Приборный завод «ТЕНЗОР» принял участие в фестивале ГТО для трудовых коллективов, государственных и муниципальных служащих.

Спортивный праздник прошел 17 мая в Дубне по инициативе Министерства физической культуры и спорта Московской области. Мобильной площадкой для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стал спорткомплекс «Волна».

Команда ПАО «ТЕНЗОР», наиболее многочисленная делегация среди трудовых коллективов, «выступала» под корпоративным флагом. Возглавил ее директор по персоналу и коммуникациям Михаил Подлесный.

Каждый из 19 сотрудников выполнял задания, в зависимости от возрастной категории. Самому молодому – инженеру-электронику службы главного конструктора Семёну Колбахову – 23 года. Самому опытному – начальнику режимно-секретного отдела Дмитрию Огороднику – 63. Все представители «ТЕНЗОРА» успешно выполнили нормативы на «золото» и рвутся к новым победам, чтобы получить Золотой знак ГТО.

Как известно, Всесоюзный комплекс ГТО был создан 90 лет и стал главным физкультурно-спортивным движением в СССР, обеспечивая единый стандарт физвоспитания. В современной России он был возрожден семь лет назад в новом формате и продолжает выполнять свою историческую миссию: стимулирование физической активности населения, оздоровление, разностороннее развитие личности.

– «ТЕНЗОР» всегда поддерживал спортивные традиции. И сегодня в нашем коллективе многие специалисты дружат с физкультурой и спортом. Сдача норм ГТО включена в План мероприятий по реализации Стратегии управления персоналом. Ведь комплекс «Готов к труду и обороне» действительно объединяет людей разных поколений, любителей здорового образа жизни. Дирекция ПАО «ТЕНЗОР» готовит приказ о поощрении всех участников этого спортивного фестиваля, – рассказала заместитель руководителя службы управления персоналом Наталья Алексеева