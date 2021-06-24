Руководством управляющей компании ОЭЗ «Дубна» организована встреча сотрудников с заведующим инфекционным отделением Дубненской городской больницы Павлом Леоновым. На ней специалист рассказал о необходимости вакцинирования от COVID-19, ответил на многочисленные вопросы сотрудников. К сожалению, ситуация с коронавирусной инфекцией и в мире, и в России продолжает развиваться не лучшим образом. Вирус мутирует, число инфицированных растет и больницы вновь заполнили пациенты с COVID-19 разной степени тяжести. Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» принимает все возможные меры для борьбы с коварной болезнью: здесь на регулярной основе, практически раз в три недели, выездные бригады медиков городской поликлиники проводят вакцинацию, организовано тестирование на антитела, строго соблюдаются требования по эпидемиологической безопасности. Своевременное информирование персонала – одна из таких мер. - Сейчас мы вновь наблюдаем мутацию вируса COVID-19 - теперь он стал значительно агрессивнее, люди болеют тяжелее и смертность от него очень высокая, - отметил на встрече со специалистами управляющей компании заведующий инфекционным отделением Дубненской городской больницы Павел Леонов. - Обязательная вакцинация – это выход из сложившейся ситуации. Если бы мы начали активно делать прививки еще в декабре, когда вышел «Спутник-V», то могли бы избежать этой волны и многие жизни были бы спасены. Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, обращаясь к участникам встречи в Конгресс-центре, рассказал о личном опыте и причинах вакцинирования: - Мы все с вами живем в одной среде, в одном городе, работаем в одном коллективе. Делать или не делать прививку? Я, как и вы, тоже был в сомнениях, какое-то время не решался вакцинироваться. Но принял во внимание тот факт, что могу заболеть не только сам, но и заразить окружающих и своих близких. В итоге этой весной привился от COVID-19. Все прошло легко, без осложнений. Зато теперь не волнуюсь за семью и за тех, с кем рядом работаю. Антон Афанасьев обратил внимание на то, что вакцинироваться лучше сейчас, пока не наступила осень – пора обострения острых респираторных заболеваний. Ведь если сделать прививку от коронавируса еще летом, то к осени иммунитет успеет сформировать антитела от COVID-19. На встрече со специалистом прозвучало много вопросов: о необходимости процедуры, надо ли вакцинироваться уже переболевшему COVID-19, как действовать, если после прививки в крови не обнаружены антитела, влияет ли прививка на репродуктивные функции и, конечно же, какая из доступных нам вакцин самая эффективная. Павел Леонов дал ответы на все вопросы, рассказал о преимуществах каждой из вакцин и разъяснил при наличии какого числа антител необходимо вакцинироваться вновь. Если после такой подробной информации у кого-то еще и оставались сомнения – делать прививку или нет, то после того, как несколько сотрудников, которые переболели сами или этот вирус затронул самых близких им людей, поделились своими историями, все сомнения пропали. По завершении встречи большая часть работников управляющей компании записалась на вакцинацию. По материалам пресс-службы ОЭЗ «Дубна»