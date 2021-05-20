В первые две недели мая депутаты Дубны участвовали в митингах, праздничных и тематических мероприятиях, посвященных Дню труда и 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Провели плановые приемы жителей во всех районах города.

13 мая состоялись заседания четырех постоянных депутатских комиссий.

Проект Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности городского округа Дубна, в очередной раз обсудили члены комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям (председатель Александр Ксенофонтов). Текст этого документа значительно дополнен. Обозначено в каких случаях Совет депутатов согласовывает распоряжение муниципальным имуществом; на каких условиях объекты муниципального имущества могут закрепляться за муниципальными предприятиями и учреждениями; перечислены способы приватизации. Подробным образом описан процесс передачи муниципального имущества в залог, а также в доверительное управление на срок не более пяти лет.

Постоянная комиссия по экономике, предпринимательству, инвестициям, научно-производственному и жилищно-коммунальному комплексам под председательством Валерия Николаева рассмотрела вопрос «Об установлении формы проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории города» в соответствии с письмом прокуратуры в рамках правотворческой деятельности. Комиссия приняла решение установить форму проведения торгов в виде открытого аукциона в электронной форме.

Проект Дубненского городского трехстороннего соглашения между органами местного самоуправления, Координационным советом организаций профсоюзов и работодателями города Дубны на 2021-2023 годы внимательно изучили члены постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам (председатель Ярослав Викулин). В ходе изучения документа депутатами были озвучены некоторые замечания и предложения, которые будут направлены в адрес главы городского округа Дубна.

Первые два вышеназванных документа предстоит утвердить на майском заседании Совета депутатов. Тогда же будет утвержден и состав Молодежного парламента при Совете депутатов на ближайшие два года: 13 человек, получивших максимальную поддержку по итогам рейтингового голосования, и два представителя молодежных общественных организаций Московской области.

По данным Молодежной территориальной избирательной комиссии города Дубны, выборы 12 мая признаны состоявшимися. Все желающие могли проголосовать с 9:00 до 19:00 в холле Молодежного центра «Инициатива». Таким правом воспользовались 202 дубненца в возрасте от 14 до 35 лет.

Эта информация прозвучала на постоянной депутатской комиссии по делам молодежи, спорту и физической культуре (председатель Михаил Хора), на которой были разобраны замечания членов комиссии к организаторам выборов. Депутаты рассмотрели проект решения и вынесли на заседание Совета депутатов, которое состоится 27.05.2021 года.

Вторым вопросом повестки стала текущая ситуация по созданию в Дубне скейт-парка. В качестве площадки рассматривается территория в районе Комсомольской набережной.

По информации Совета депутатов г.о. Дубна