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На субботник – в «Сосновый бор» Печать
03.06.2021 05:26

Три десятка сотрудников ГосМКБ «Радуга» приняли участие в субботниках по подготовке загородного лагеря «Сосновый бор» к летнему сезону.

Первый субботник состоялся еще во второй половине апреля. Тогда специалисты «Радуги» расчищали территорию после зимы. А буквально на днях по просьбе директора лагеря Татьяны Васильевны Хапаевой они снова отправились в лагерь, чтобы ударно поработать.

Посвящен субботник был непосредственно подготовке лагеря к открытию первой смены и приему детишек. Поэтому ремонтировали, благоустраивали. А еще убирали огромные наваленные ветви, старые деревья, которые представляли опасность для детей и сотрудников лагеря. Действительно пришлось хорошенько физически потрудиться.

 

Без помощи со стороны градообразующего предприятия, говорит Т.В. Хапаева, справиться с таким объемом работы было бы непросто. ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка из года в год приходит на помощь и проводит традиционные субботники. Сами же участники выездного субботника вспоминают, как несколько лет назад помогали лагерю разбирать старые постройки, вывозить строительные отходы после ремонта кровли и корпусов или, например, чинить мостки, по которым детишки ходят на Волгу. Длинный выход к реке пролегает через болотистый участок, поэтому без надежных, прочных, безопасных мостков попасть к реке - никак. Вот в тот памятный год работники МКБ неплохо проявили себя в столярном деле.

На ГосМКБ «Радуга», как, впрочем, и в Союзе машиностроителей России, в активной деятельности которого принимает участие дубненское предприятие, особое внимание уделяют общественной работе, поддержке общегородских инициатив, нацеленных, прежде всего, на улучшение условий труда и отдыха. Что касается помощи лагерю «Сосновый бор», то она стала традиционной. Стоит сказать также, что уже несколько лет подряд работники коллектива МКБ в День благотворительного труда, проводимого в городе, перечисляют однодневный заработок на нужды лагеря. Помощь оказывает и само предприятие. Получается приличная сумма, благодаря чему в том числе удается проводить в лагере ремонты, приобретать оборудование.

В этом году мы еще обязательно побываем в лагере и подробно расскажем, какие конкретно работы были выполнены на средства, собранные коллективом МКБ в пользу «Соснового бора». А пока добавлю, что недавний субботник завершился дружеским чаепитием с конфетами и вкусными пирожками. За чаем как раз и обсудили, какие работы предстоит выполнить в лагере во время следующих визитов.

Анна Сухая

Фото участников субботника
  		 
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