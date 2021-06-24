Продолжение. Начало в №№ 14,15,16,18,19,20,21,22,23. Социальные достижения 70-х были значительными. В Дубне с 1971 г. по 1980 г. велось активное жилищное строительство. В эксплуатацию было введено 320 тысяч кв. м. жилья или 5158 квартир. Для сравнения: весь жилой фонд города к 1971 году составлял 348,8 тысяч кв.м. В городе в 1980 г. были окончательно ликвидированы дома барачного типа. В институтской части началась массовая застройка в районе Черной речки, а в левобережье дома в основном строились в кварталах между ул. Володарского и нынешней улицей А.Я. Березняка. Доминировать в строительстве начала многоэтажная застройка. Украшением города стал новый корпус гостиницы «Дубна», где получали жилье молодые и иностранные специалисты ОИЯИ. Новое общежитие ввело в строй и ДПКО «Радуга». Строительство завода «Тензор» дало импульс развитию района Большой Волги как современного микрорайона с благоустроенным жильем и развитой инфраструктурой, чего никак не мог сделать здесь долгие годы Волжский район гидросооружений. Первый дом завод получил от строителей в ноябре 1974 г., а всего за десятилетие было построено 11 домов - 1449 квартир, два общежития. На карте микрорайона появились три новые улицы – Энтузиастов, Попова и 9 мая. На первом этапе существования завода были введены котельная, детский комбинат, торговый центр «Орбита», заводская столовая. В то же время в правобережную часть стали поступать серьезные вложения от «Тензора» в строительство других важных объектов инженерной и социальной инфраструктуры. В трех частях города были введены в строй новые котельные, что позволило обеспечить устойчивое снабжение населения горячей водой и теплом, заложить базу для дальнейшего развития города. Были построены новые общегородские очистные сооружения. В 1980 г. вошел в строй мост через реку Дубну, так что город удалось соединить дорогой с г. Кимры в районе Савелова. Проводились масштабные работы по благоустройству дворов и улиц. В институтской части города на набережной Волги был заложен новый парк. Активная работа, проводимая в городе по благоустройству, высоко оценивалась партийными и советскими органами Московской области. А в 1977 г. за первое место в российском смотре по благоустройству в III квартале город был награжден Красным знаменем Совета Министров РСФСР. Было построено три детских дошкольных учреждения, общее число которых достигло к 1981 году двадцати семи. В новое здание переехала школа №3, началось проектирование школы №7 и ПТУ №67 (ныне колледж университета «Дубна»). Вступили в строй поликлиника в МСЧ–9, детская больница и поликлиника, инфекционное и родильное отделение в горбольнице. На базе открытого лечебно-оздоровительного корпуса в пионерском лагере «Дружба» ДПКО «Радуга» организовало для своих работников и членов их семей работу профилактория. В Крыму начал работу пансионат ОИЯИ «Дубна». Было спроектировано и началось строительство по заказу ОИЯИ и завода «Тензор» профилактория в Ратмино. У дубненцев с 1976 г. появился Дом бракосочетания. Начал работать бассейн «Архимед», а на стадионе «Волна» - крытый спортивный зал. Значительный шаг был сделан в укреплении материальной базы торговли, быта и общественного питания. Всего за десять лет ввели в строй семь магазинов. Из них два крупных комплексных торговых центра. На Большой Волге - «Орбита» и в левобережье – «Восход». Кроме того, в этой части города появились овощехранилище и комбинат бытового обслуживания, также жители получили возможность отдыхать в ресторане «Вечерний». К 1981 г. в городе действовало 55 продовольственных и промтоварных магазина, 35 предприятий общественного питания и 30 мастерских и ателье. После реконструкции хлебокомбината стало выпускаться свыше 30 наименований хлебопродуктов. В город пришел природный газ, а с 1971 г. в Дубну из Москвы пошли электропоезда, следовавшие 2 часа 20 мин. вместо 3 часов ранее. Сдача в эксплуатацию в первой половине 70-х годов в двух частях города АТС позволила телефонизировать каждую третью квартиру, что на многих территориях страны было пределом мечтаний. Дубна получила возможность автоматического выхода абонентов в города Советского Союза и стран-участниц ОИЯИ. Да и уровень благосостояния дубненцев тоже заметно отличался от других городов Московской области. Почти 96% жителей имели телевизоры (по стране 76 %) и каждый третий житель являлся владельцем легкового автомобиля. При этом Дубна ещё и оставалась городом велосипедистов. Наряду с уникальными научными и производственными результатами 70-е годы оставили о себе память и яркими достижениями в образовании, культуре и спорте. Сегодня можно с полным основанием утверждать, что в это время на территории Дубны успешно реализовывались проекты, устремленные в будущее города. Причем, рождались они в значительной мере как результат деятельности отдельных ярких личностей и как народные инициативы. В этот период делаются заметные шаги для расширения образовательных возможностей. Увеличивается набор молодежи в филиал МИРЭА и техникумы. Начавшее работать с 1970 года сельское профтехучилище в короткий срок становится одним из лучших в стране и в 1977 г. было награждено Красным знаменем победителя Всесоюзного социалистического соревнования. В 1973 г. в Дубну из Новосибирска переводится военно-техническое строительное училище, благодаря чему юноши города стали связывать свою судьбу с воинской службой. Многие школы превратились в экспериментальные площадки по изучению физики, математики и иностранного языка, внедрению программирования. Начнется в них и профессиональная подготовка, помогающая детям выбрать будущую профессию на дубненских предприятиях. По инициативе комсомольской организации ОИЯИ в городе начала действовать физико-математическая школа для старшеклассников, которая стала регулярно проводить открытые научные конференции по физике и математике. По-прежнему много внимания уделялось военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. Этому также способствовало и открытие мемориального комплекса на братских могилах на Большой Волге, и памятника погибшим жителям пос. Иваньково в левобережной части города. Образовательные и воспитательные инновации не ограничивались только стенами школ. Степень охвата внешкольным образованием в отдельные годы в тот период достигали 93 - 95 процентов. После реконструкции расширила свои помещения детская музыкальная школа в институтской части города. Здесь же обрела свою учебную базу и детская художественная школа, становившаяся интересным центром развития изобразительного творчества дубненских ребятишек. Дом пионеров получил отдельное здание. Больших успехов в эти годы достигали юные техники Дубны. Именно в 70-е годы Дубна становится городом поющих детей. Подвижнические устремления О.Н. Ионовой, создавшей в 1965 г. хоровую студию «Дубна», активно поддерживались и ее коллегами - И.В. Поповой, сестрами Натальей и Галиной Фещенко. Под руководством Т.В. Волковой солидно зазвучал хор «Подснежник». Новым талантливым коллективом стал созданный в хоровой студии «Дубна» ансамбль политической песни «Время» (руководитель О.Миронова), который успешно выступал как в Дубне, так и на многих концертных площадках страны, защищал её честь на международных конкурсах. В 1975 году появится традиция проведения городских праздников песни пионеров и школьников, превращавшихся в грандиозные многотысячные певческие смотры. Благодаря активной работе в ДК ОИЯИ балетной студии «Фантазия» и созданию в ДК «Октябрь» ансамбля «Калинка» увеличился охват дубненских ребятишек и танцевальным искусством. В те годы народное самодеятельное творчество прочно вошло в жизнь дубненцев. Проводимые смотры художественной самодеятельности, посвященные таким знаменательным датам как 50-летие образования СССР (1972 г), 30-летие Победы (1975 г.), 60-летие Октябрьской революции (1977 г.) охватывали тысячи жителей города и превращались в потрясающее по своему разнообразию и мастерству зрелища. В их недрах рождались уникальные коллективы, продолжавшие существовать и позже. Всего к концу 70-х годов в Дубне действовало около 40 творческих коллективов, 5 народных университетов культуры, 16 лекториев и кинолекториев. Улучшились условия деятельности клуба ВРГС. Впервые стали проводиться конкурсы самодеятельной песни, открытые фестивали вокально-инструментальных ансамблей, камерные симфонические вечера. А еще было большое число вечеров и капустников, приуроченных к различным событиям в жизни коллективов, интернациональные вечера, множество туристических поездок по стране. И уже суббота и воскресенье не мыслились без посещения молодежью вечеров отдыха, а попросту танцев под аккомпанемент популярных тогда вокально-инструментальных ансамблей, которыми руководили В.Новиков, С.Попов, А. Смирнов, Е.Попов. В конце 70-х Дубна одна из первых становится зачинательницей дискотек и дискотечного движения в СССР. При отсутствии центров отдыха и развлечений, коих сегодня довольно много, молодежь того времени умела отдыхать, и это она делала самостоятельно. В этом отношении показательна история кафе «Нейтрино», которое в 70-е стало притягательным и любимым местом отдыха научной молодежи. Здесь не только организовывались молодежные вечеринки, но и проходили острые споры и дискуссии, встречи с интересными людьми. Аналогичные объединения работали при комитетах комсомола и на заводе «Тензор», и в ДПКО «Радуга». В школах города стали создаваться клубы выходного дня. Будучи на довольно значительном отдалении от Москвы, город Дубна не страдал культурным провинциализмом. Наоборот, москвичи порой не имели тех возможностей встреч с известными и выдающимися деятелями культуры, которыми располагали дубненцы. И сегодня ветераны города с теплотой вспоминают выступления певцов Д.Гнатюка, Татьяны и Сергея Никитиных, увлекательные встречи с актерами - А.Райкиным, И.Чуриковой, И.Мирошниченко, Н.Мордюковой, В.Гафтом, А.Баталовым; писателями - Ф.Искандером, Б.Стругацким, братьями Вайнерами, поэтом А.Дементьевым и другими. Подлинными друзьями Дубны становятся театр «Современник» и Государственный камерный хор под упр. В.Н.Минина. Неоднократно свои программы представлял дубненцам и В.Высоцкий. Зародившиеся тесные контакты дубненцев с известной французской художницей российского происхождения Надеждой Леже (Ходасевич) завершились щедрым подарком художницы и общественного деятеля. Она передала целую галерею мозаичных портретов видных деятелей литературы, искусства, политиков России и Советского Союза, космонавтов нашей страны. Они с 70-х стали достоянием города и сегодня без них не мыслим дубненский ландшафт. Стоит отметить и активную просветительскую деятельность в те годы городского общества «Знание», а так же организации «Общества любителей книги», которую возглавлял нобелевский лауреат, директор ЛНФ ОИЯИ, академик И.М.Франк. В то время существовало небывалое ранее увлечение жителей Дубны книгами, чтением журналов, газет. Дубненские книжные магазины, были не менее посещаемы, чем продовольственные или промтоварные. Открывшийся в этот период книжный магазин «Эврика» стал клубом, где довольно часто собирались любители чтения на встречи с писателями, журналистами различных массовых и специальных изданий. Действовала 21 библиотека, книжный фонд которых составлял 1,5 млн книг. 70-е годы вписали яркие страницы и в спортивную историю как самого города, так и нашей страны, в историю мирового спорта. В начале 70-х благодаря братьям Юрию и Валерию Нехаевским начинается восхождение воднолыжников Дубны. В числе лидеров остается Г.Литвинова, но к концу десятилетия их воспитанники – М.Чересова и Н.Румянцева вышли на вектор ярких побед на юношеских и взрослых чемпионатах Советского Союза, Европы и мира. В эти же годы серьезно заявляют о себе и дубненские штангисты, что стало возможным благодаря усилиям тренера-энтузиаста Ю. Маслобоева. На республиканском и всесоюзном небосклоне появились имена дубненцев А.Кукушкина, Ю.Шарова и А.Цветкова. Заметных достижений добивались лыжники и легкоатлеты. И таких как Маслобоев и братья Нехаевские спортивных организаторов в городе было немало. Это супруги Рудковские (волейбол), Л. Якутин (легкая атлетика), Л. Голованов (подводное плавание), Л. Тиханчев (парусный спорт), А. Юденков (лыжи), Н. Фролов и А. Злобин (туризм), В.Кислов (футбол, хоккей), В. Косенко (борьба). Все они, будучи глубоко увлеченными людьми, втягивали в орбиту своего активного влияния и взрослых, и детей. Жители все больше вовлекались в занятия физкультурой и спортом, чему способствовало проведение массовых соревнований «День бегуна», «День лыжника». Дубна была в лидерах во внедрении новых норм комплекса ГТО. Передовые позиции город занимал и в развитии военно-технических видов спорта. Проводимые в городе мотокроссы собирали тысячи зрителей. Дубненские авиа- и ракетомоделисты добивались заметных успехов в области и РСФСР. Неоднократно в течение десятилетия город становился победителем областных соревнований на лучшую постановку физкультурно-массовой работы и в смотрах оборонно-спортивной работы, за что награждался переходящими Красными знаменами. Особое место у дубненцев, начиная с 1971 года, после открытия бассейна «Архимед», стало занимать плавание. Им увлеклись все – от почтенных академиков и докторов наук до малолетних ребятишек. Благодаря инициативе тренера-энтузиаста И. С. Бершанского дубненских детей стали в массовом порядке, начиная с раннего возраста, учить плавать. Укреплялось их здоровье, ребятишки легче переносили простудные заболевания, но что еще важнее, учились плавать. У дубненских пловцов появляются первые серьезные победы на соревнованиях высокого ранга. Вот такие они были 70-е годы. Годы значительных и ярких успехов в продвижении города в своем развитии вперед и годы разочарования в будущности обещанного КПСС коммунизма, как общества всеобщего материального благополучия и трудового равенства, годы наступавшего продовольственного и промтоварного дефицита, годы духовного разнообразия и богатства. Ведь дубненцы жили все-таки не только хлебом единым. У них были и более высокие интересы и устремления, позволившие оставить поколениям конца 20 и начала 21 веков богатое наследство. Н.Н. Прислонов, историк-краевед Фото из фонда автора и ОИЯИ Продолжение следует