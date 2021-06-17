Администрация города в ближайшее время приступает к процессу сноса самовольно возведенных или установленных объектов. Как сообщил глава города С.А. Куликов, на проведение работ заключаются два муниципальных контракта.

Первый контракт – на демонтаж недостроенного «Архитеатра» на Комсомольской набережной. В течение месяца бетонная коробка будет убрана с участка рядом с бассейном «Архимед», строительный мусор вывезен, площадка благоустроена (с подвозом грунта и посадкой травы).

Еще один контракт – на демонтаж 22 металлических гаражей в районе дома N6 на ул. Энтузиастов, за спорткомплексом «Руслан». Работы также предусматривают не только ликвидацию гаражных боксов, но и благоустройство территории.

Собственники гаражей получат уведомление о необходимости вывоза своего имущества. На гаражах будут вывешены объявления, в которых администрация города проинформирует граждан о проведении в ближайшей перспективе необходимых работ по сносу объектов.

Администрация просит собственников указанных строений демонтировать самовольно установленные гаражи и добровольно вывезти принадлежащее им имущество.

По вопросам, связанным с размещением и сносом построек, следует обращаться с 9:00 до 18:00 в Управление градостроительства, архитектуры и рекламы администрации г.о. Дубна по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, д.2 (каб. 511 и 508) или по телефону: 8 (496) 218-05-05 доб. 250.