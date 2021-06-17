Очередную вакцинацию от COVID-19 8 июня провели сотрудники Дубненской городской больницы. Мобильная бригада работала в здании Конгресс-центра ОЭЗ «Дубна» (ул. Программистов, д. 4 кор. 2).

Более 150 человек сделали в этот день бесплатную прививку, чтобы защитить себя и близких от коронавирусной инфекции. Этой услугой могли воспользоваться все желающие по предварительной заявке.

Управляющая компания АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» и руководство Дубненской горбольницы организуют бесплатную вакцинацию в Конгресс-центре раз в три недели. Следующая плановая дата – 29 июня, с 11:00.

Оформить заявку можно на сайте http://oezdubna.ru/event/vac или по телефону: + 7 (985) 818-98-01 (Дарья). При себе необходимо иметь заполненную анкету (ее можно скачать по ссылке), подписанное согласие на вакцинацию, паспорт, СНИЛС, медицинский полис ОМС (если он у вас есть).

Присоединяйтесь к вакцинации, чтобы выработать коллективный иммунитет к смертельно опасному вирусу!