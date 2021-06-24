Главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения и ряде других. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, «прививка – дело добровольное, но, если ты не привит и работаешь на предприятии, где есть постоянный контакт с людьми, ты рискуешь заболеть сам и заразить других. Цена такого риска, как мы видим, слишком высока – и маски тут не помогут». По словам губернатора, до 15 июля предприятиям и организациям нужно подать сведения о вакцинации сотрудников на региональный портал госуслуг. Андрей Юрьевич призвал отнестись с пониманием к необходимости сделать прививку. «Новых ограничений и тем более нового карантина не хочет никто. Главный способ это предотвратить – вакцинация и коллективный иммунитет. Только когда 60% взрослых жителей получат вакцину и антитела, мы сможем защитить тех, кто прививку не может сделать по медицинским показаниям», – заключил губернатор. Ранее к жителям России обратился президиум Российской академии наук, отмечая, что вакцинация от COVID-19 – «с точки зрения науки наиболее адекватный ответ на вызов пандемии». РАН подтверждают, что «имеющиеся в настоящее время российские вакцины не могут нанести никакого вреда здоровью. А вот перенесенное заболевание часто приводит к очень значительным осложнениям». «Шансом на сохранение жизни» назвал вакцинацию от коронавирусной инфекции президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава России, академик РАН Иван Иванович Дедов. В своем обращении он призвал соотечественников «оставить предрассудки»: — Пандемия — глобальная опасность заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 — остается сегодня самым опасным вызовом для всего Человечества. Инфекция уже унесла миллионы жизней во всем мире, а в России мы ежедневно теряем сотни родных и близких, наших коллег, наших соотечественников. И когда в России была разработана первая в мире вакцина против ковида — «Спутник V» — мир с облегчением вздохнул: появилась реальная надежда защиты от невидимого, неизвестного, смертельного врага. То есть вакцинация! Чтобы выработать коллективный иммунитет и снять основные ограничения в нашей повседневной жизни, нам необходим коллективный иммунитет. Известно, что иммунитет к инфекции вырабатывается в процессе болезни COVID-19 или приобретается за счет вакцинации. Казалось бы, всё и всем ясно. Всему свету очевидно, что делать: надо прививаться! Все, кто до сих пор не вакцинировался, являются потенциальными носителями инфекции — они в любое время сами могут заболеть и заразить окружающих. Я особо обращаюсь к больным сахарным диабетом, как самой уязвимой к коронавирусу когорте населения. Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. Ковид бьет по тем же сосудам, получается двойной удар. Отсюда — высокий риск смертности. Сахарный диабет — это прямое показание к вакцинации от ковид. Как главный эндокринолог страны, прошу специалистов-эндокринологов в регионах максимально оперативно провести вакцинацию больных диабетом. Для них это шанс на сохранение жизни! Прошу вас, дорогие соотечественники, оставить предрассудки. Еще и еще раз посоветуйтесь с членами своей семьи, с врачами. Поговорите с людьми, переболевшими и уже получившими прививку, — и приходите на пункты вакцинации. Уважаемые жители и гости Дубны! Специалисты Дубненской городской больницы приглашают вас пройти вакцинацию. Сделать это можно бесплатно. Для занесения информации в федеральную базу данных при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Прививочные кабинеты работают в двух поликлиниках: на левом берегу – ул. Карла Маркса, 30, вход с ул. Володарского; на Большой Волге – ул. 9 Мая, 7в, стр. 1. Можно пригласить мобильную бригаду медиков на предприятие или в учреждение. Коллективную заявку следует направлять на почту горбольницы: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Только коллективный иммунитет поможет нам победить пандемию!