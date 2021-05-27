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Выставка о жизни Института Печать
27.05.2021 03:21

В музее истории науки и техники ОИЯИ к 65-летнему юбилею Института открылась новая выставка. Это совместный проект Музея истории науки и техники ОИЯИ и Лаборатории ядерных проблем. Основу экспозиции составили предметы из фондов Музея и личных собраний сотрудников, документы из мемориальных кабинетов Б. Понтекорво и М. Г. Мещерякова, фотоснимки из архива ОИЯИ.

Главные разделы выставки — рабочее место научного сотрудника ОИЯИ, оргтехника и вычислительная техника, чертежи «ручной работы», экспериментальная наука, документы научных сотрудников, конференции и семинары, досуг научных сотрудников, «Горизонты ОИЯИ в филателии»… и даже «Время вперед – время назад!». В общем, организаторам удалось представить повседневную жизнь ОИЯИ во всем ее многообразии.

Выставка открыта до 12 августа 2021 года, по будним дням, с 15-00 до 18-00. Посещение выставки – с соблюдением всех требований и норм. Просьба предварительно записываться по тел. (49621) 65-831.
  		 
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