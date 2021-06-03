Продолжение. Начало в №№ 14, 15, 16, 18, 19, 20. Принимались меры и в укреплении материальной базы здравоохранения. Так, в 1961 году в институтской части больница МСЧ №9 переселилась в новое четырехэтажное здание на улице Ленинградской. Отдельное помещение получило в 1965 году инфекционное отделение. На левом берегу в городской больнице вступила в 1964 году в строй новая поликлиника. В середине 60-х годов в Дубне работало три больницы на 475 коек, три поликлиники на 1120 посещений, три аптеки. Работало 212 врачей и 520 человек среднего медицинского персонала. В 60-е годы происходили позитивные изменения в спортивной жизни. Увеличивалось число занимающихся физкультурой и спортом, количество соревнований и их массовость. Возникали новые спортивные секции. Так, в эти годы появляются секции вольной борьбы, тяжелой атлетики, баскетбола, а также волейбола, лыж, водных лыж, подводного плавания, парашютного спорта, альпинизма, гимнастики, фигурного катания. С начала 60-х годов широкое развитие получает увлечение детьми и молодежью города туризмом. Создается клуб туристов. Дубненские любители путешествий совершают множество походов по стране. В том числе и в труднодоступные районы. Массовыми были походы по местам боевой славы. Какие-то спортивные увлечения, родившиеся в 60-х годах, получили свое развитие в последующее десятилетие, а какие-то прекратили свое существование в силу объективных и субъективных причин, но остались в памяти поколения молодежи, жившей в те годы ... Дубненские спортсмены – тяжелоатлеты, баскетболисты, авиапланеристы, альпинисты, теннисисты, воднолыжники, юные легкоатлеты, самбисты, гимнасты, хоккеисты, лыжники, успешно стали выступать на соревнованиях областного и даже национального уровня. Так, теннисисты, баскетболисты трижды становятся чемпионами Московской области. Штангисты, неоднократно первенствуя в области, побеждали в соревнованиях всероссийского масштаба. Очень быстро входили в большой спорт воднолыжники. В 1960 году при Доме ученых начала работать спортивная секция, объединившая любителей и энтузиастов этого вида спорта, а уже с 1964 года дубненцы стали на равных выступать в соревнованиях всероссийского и всесоюзного уровня, занимая призовые места. В 1965 году юная спортсменка Г. Литвинова стала чемпионкой СССР, положив начало своим победам в последующие годы. В 1967 г. город Дубна впервые в СССР принимал соревнования международного уровня, в которых участвовали и представители нашего города. Дубненская команда авиапланеристов была одной из сильнейших в области и стране. Её лидер А.Ковальчук, конструктор МКБ «Радуга», неоднократно становился чемпионом России и СССР. Конец 60-х был ознаменован блестящими выступлениями юных хоккеистов из правобережья и футболистов с левого берега, дважды становившимися победителями юношеских соревнований, организуемых ЦК ВЛКСМ. Успехам спортсменов, особенно правобережья, способствовало то, что в 1962 году они получили в свое распоряжение прекрасный спортпавильон (ныне Дом физкультурника ОИЯИ) с двумя залами, который стал базой для развития спорта в этой части города. Более того, с 1963 по 1969 г. он был базовым и в подготовке национальных сборных к крупнейшим мировым первенствам по баскетболу, волейболу, тяжелой атлетике, боксу, фехтованию. Так что в успехах советских спортсменов на олимпиадах 1964 и 1968 годов, мировых и европейских чемпионатах по этим видам спорта есть и вклад Дубны. Стоит заметить, что тренировки сборных команд в нашем городе оказывали стимулирующее воздействие на вовлечение детей и юношей в занятия спортом. Примером тут служит баскетбол и волейбол, которыми они в эти годы повально увлекались. Для ребятишек создаются детские спортивные школы, для юных спортсменов при строительстве жилых кварталов обустраивались специальные спортивные площадки. Начинают формироваться основы городского хозяйства. Претерпевает изменения инженерная инфраструктура. В городе создаются единые электросети, начинает работать автотранспортное предприятие, обеспечивавшее пассажирские перевозки из одной части города в другую. Но основные элементы инфраструктуры продолжали находиться в подчинении ОИЯИ, ВРГС и авиазавода. Однако при их проектировании определялись перспективы с учетом общегородских интересов. В их числе была новая дорога, соединившая кратчайшим путем Дмитровское шоссе и институтскую часть города. Здесь же был построен городской узел связи, введена новая телефонная станция. Благодаря вводу в действие ретранслятора дубненцы стали получать устойчивый телесигнал, что значительно улучшило качество телевещания. В левобережной части города была расширена котельная, построены новые очистные сооружения, водозабор. С 1961 года в городе начала работать газораздаточная станция, обеспечивавшая баллонным газом все потребности жителей Дубны. Начали вестись работы по прокладке магистральных газопроводов, что позволило городу в 1967 году получать природный газ и практически полностью газифицировать жилой фонд. Улучшается сообщение с Москвой по железной дороге. Жители Дубны получили возможность плавать по Волге на скоростных судах «Ракета» и «Метеор». 60-е годы стали периодом, когда складывалась система управления городом, в которой в условиях наличия ведущих предприятий и организаций разной ведомственной подчиненности ведущая роль принадлежала городскому комитету Коммунистической партии Советского Союза. Сейчас эта система управления всячески шельмуется, обвиняется в массе ошибок, недоработок, но в Дубне она функционировала эффективно и действенно. Именно политические и воспитательные рычаги горкома КПСС дополняли воздействующие усилия городского Совета депутатов трудящихся, его исполнительного комитета. В некоторых случаях они играли ведущую роль в отстаивании общегородских интересов вопреки нет-нет, но имевшим место локальным интересам городских предприятий. Иногда горком партии выступал своеобразным тараном и в продвижении их интересов, позиций города и его населения в союзных министерствах и ведомствах, в Московском областном и Центральном комитете КПСС, что давало реальные результаты. Динамичные и развивающиеся процессы проходили неоднозначно, приводя не только к успехам, но и проблемам. Так, к середине 60-х годов во взрослую жизнь стало входить значительное по своей численности поколение молодых людей – детей дубненцев, приехавших в город в 50-е годы. Столь быстрые темпы прироста взрослого населения не соответствовали возможностям градообразующих предприятий и обслуживающих организаций, учреждений обеспечить их рабочими местами. Ситуация с трудовой занятостью в Дубне, особенно в его правобережной части, обострялась, стала предметом общественных дискуссий и заставила партийное, советское руководство города выйти на правительство страны с просьбой о размещении на территории города новых предприятии. Такие решения со стороны правительства состоялись. Речь идет о радиомеханическом заводе (позднее НИИ «Атолл») и Приборном заводе «Тензор». Но это уже была другая история, история 70-х годов. Институтская часть в результате масштабных преобразований стала лучше выглядеть в плане обеспечения социальными объектами, в плане благоустройства. Жители левобережья и Большой Волги это подмечали и выражали свое недовольство. Особенно это касалось большеволжского района, который при имеющейся динамике развития остальных районов в социально-культурном развитии оставался в эпохе первых пятилеток. А людям хотелось жить лучше, комфортабельнее. В причинах недовольства было и неравноценное обеспечение продуктами питания и товарами длительного пользования жителей разных частей города. Требовалось совершенствование инженерной инфраструктуры в части водоснабжения, сброса и очистки стоков, ремонта дорожного покрытия. Не все благополучно складывалось с оказанием бытовых услуг населению. Существовал и ряд других городских проблем, о которых знали партийные и советские органы управления. Не только знали, но и работали над устранением имевшихся недостатков. При всем при этом в памяти старожилов 60-е годы остались яркой и незабываемой страничкой в их жизни. Это были годы юношеской поры города, когда закладывались многие традиции, получившие свое закрепление и развитие в последующие периоды. Годы штурма космоса, искренней веры в коммунистическое будущее, большой жизнеутверждающей творческой активности… Николай Прислонов, историк-краевед Фото из фонда автора Продолжение следует