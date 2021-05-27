Сразу две эколого-патриотические акции проходят в эти майские дни. Одна из них – «Лес Победы» – проводится каждую весну с 2013 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Другая носит название «Сад памяти», и в этой федеральной кампании Московская область участвует второй раз.

По всей стране планируется высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

В нашем регионе подготовлено более 670 участков для посадки 280 тысяч деревьев и кустарников. Акция продлится до 25 мая. Все площадки представлены на интерактивной карте, размещенной на геопортале Подмосковья, в разделе «Сохраним лес 2021: Сад Памяти/ Лес Победы».

Ну а жители Дубны субботним утром 15 мая проводили озеленение в парке Авиастроителей в левобережье и в сквере на Черной речке, напротив дома 10 на ул. Московской. Саженцы, рабочий инструмент, перчатки предоставили организаторы – Управление ЖКХ городской администрации.

Для парка Авиастроителей была выбрана рябина гранатная и обыкновенная «Россика Майор», а для сквера на ул. Московской – липа крупнолистная «Фастигиата» с пирамидальной кроной. Эти декоративные растения очень красивы, легко приживаются, хорошо переносят заморозки и жару, неприхотливы в уходе, широко используются в ландшафтном дизайне для оформления парков и аллей.

По информации пресс-службы администрации Дубны