В Дубне появится новая, современная площадка для выгула собак. Программа благоустройства городских территорий в Дубне реализуется по разным направлениям. Среди проектов, которые запланированы на этот год, - создание оборудованной площадки для выгула собак. Из бюджета города уже выделены деньги на эти цели в размере 700 тысяч рублей.

Где будет располагаться площадка – решат жители. Проголосовать можно до 10 июня включительно в официальных группах администрации городского округа в соцсетях ВК: https://vk.com/official_dubna?w=wall-129542756_15992 и в ФБ: https://www.facebook.com/groups/166389630474214/permalink/1187077555072078.

Предлагаем владельцам животных и всем дубненцам, кому интересна эта тема, откликнуться и поделиться своим мнением.