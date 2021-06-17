Глава города Сергей Куликов призвал жителей города к обсуждению концепции благоустройства Комсомольской набережной.

Он отметил, что в рамках проекта планируется строительство современного скейт-парка и устройство велодорожки, реконструкция дорожно-тропиночной сети и лестниц, комплексное озеленение, а также обшивка современными материалами бетонных «треугольников», замена бетонного ограждения на более функциональное – в виде лавочек.

Сообщение о возможности обсуждения концепции благоустройства Комсомольской набережной было размещено в соцсетях главы города всего несколько дней назад, но уже свои комментарии оставили десятки горожан. В их числе немало критических высказываний, но есть и вполне дельные предложения, к которым, уверены, в администрации прислушаются и учтут пожелания горожан при окончательном проектировании работ.

Пока же свои пожелания, замечания, предложения жители могут размещать в комментариях в соцсетях на официальных страничках главы Дубны Сергея Куликова и администрации городского округа Дубна.