Как сообщил глава города С.А.Куликов, завершился длительный «период неопределенности» для обманутых дольщиков ООО «Бетиз и К». Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Подмосковья Дом.рф принял решение о нецелесообразности достройки дома по адресу: г. Дубна, ул. Тверская, 30/32. Дольщикам будет выплачена денежная компенсация.

Многие дубненцы знают о сложной ситуации с недостроем в левобережье. Десятки людей приобрели квартиры в будущей новостройке еще на стадии котлована. Но у застройщика возникли проблемы. Потом умер владелец строительной компании, а наследники не смогли грамотно и правильно распорядиться бизнесом, который достался им в наследство.

Специалисты администрации городского округа активно подключились к поискам решения проблемы дольщиков еще на этапе нарушения сроков долевого участия в строительстве. И в дальнейшем вели непрерывную системную работу в постоянном взаимодействии с инициативной группой: консультировали, обеспечили юридическое сопровождение, направляли документацию в профильные министерства, вели переговоры с потенциальными инвесторами.

Городская администрация обратилась с исковым заявлением в суд, и в законном порядке компания «Бетиз и К» была признана банкротом. Эта процедура стала фактически единственной возможностью для дольщиков попасть в программу поддержки Фонда Дом.рф и возместить хотя бы часть затрат на неполученное жилье.