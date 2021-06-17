29.11.1952 – 12.06.2021

12 июня 2021 года на 69-м году ушел из жизни замечательный человек, талантливый руководитель, профессор, доктор экономических наук, заботливый отец и любящий муж ЦОЙ Валентин Евгеньевич

Валентин Евгеньевич родился в г. Джума Самаркандской области Узбекской ССР.

С 1973 года работал в сельском хозяйстве Кировского района Приморского края.

С 1977 года работал в Хабаровском крае бригадиром, начальником цеха, заместителем директора по производству Хабаровской бройлерной птицефабрики. В 1979 году окончил Приморский сельскохозяйственный институт.

C 1985 года — директор Хабаровского треста «Птицепром».

C 1988 года — председатель правления концерна «Экспа».

В 1995 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, магистр государственного управления.

С 2001 года — вице-президент Российской академии естественных наук (РАЕН) по инновационной деятельности.

С 2017 года — председатель совета директоров Группы компаний «ИНТЕХ».

Валентин Евгеньевич избирался Народным депутатом Верховного Совета РСФСР первого созыва (1990-1993) от 249-го одномандатного округа г. Хабаровска.

Был депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва (1996-1999).

В 1991 г. он был в числе 43 депутатов, проголосовавших против распада СССР.

Валентин Евгеньевич отличался исключительным трудолюбием, неординарными организаторскими способностями, великим даром убеждения.

Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение России.

Многогранный, целеустремленный, незаурядный, удивительный человек, способный объединить ведущие научно-исследовательские академические институты страны в целях научного обеспечения и эффективного использования передовых технологий в различных отраслях экономики, топливно-энергетического комплекса России на основе новейших достижений наук о Земле, информатики, физики, прикладной математики и развития вычислительной техники. Цой В.Е. является автором множества свидетельств и патентов на изобретения.

Его компания стала одним из первых резидентов Особой экономической зоны «Дубна». Валентин Евгеньевич построил в ОЭЗ самое первое здание, в котором работала первая команда программистов.

Требовательный ко всем, он в первую очередь был особо требователен к близким и, конечно, к самому себе. Трудовой день его начинался на рассвете и продолжался до глубокой ночи. Отдыхать он не любил и не умел.

Несмотря на внешнюю строгость, он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся в ней, поддерживал не только словом, но и делом.

Повседневное общение с Валентином Евгеньевичем приносило огромный заряд энергии, помогало обогатиться ценным опытом - его запас у Валентина Евгеньевича был огромным и в разных областях, и он им щедро делился.

До конца своих дней Валентин Евгеньевич был преисполнен грандиозных творческих планов. Уже из больницы руководил объединением разработчиков геофизической аппаратуры, проводил переговоры с Администрацией Президента РФ, Минпромторгом России и рядом предприятий о начале разработки аппаратуры и оборудования, которые должны были стать основой Единой Платформы аппаратуры и оборудования для геофизических исследований по единым стандартам.

Утрата тяжела, безвременна, невосполнима...

Мы навсегда сохраним память о Валентине Евгеньевиче, благодарность за его труды, будем гордиться, что работали под его руководством и приложим все силы для продолжения его начинаний!

Группа компаний «ИНТЕХ»