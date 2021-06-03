Человечность. Достоинство. Простота В апреле в Дубне начала работу некоммерческая организация по оказанию социальной помощи «Забота по соседству». Идея организации патронажных услуг, помощи на дому людям с ограниченными возможностями самообслуживания родилась два года назад в наукограде Черноголовка. За это время патронажные сестры помогли более чем 250 семьям. Ежедневно сотрудники организации навещают 70-80 подопечных в Черноголовке, Звездном городке, а теперь смогут помочь и дубненцам. В 2020 году проект «Забота по соседству» был признан лучшим социальным проектом Московской области в сфере ухода за пожилыми людьми. В прошлом же году «Забота по соседству» получила статус социально ориентированной НКО и организации – исполнителя общественно-полезных услуг. Это означает, что оказываемые организацией услуги прошли проверку и признаны соответствующими стандартам, правилам на уровне Министерства социального развития и Министерства юстиции Московской области. С 2021 года организация вошла в реестр поставщиков социальных услуг МО и является исполнителем государственного социального заказа по государственной услуге «предоставление социального, социально-медицинского обслуживания в форме на дому». Поэтому жители города, обратившись в соцзащиту за помощью в уходе на дому, могут выбрать «Заботу по соседству» в качестве поставщика социальной услуги. В мае 2021 года НКО получила медицинскую лицензию на сестринское дело, терапию и гериатрию, что поможет сделать уход на дому еще более профессиональным. Основное направление деятельности организации «Забота по соседству» – помощь на дому людям старшего поколения, нуждающимся в уходе. Средний возраст подопечных – 75+. Чаще всего это люди после травм и операций, с онкозаболеваниями, с когнитивными нарушениями (деменция, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона), люди, перенесшие инсульт. Мы помогаем в выполнении врачебных рекомендаций, в восстановлении после инсульта, травм и операций, сопровождаем при посещении медучреждений и на прогулках, занимаемся профилактикой возрастных изменений и когнитивных нарушений, проводим санитарно-гигиенические процедуры. В нашей команде – профессиональные медицинские сестры, специалисты по уходу, тесно взаимодействующие с лечащими врачами, реабилитологами, специалистами по поддержанию нарушенных когнитивных состояний, врачами-гериатрами Российского геронтологического научно-клинического центра, с людьми разных направлений работы, объединенных одной целью – обеспечить достойное качество жизни людей старшего поколения. Помощь на дому осуществляется по государственным тарифам либо бесплатно. Точная стоимость, процент оплаты или возможность получать услуги бесплатно определяется при обращении в соцзащиту города. Патронажный уход – это не просто оказание услуг на дому по согласованному списку. Это, прежде всего, глубокое понимание того, что необходимо конкретному человеку, чтобы чувствовать себя лучше, – не в теории, а в жизни, в реальном окружении, здесь и сейчас. В каждом конкретном случае наши сотрудники сначала постараются разобраться, что тревожит человека, в чем нужна помощь. Если «болит» – договорятся с врачами о прохождении медицинского обследования и будут скрупулезно следовать их рекомендациям, помогая поддерживать самочувствие на должном уровне. Если тяжело в быту – вместе с подопечным приготовят обед, помогут по дому. А еще почитают вслух, сопроводят на прогулке, сделают простейшую суставную гимнастику, порешают кроссворды или займутся тем, что привычно и любимо для тренировки памяти. В работе патронажной службы есть немало «тонких» моментов. Человек или его родственники должны быть готовы обратиться за помощью. Просить о помощи у нас долгие годы было не принято. Мы «тянем лямку» до последнего, оставаясь с недугом один на один. Если чувствуете, что патронажные сестры «Заботы по соседству» могли бы вам помочь, звоните, – мы услышим, поймем, постараемся помочь. Мы не просто оказываем патронажные услуги – мы заботимся о человеке, как заботились бы о своих пожилых родственниках. Наша задача – организовать жизнь вокруг человека, которому нужна помощь. Обладая чуть большими, чем обычный родственник, знаниями и опытом, мы делимся советами, обучаем, делаем работу сами. Наш офис – не просто рабочее пространство команды. Это место, куда можно прийти и поговорить о ситуации, даже если трудно сформулировать проблему. К нам редко заходят люди, которые четко знают, чего хотят. Чаще они растеряны и не очень понимают, как им вообще существовать в изменившейся реальности, когда вдруг выясняется, что бодрая и самостоятельная прежде бабушка вдруг не может обойтись без помощи. Начинаем разговор и рождаются варианты взаимодействия. В офисе мы ждем и родственников пожилых людей, нуждающихся в патронажном уходе, и их знакомых, и всех не равнодушных к чужой судьбе людей. Вас не только внимательно выслушают, но и помогут найти решение, подходящее именно для вас. Мы никогда не знаем наверняка, как будет, у нас нет готовых рецептов, потому что не бывает одинаковых людей, одинаковых семей. Наше мастерство заключается не только в профессионализме, но и в человеческой чуткости, в умении слушать и открыто обсуждать с родственниками любые ситуации. За время работы мы наблюдали, как постепенно, шаг за шагом, меняется жизнь человека и его близких – дела налаживаются, появляется хорошее настроение, теплеют глаза и хочется просто посидеть с родными рядом и выразить им свою любовь. Офис нашей организации находится в центре города, на проспекте Боголюбова, д. 43. Патронажный уход на дому ведется ежедневно с 8:00 до 20:00. Телефон «Заботы по соседству» 8(977) 568-68-92. Позвоните, мы готовы помочь и будем рады встрече, на которой обсудим вашу ситуацию и вместе найдем решение. В «Заботе по соседству» уверены, что позитивный настрой, открытое общение, совместная работа патронажных сестер, родственников, соседей, искренняя поддержка способны вернуть радость жизни и настроить на восстановление либо сохранение и поддержание должного качества жизни. Команда НКО «Забота по соседству»