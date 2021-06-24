Как сообщил глава города Сергей Куликов, управление ЖКХ администрации Дубны направило в Министерство энергетики Московской области заявку на газификацию улиц Александровка, Козлаки и Юркино.

Старт реализации в нашем регионе президентской программы «Социальной газификации» дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На заседании правительства Московской области вице-губернатор региона Евгений Хромушин доложил губернатору о начале в регионе работ по программе социальной газификации: в нее вошли более 2,8 тысяч населенных пунктов.

«Социальная газификация» – важнейшая программа для развития региона и повышения уровня комфорта жителей. Мособлгаз бесплатно проложит газопроводы до границ 110 тысяч домовладений Подмосковья. Газ появится у 300 тысяч жителей уже до конца 2022 года», – доложил Евгений Хромушин.

В рамках программы газораспределительные сети будут подведены до границ земельных участков жителей ранее газифицированных населенных пунктов. Населенные пункты, включенные в программу, можно уточнить на сайте Мособлгаза.

«Для удобства жителей, которые хотят подключить свои дома к газу в рамках «Социальной газификации», мы упростили документационные процессы. Для подключения достаточно подать единую заявку на комплексный договор, в который уже входят: разработка проекта, технологическое присоединение, поставка газа и так далее. Заявителю останется только обеспечить доступ сотрудникам Мособлгаза для проведения работ», – отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Жители получают возможность сэкономить не только на подведении трубы к участку, но и на стоимости работ по проектированию, строительству и подключению газа к самому дому – эта сумма станет ниже на 23%. Единственное условие – постройка на участке должна быть официально зарегистрирована.

Вместо пяти договоров теперь понадобится только один: комплексный договор социальной газификации. Сроки на подключение сократятся почти вдвое, а внутри земельного участка процедура подведения газа в дом займет от 30 до 60 дней, в зависимости от сложности работ.

Для удобства предусмотрена также дистанционная форма подачи заявки: на сайтах Министерства энергетики Московской области https://minenergo.mosreg.ru и Мособлгаза https://www.mosoblgaz.ru/sg.

На все вопросы по социальной газификации ответят на горячей линии «Социальной газификации» по телефону 8-800-100-75-75. Также можно или направлять вопросы на электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .