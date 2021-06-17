История о том, как Дубну чуть не превратили в «мусороград» В марте в Московской области был утвержден единый порядок обращения со строительными отходами. По проекту, региональным оператором АО «РТ-Инвест», для сортировки образующегося на территории области строительного мусора (по оценкам, порядка 4 млн тонн) создаются специально оснащенные площадки. Одну из них, на 200 тысяч тонн в год, решено было разместить в Дубне на площадке РФК «Экосистема» в районе, именуемом ЗЖБИ. Об этом муниципальные власти узнали во время губернаторского совещания в режиме видеоконференции 22 марта, а местные СМИ обнародовали информацию 23-25 марта. Серьезность намерений регионального оператора не вызывала сомнений: в проекте на создание мощного «мусорозавода» в Дубне выделялось 105 млн рублей, из которых две трети – на выкуп 90% акций «Экосистемы» у финской компании L&T. Абсурдность также была на виду: и попытка «втиснуть» 200 тысяч тонн туда, где с трудом помещалось 30 тысяч, и «прогоны» в два конца тяжелого транспорта по единственной ведущей в город двухполосной трассе –«дмитровке». Ну, а городу это грозило серьезным ухудшением экологической и транспортной обстановки в районах от Большой Волги до Александровки, много «шума и пыли» для университета «Дубна», ближайших жилых и дачных массивов и ряда предприятий, включая стратегически важный Центр космической связи. В результате того, что возражения высказал практически весь город: жители, собравшие в короткий срок более 10 тысяч подписей, Совет депутатов, Общественная палата, Торгово-промышленная палата, Совет директоров градообразующих предприятий и другие – ситуация разрешилась благополучным для нас образом. 8 июня на посвященной данному вопросу пресс-конференции глава города Сергей Куликов сообщил журналистам: – Основное, что я хочу сказать, завод по переработке строительного мусора в Дубне не откроется. Такое решение принято правительством Московской области по итогам всестороннего анализа ситуации. Размещение комплекса ранее планировалось компанией АО «РТ-Инвест», но и малое количество производимого в Дубне строительного мусора, и само место размещения комплекса (вблизи университета «Дубна») – все это вызывало вопросы к созданию и функционированию его в нашем городе. По итогам совместной работы с правительством Московской области ранее планировавшееся создание комплекса отменено. Министерством экологии МО в результате переговоров с АО «РТ-Инвест» принято решение о нецелесообразности реализации в Дубне комплекса по переработке строительных отходов. Сегодня на мое имя пришел официальный ответ от министерства экологии и природопользования МО с этим решением. В документе разъясняется, в частности, что существующая площадка АО «РТ-Инвест» продолжит свою деятельность в прежнем режиме, а именно: только в рамках перегрузки и сортировки твердых коммунальных отходов. Конечно, решение принималось на очень высоком уровне. Отдельная благодарность губернатору Московской области А.Ю. Воробьеву за принятое правильное решение по Дубне. Кратко о предыстории вопроса поведал председатель Общественно палаты Дубны Виктор Катрасев: – За краткой результирующей фразой «комплекса не будет» стоит довольно большой путь, который мы прошли вместе с горожанами, главой города, Советом депутатов, Общественной палатой и правительством Московской области. С того момента, как пришла весть о планах создания комплекса, мы внимательно посмотрели: что это означает с точки зрения соблюдения законных прав граждан и организаций города – в этом состоит основная задача Общественной палаты. И увидели, что на самом деле эти права серьезно нарушаются. Так, в санитарно-защитную зону попадали весь университетский городок, районы жилой застройки (там, где люди уже живут и, следовательно, могут выставить претензии в несоблюдении условий комфортного проживания), а также земельные участки, включая выделенные многодетным семьям (тогда строительство там было бы запрещено). Увидев это, мы первым делом предупредили инвестора, какие возникнут проблемы, если он будет реализовывать этот проект в Дубне. Мы обстоятельное письмо написали и копию этого письма передали министру экологии Московской области А.В. Разину. Мы основывались на САНПиНах, основывались четко на законе и на том, что, как я уже сказал, могут быть нарушены права горожан. Мы также обращались к депутату Госдумы Ирине Родниной, и мы все очень благодарны ей за то, что она немедленно отреагировала, направив депутатский запрос в правительство Московской области. И вскоре получили из Минэкологии предварительный ответ, в котором говорилось, что в Дубне не будет большого комплекса (мощностью 200 тысяч тонн в год), а будут перерабатываться только отходы, производимые в городе, то есть 30 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) и 10 тысяч тонн строительного мусора. Тем не менее, нас это обещание не удовлетворило, потому что инвестор не отказался от планов от размещения установок большой мощности, производительностью 200 тысяч тонн в год. Далее, благодаря Сергею Александровичу было организовано совещание на уровне зам. председателя областного правительства Ирины Нагорной с участием министра экологии Андрея Разина (он, кстати, на тот момент тоже получил статус зам. председателя правительства). В результате этого совещания, я думаю, и удалось убедить правительство Московской области в той самой нецелесообразности реализации проекта. Там за словом «нецелесообразно» кроется множество пунктов – экономических, логистических и разных других. Надо подчеркнуть: Сергей Александрович все время, весь этот период, отслеживал ситуацию, и эта ключевая встреча сработала хорошо, результат есть! Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом процессе. Наших горожан, которые собрали больше 10 тысяч подписей. Своих коллег по Общественной палате. Городской Совет депутатов. Общественных активистов и лично Петра Номоконова. Будем надеяться, что этот пример является признаком доверия горожан к ветвям власти, которые их услышали, к губернатору, который услышал наших горожан. И думаю, что в дальнейшем наши действия и отношения будут строиться в нормальном доверительном ключе. В режиме видеосвязи с комментарием выступил председатель городского Совета депутатов Андрей Тамонов: – В письме, полученном сегодня из Минэкологии, действительно очень радостная новость. Мы увидели итог того, как вся общественность города объединилась: все ветви власти, Совет депутатов, городская администрация, жители, Общественная палата – и выразила беспокойство планами размещения неприемлемого по своим характеристикам предприятия. Хочется сказать спасибо губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что он принял решение в интересах жителей нашего города, решение стратегически верное. Потому что действительно Дубна – это наукоград, и всегда наш город славился в мире своими научными знаниями и талантами. В Дубне надо развивать наукоемкие производства. А любые решения, связанные с ухудшением экологических условий, среды проживания, так или иначе, отталкивают лучший кадровый резерв. Поэтому, я думаю, такое решение будет не только на благо города и всех тех инновационных компаний, которые к нам приходят, но и на благо всей Московской области, на благо экономики. Во всем этом диалоге на переднем плане в информационном пространстве всегда выступали общественники, Совет депутатов, Общественная палата. И мне иногда приходилось слышать упреки в адрес главы города, что его нет на переднем плане. Но работа главы города состоит в том, чтобы организовывать процессы и вести переговоры. И здесь отдельное спасибо хочу сказать Сергею Александровичу, который правильным образом выстроил весь процесс переговоров, взаимодействия общественности с инвестором и Минэкологии и в результате мы смогли найти тот консенсус, то решение, которое устраивает сегодня всех. От имени Совета депутатов выражаю благодарность всем за такое решение. Во второй части пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, Сергей Куликов уточнил: на проходившем накануне губернаторском совещании, где продолжилось обсуждение единой схемы обращения со строительными отходами, в проекте АО «РТ-Инвест» значилось не 16, как прежде, а 15 мусоросортировочных площадок. Это означает, что 200 тысяч тонн после отказа от создания «дубненской» распределили по всем остальным точкам. Кроме того, глава города подтвердил ранее данное обещание: городская администрация не будет продавать принадлежащие муниципалитету 10% акций РФК «Экосистема» (кстати, эта компания, имевшая статус ООО, после продажи своего пакета акций прекратила существование). Вместо послесловия: О роли городского сообщества, на мой взгляд, стоило бы сказать больше. Ведь именно после того, как выступление Андрея Тамонова (на следующем после 22 марта губернаторском совещании) с аргументами против завода не возымело никакого действия, – дубненцы сорганизовались и стали собирать подписи под обращением к губернатору. А после первого (за подписью зам. министра экологии Подмосковья Т.М. Фирсова) почти издевательского письменного ответа – перешли к иным разрешенным формам протеста. Поэтому надо сказать слова благодарности всем, кто взял на себя ответственность и труд: – сформировать инициативную группу; – подготовить письмо в адрес А.Ю. Воробьева (а это был развернутый документ с серьезными обоснованиями, цифровыми выкладками, пунктами соответствующих САНПиНов и законов, кадастровыми номерами участков и т.д.) и форму подписных листов; – ставить свои подписи, указывая личные данные; – собирать подписи и передавать заполненные подписные листы; – отправлять письмо губернатору, а копии – в различные инстанции, включая федеральные; – участвовать в «опенэйр-встрече» с депутатом горсовета Ярославом Викулиным; – размещать и репостить в соцсетях протестные видеоролики и фото; – выходить с плакатами в одиночные пикеты; – инициировать публикацию на портале sobesednik.ru; – предупреждать уже после формальной победы: «с мусорной темой держите ухо востро!..» Спасибо вам, непростые простые горожане! Подготовила Анна Алтынова, фото пресс-службы администрации города