ГАУЗ МО «Дубненская городская больница».

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 2 февраля 1998 г. № 4-П, сам по себе факт регистрации или отсутствие таковой не порождает для гражданина каких-либо прав и обязанностей и не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

С целью защиты социальных заявителей и их несовершеннолетних детей, прокурор города обратился в суд с исковыми заявлениями о признании незаконным решения Дубненского управления социальной защиты населения и требовании предоставить ежемесячную денежную выплату на детей.

Требования прокурора Дубненский городской суд удовлетворил в полном объеме.02

Д.Е. Антонов, прокурор города