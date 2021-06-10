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Для выгула собак Печать
10.06.2021 05:30

В Дубне появится новая, современная площадка для выгула собак. Программа благоустройства городских территорий в Дубне реализуется по разным направлениям. Среди проектов, которые запланированы на этот год, - создание оборудованной площадки для выгула собак. Из бюджета города уже выделены деньги на эти цели в размере 700 тысяч рублей.

Где будет располагаться площадка – решат жители. Проголосовать можно до 10 июня включительно в официальных группах администрации городского округа в соцсетях ВК: https://vk.com/official_dubna?w=wall-129542756_15992 и в ФБ: https://www.facebook.com/groups/166389630474214/permalink/1187077555072078.

Предлагаем владельцам животных и всем дубненцам, кому интересна эта тема, откликнуться и поделиться своим мнением.
  		 
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