В музее истории науки и техники ОИЯИ к 65-летнему юбилею Института открылась новая выставка. Это совместный проект Музея истории науки и техники ОИЯИ и Лаборатории ядерных проблем. Основу экспозиции составили предметы из фондов Музея и личных собраний сотрудников, документы из мемориальных кабинетов Б. Понтекорво и М. Г. Мещерякова, фотоснимки из архива ОИЯИ.

Главные разделы выставки — рабочее место научного сотрудника ОИЯИ, оргтехника и вычислительная техника, чертежи «ручной работы», экспериментальная наука, документы научных сотрудников, конференции и семинары, досуг научных сотрудников, «Горизонты ОИЯИ в филателии»… и даже «Время вперед – время назад!». В общем, организаторам удалось представить повседневную жизнь ОИЯИ во всем ее многообразии.

Выставка открыта до 12 августа 2021 года, по будним дням, с 15-00 до 18-00. Посещение выставки – с соблюдением всех требований и норм. Просьба предварительно записываться по тел. (49621) 65-831.