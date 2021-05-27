Отчет о деятельности городской администрации за 2020 год представил глава города Сергей Куликов на встрече с руководителями предприятий, организаций, учреждений Дубны, ветеранами, обычными горожанами, которая проходила во Дворце культуры «Октябрь» на прошлой неделе. Объемный документ включил в себя множество цифр, терминов, названий, сумм… За ними - большая работа городской команды. И если вдумываясь изучить весь текст Отчета (он опубликован на официальном интернет-портале органов местного самоуправления Дубны: naukograd-dubna.ru), то можно убедиться, что работа в 2020 году в городе проделана огромная. Мы приведем лишь фрагмент из Отчета. В последующих публикациях будем также приводить выдержки из Отчета главы по разным направлениям – в сфере здравоохранения, социального развития, архитектуры и градостроительства. Сегодня коснемся городских финансов и экономики. Как отметил Сергей Куликов, сложно сравнивать 2020 год с любым другим периодом. Мы до сих пор справляемся с последствиями глобальной пандемии. И всё же даже в условиях ограниченных возможностей удалось выполнить многое из намеченного. Деятельность органов местного самоуправления по достижению целевых показателей развития Московской области ежегодно оценивается по показателям «Рейтинг-50». По итогам 2020 года Дубна заняла 39 место («жёлтая» зона), которое по сравнению с итогами 2019 года (58 место, «красная» зона) улучшилось на 19 пунктов. В 2020 году из 44 рейтингуемых показателей 20 заняли места в «зелёной» зоне (из них 15 «первых» мест), 8 – в «жёлтой» зоне, 12 – в «оранжевой» зоне и 4 – в «красной» зоне. В соответствии с поручением Губернатора Московской области был проведен анализ результатов «Рейтинг-50» по следующим показателям, занявшим по итогам 2020 года места в «красной» и «оранжевой» зонах – намечены мероприятия по их улучшению. Решением Совета депутатов городского округа Дубна изменения в структуру администрации вносились три раза: 30.01.2020, 11.06.2020, 26.11.2020. За 2020 год в администрацию городского округа Дубна принято на службу 38 человек, а уволено 40 человек. Всего на конец 2020 года общая численность работников администрации составила 201 человек. В четвертом квартале 2020 года состоялись выборы главы городского округа Дубна и сформирована новая структура администрации города. За 2020 год поступления во все уровни бюджетов (включая поступления в государственные и внебюджетные фонды) по учёту налогового органа по городу Дубна составили 14 535,8 млн. рублей, что на 11,9 % или на 1 545,3 млн. рублей больше поступлений 2019 года. Поступления в бюджеты всех уровней (без учёта поступлений в государственные внебюджетные фонды) составили 8 944,7 млн. рублей, что на 18,0 % или на 1 362,4 млн. рублей больше, чем в 2019 году. Из них: поступления в федеральный бюджет – 3 641,8 млн. рублей (на 26,9 %, или на 772,7 млн. рублей больше, чем в 2019 году), что составляет 40,71 % от поступлений в бюджеты всех уровней; поступлений в бюджет Московской области – 4 034,6 млн. рублей (на 13,3 %, или на 475,0 млн. рублей больше, чем в 2019 году), что составляет 45,1 % от поступлений в бюджеты всех уровней; в бюджет муниципального образования – 1 268,3 млн. рублей (на 9,9 %, или на 114,7 млн. рублей больше, чем в 2019 году), что составляет 14,17 % от поступлений в бюджеты всех уровней. Доходная часть бюджета города состоит из налоговых и неналоговых, безвозмездных поступлений в виде дотаций, субсидий и субвенций бюджетам муниципальных образований. По итогам 2020 года доходная часть городского бюджета составила – 3 080,4 млн. рублей, или 101,7 % от планового показателя. Налоговые и неналоговые доходы в данном периоде исполнены на 108,9 % от плановых показателей и составляют – 1 448,5 млн. рублей. Что выше уровня исполнения налоговых и неналоговых доходов 2019 года на 83,4 млн. рублей. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – это основной налоговый доход бюджета города и относится к регулирующим доходам, передаваемым местным бюджетам в соответствии с нормативами отчислений, и относится к регулирующим доходам, передаваемым местным бюджетам в соответствии с нормативами отчислений. Нормативы отчислений НДФЛ из бюджета области от собираемого по городу Дубне с 2018 года по 2020 год составляли: 2018 г. – 30,4 %, 2019 г. – 29,8 %, 2020 г. – 29,4 %. В 2020 году доходы от НДФЛ составили 958,1 млн. рублей, или 106,5 % от планового показателя. В отчётном году администрацией продолжена планомерная работа по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых платежей в бюджет города и более эффективному использованию собственности муниципального образования. Формирование расходов бюджета города осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов. Расходная часть городского бюджета составила 3 092,7 млн. рублей, или 95,3 % от планового показателя. Бюджетная политика в 2020 году была ориентирована прежде всего на человека, повышение уровня жизни населения и сохранение стабильности в городе. Поэтому социально направленные расходы составили 55,4 % (в общем объёме расходов бюджета), что составляет 1713, 3 млн. рублей (в общем объёме расходов бюджета). И всё же по итогам прошлого года бюджет исполнен с дефицитом в 12,3 млн. рублей, а муниципальный внутренний долг города был уменьшен на 20 млн. рублей и составил 630 млн. рублей. В 2020 году город Дубна принял участие в реализации двух Федеральных и четырех Региональных проектах. Консолидированный бюджет по проектам составил 556,7 млн. рублей. В рамках Национального проекта «Цифровая экономика»: - федеральный проект «Информационная инфраструктура»: оказаны услуги по предоставлению доступа к сети Интернет по каналу фиксированной скорости учета общего объема информации 24 муниципальным автономным дошкольным учреждениям города Дубны и 12 муниципальным бюджетным учреждениям города Дубны Московской области на сумму 0,9 млн. рублей. - федеральный проект «Цифровое государственное управление»: оказаны услуги по предоставлению доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства на сумму 1,3 млн. рублей. В рамках Национального проекта «Образование»: - региональный проект «Современная школа»: проведены работы по капитальному ремонту Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Блохинцева д. 3 на сумму 125,9 млн. рублей. Срок действия контракта продлен до 31.05.2021 года. - региональный проект «Цифровая образовательная среда»: проведены работы по оснащению планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (31 шт. для гимназии № 3 и 21 шт. для средней общеобразовательной школы № 2) на сумму 1 млн. рублей. В рамках Национального проекта «Жилье и городская среда»: - региональный проект «Формирование комфортной городской среды»: проведены работы по ремонту дворовых территорий по адресу: г. Дубна, ул. Попова д. 2 – ул. Боголюбова д. 29 на сумму 3,7 млн. рублей согласно Порядку о предоставлении субсидии из бюджета города Дубны Московской области на ремонт дворовых территорий. В рамках Национального проекта «Экология»: - региональный проект «Чистая страна»: проведены работы по рекультивации объекта накопленного вреда полигона ТКО «Дубна Правобережная» на сумму 423,9 млн. рублей. Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2020 год выросла относительно соответствующего периода предыдущего года на 6,4 % и составила 65,4 тыс. рублей. В течение 2020 года было проведено три заседания Городской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Её деятельность направлена на повышение социальной защищенности работников предприятий города Дубны путём выполнения трёхстороннего соглашения между органами местного самоуправления, координационным советом организаций профсоюзов и работодателями. В результате реализации Дубненского городского трехстороннего соглашения стабильно увеличивается минимальная заработная плата работников организаций города, а также создаются необходимые условия для социально-правовой защиты работников города Дубны. Соглашение является основой для разработки коллективных договоров, в которых предусматриваются и закрепляются социальные гарантии для работников. Участниками Соглашения являются все организации города Дубны (за исключением ОИЯИ, предоставившим официальный отказ от присоединения к Соглашению). В рамках Городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Стороны социального партнерства обсуждают вопросы и принимают решения по повышению социальных гарантий работникам города Дубны (увеличение заработной платы, улучшение медицинского обслуживания). Численность официально зарегистрированных безработных в Дубне на 01.01.2021 г. составила 717 человек. Она увеличилась в 3,92 раза по сравнению с численностью безработных граждан по состоянию на 01.01.2020 г. (183 человек). Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2021 г. составил 1,74 % от экономически активного населения города (сравнительно на 01.01.2020 г. – 0,44 %). По Московской области этот показатель составляет 3,24 % на 31.12.2020 г. Администрацией города, при поддержке депутатов Совета депутатов городского округа Дубна, в 2020 году четырём семьям предоставлена льгота – освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц одного из родителей. Также в течение года оформлено 162 справки на льготу по земельному налогу. Несколько дубненских семей признаны малоимущими, что даёт им право на пользование положенной государственной поддержкой. 77 гражданам, находившихся в трудной жизненной ситуации, была оказана материальная помощь на сумму 1 415 000 рублей.