Ряд сотрудников Управления социальной инфраструктуры Объединенного института ядерных исследований награжден грамотами главы города, Совета депутатов и другими наградами в связи с празднованием 65-летнего юбилея со дня основания Института. Торжественное награждение состоялось в Доме ученых. Виновников торжества поздравляли и вручали им награды научный руководитель ОИЯИ, академик РАН Виктор Анатольевич Матвеев и председатель Совета депутатов, руководитель УСИ ОИЯИ Андрей Владимирович Тамонов. Так, звания «Почетный сотрудник ОИЯИ» удостоены Ломакин Владимир Николаевич и Кочергина Инна Анатольевна. Почетный диплом ОИЯИ вручен Грачевой Нелли Матвеевне, Евдокимову Антону Николаевичу, Исаевой Елене Станиславовне, Новожиловой Вере Валерьевне, Панихиной Тамаре Александровне и Смирновой Асе Борисовне. Благодарственное письмо ОИЯИ из рук В.А. Матвеева и А.В. Тамонова получили Артищева Ирина Игоревна, Бордюгова Евгения Николаевна, Бурдейная Галина Ивановна, Гришина Елена Борисовна, Гудков Владимир Владимирович, Евсеев Сергей Васильевич, Казанская Зинаида Юрьевна, Капитонова Ольга Евгеньевна, Конская Светлана Николаевна, Мигдалева Валентина Александровна, Молчанова Наталья Анатольевна, Преженцова Наталья Владимировна, Романенкова Татьяна Владимировна, Сотникова Ирина Александровна, Спирин Андрей Юрьевич и Шуйская Надежда Александровна. Грамотами главы города отмечены Благова Любовь Алексеевна и Хитева Елена Алексеевна, а почетными грамотами Совета депутатов - Зинина Ирина Павловна, Кудряшова Елена Александровна, Ланцова Надежда Алексеевна, Мильвит Светлана Петровна, Николаева Наталья Валерьевна, Нукина Нина Юрьевна, Попкова Вера Васильевна, Соловьева Галина Александровна и Селегей Елена Леонидовна. Благодарности Совета депутатов вручены Акатовой Анастасии Александровне, Гапоновой Ольге Валерьевне, Донченко Савве Андреевичу, Климовой Марии Геннадиевне, Пилипенко Марии Сергеевне и Ямалеевой Элеоноре Робертовне. На церемонии вручения наград было отмечено, что каждый из награжденных своим каждодневным трудом вносит большой вклад в развитие объектов социальной инфраструктуры ОИЯИ и города, выполняя свою работу профессионально, ответственно и с необходимой долей творчества. Подготовила Людмила Петрова Фото Игоря Лапенко