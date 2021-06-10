5 июня в Дубну прибыл XXII Большой Волжский крестный ход, начавшийся от истока Волги 29 мая. В 12 раз город присоединился к событию, которое с 1999 года совершается на Тверской земле. Единственный подмосковный город, стоящий на Волге, – это Дубна, в нем по традиции делает остановку Большой Волжский крестный ход на радость жителям и прихожанам церквей Дубненско-Талдомского благочиния.

Нынешний крестный ход посвящен 500-летию обретения мощей преподобного Макария Калязинского. Катер со святынями – ковчегом с частицей мощей преподобного Макария Калязинского и его чудотворной иконой – прибыл в Дубну рано утром. Его встречали на причале «Дубна» духовенство и прихожане храмов Дубненско-Талдомского благочиния. Многолюдное молитвенное шествие с прибывшими святынями и со святынями Дубненско-Талдомского благочиния – ковчегом с частичкой мощей великомученика Пантелеимона, иконой священномученика Михаила Абрамова (Дубненского) и иконой святого благоверного князя Александра Невского – проследовало по набережной и улицам до храма Рождества Иоанна Предтечи на Большой Волге.

Божественную литургию совершил благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич в сослужении клириков благочиния, благочинных Дмитровского, Рогачевского и Яхромского церковных округов и духовенства Тверской епархии.

В Волжском крестном ходе участвовал глава Дубны Сергей Куликов. По окончании богослужения глава отметил: «Для нашего города огромная честь принимать Большой Волжский крестный ход. Это традиционное событие, объединяющее народ. И действительно благодать Божия опускается на наш город – преподобный Макарий Калязинский пришел на нашу землю».

Благочинный протоиерей Павел Мурзич заметил, что святой Макарий Калязинский при своей земной жизни, наверное, и помыслить не мог, что посетит наукоград, где строят синхрофазотроны, коллайдеры, где изучают ядерную физику – словом, где изучают все, что Бог создал от начала времени. И поделился радостью, что духовенству было отрадно нести святыни, чувствуя, что «следом идет многочисленный православный люд, который являет свою веру»: «Мы все являемся теми маленькими ручейками, которые наполняют нашу Церковь Христову, делая ее полноводной».

Протоиерей Павел Сорочинский, благочинный 1-го Тверского округа г. Твери, главный организатор Волжских крестных ходов, сравнил их с рекой Волгой: «Волжский крестный ход начинается у истока Волги, где Волгу можно перешагнуть. А в Дубне она уже широкая. Волга наполняется речушками и реками на протяжении трех тысяч километров и становится всё полноводнее. Так и наш крестный ход с каждым городом и селом становится полноводнее и мощней».

До часу дня святыни пребывали в храме. Как ручейки к ним стекался народ. Затем тверские святыни с почестями проводили на катер. И они отправились дальше вниз по Волге. 8 июня Большой Волжский крестный ход завершил свой путь в Калязине.

Светлана Козлова

Фото Виктора Евстратова