В редакцию газеты обратились жители институтской части города. В частности, речь идет о домах №№ 28 и 30 на улице Ленинградской и домах №№1 и 3 на улице Мичурина. Больше месяца назад на водопроводных сетях, проходящих в том районе, произошла авария. На некоторое время (как раз на майские праздники) в домах перекрыли горячую воду. В управляющей компании и в ОГЭ ОИЯИ (на чьих сетях и произошла утечка), говорили, что отключили до устранения причин аварии. Причины устранить оперативно не получилось, а горячее водоснабжение возобновили, пустив по трубам так называемую «обратку». - Вода течет из крана мыльная, ржавая, - жалуются жители. – В управляющей компании «Финсервис» ничего толком не объясняют: в чем причина, когда устранят неисправность. Говорят обращаться в ОГЭ. В ОГЭ – та же самая история. Объяснять никто ничего не хочет. А вот мы, жители, не просто хотим, а имеем право знать, в чем причина подачи в дома в течение такого долгого периода времени некачественной воды. Почему не проводится ремонт? Во всяком случае, мы его не видим. Как раскопали во дворе яму, так она и стоит, правда, огороженная. Никто к ней уже которую неделю не подходит. Всему есть предел. И терпению жителей тоже… Разговор с жильцами вышеуказанных домов выдался очень эмоциональным. Выяснилось также, что во дворе вот уже несколько недель находится открытый колодец. Да, он огорожен – на нем установлена металлическая «тринога». Но не стоит забывать, что всего в нескольких метрах от люка и от раскопанных в траншее труб находится детская площадка. Пожалуй, самая популярная среди подростков и детворы в той округе. И долго ли в игре, в азарте и увлеченности угодить в опасную ловушку? «И все это – и люк, и раскопанная яма с поврежденными трубами находятся во дворе уже несколько недель. И никаких подвижек! – возмущены горожане. Подвижки есть. В день нашего разговора с главным энергетиком ОГЭ ОИЯИ Александром Ивановичем Леоновым (пятница, 28 мая) были закуплены трубы, которые как раз и требуются для ремонта сетей. Точнее, оплачен счет на поставку труб. Несколько дней понадобится, чтобы трубы поступили в ОГЭ. Сразу после этого специалисты приступят к их замене. Как пояснил А.И. Леонов, когда произошла утечка горячей воды по указанному адресу, вскрыли сети и поняли, что этот участок находится в крайне изношенном состоянии – проводить сварочные работы на таких трубах бесполезно. Закупка новых потребовала достаточно объемные финансовые затраты. Тем не менее, считает главный энергетик ОГЭ ОИЯИ, жители абсолютно правы в своем беспокойстве и недовольстве. Ремонт (а точнее, подготовительные мероприятия к нему) явно затянулся. А.И. Леонов принес извинения всем жителям, которым в настоящее время приходится терпеть неудобства, связанные с заменой сетей, и заверил, что в ближайшие дни работы будут проведены. Что касается открытого колодца, то после нашего разговора А.И. Леонов лично съездил во двор на Ленинградской - Мичурина и удостоверился, что оставлять в таком состоянии точно нельзя. Но и закрыть колодец невозможно. Весь пар, который выходит через него, в таком случае скапливается в одном из подъездов дома напротив. Работники ОГЭ закрепили крышку люка пока неплотно. Чтобы и угодить в колодец было невозможно, и пар мог из него все-таки выходить. С завершением ремонта сетей в этом дворе проблема открытого и источающего пар колодца исчезнет сама собой. Анна Сухая От редакции. Аварии на сетях случаются, это не новость. На их устранение дается время и хорошо, когда службы городского хозяйства, энергетики, укладываются в эти нормативы. Но бывает по стечению ряда причин и обстоятельств и другая картина. Так почему бы на подъездах не развесить оперативно информационные листы или через старших по дому, по подъезду не довести до жителей, что устранение последствий аварии откладывается. Разъяснить каким образом и в какие сроки будет произведен перерасчет за некачественно поставленные услуги, в данном случае горячее водоснабжение. И уже совсем из ряда вон (и это касается и УК, и самого ОГЭ) переадресовывать с телефона на телефон возмущенных жителей, провоцируя их все большее недовольство. Руководителям организаций стоит более четко выстроить систему взаимоотношений со своими потребителями – жителями, во благо которых они и призваны работать.