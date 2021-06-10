Президиум Совета директоров градообразующих предприятий Дубны обсудил важную и злободневную тему: крайне плохое состояние дороги на Сергиево-Демидовское кладбище. Эта тема волнует очень многих горожан, которые проводят захоронения и регулярно посещают кладбище, чтобы ухаживать за могилами своих близких. Проехать по ямам, колдобинам и ухабам – большая проблема и для личного, и для общественного транспорта.

К сожалению, отремонтировать дорожное полотно за счет городского бюджета нельзя. Дело в том, что дорога расположена в другом муниципалитете и даже в другом регионе – на территории Кимрского района Тверской области.

Уже несколько лет администрация городского округа добивается ее передачи в ведение Дубны. Есть договоренность с администрацией Кимрского района, на чьем балансе находится этот объект недвижимости. Однако Управление Росреестра по Тверской области трижды отказывало в государственной регистрации права собственности.

Пока изучаются юридические коллизии и ведутся судебные тяжбы, Президиум Совета директоров выдвинул инициативу: помочь привести в порядок дорогу до Сергиево-Демидовского кладбища.

Председатель Совета директоров генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Владимир Трусов и глава городского округа Сергей Куликов направили совместное обращение к руководителям градообразующих предприятий с просьбой выделить средства на проведение ремонтных работ.

– Мы хорошо понимаем, что на данном этапе город не в состоянии ни ремонтировать, ни содержать автомобильную дорогу, поскольку для этого нет законных оснований. Но такую социально значимую задачу нужно решать безотлагательно. Думаю, что наше предложение к коллегам – членам Совета директоров – найдет отклик, и мы в кратчайшие сроки соберем требуемую сумму – более 2 млн рублей, – сказал Владимир Николаевич Трусов.

О поддержке этой инициативы уже заявили несколько предприятий и организаций наукограда. Поэтому специалисты-дорожники приступили к подготовительным работам, чтобы успеть завершить все работы в июне.

По информации Совета директоров предприятий НТК Дубны

Фото Анны СУХОЙ