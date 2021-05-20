|
20.05.2021 03:41
|
|
Улица
|
№ дома
|
№ подъезда, в котором будет производится ремонт
|
Кол-во подъездов
|
Источник финансирования:
-софинансирование;
-внебюджетный источник
|
9 Мая ул.
|
8
|
1
|
1
|
|
Боголюбова пр-кт
|
23
|
1
|
3
|
|
Боголюбова пр-кт
|
25
|
1
|
1
|
|
Боголюбова пр-кт
|
27
|
1
|
1
|
|
Боголюбова пр-кт
|
38
|
1
|
2
|
|
Боголюбова пр-кт
|
6
|
1
|
1
|
|
В.И.Векслера ул.
|
15
|
1
|
1
|
|
Володарского ул.
|
2А
|
1
|
4
|
Софинансирование
|
Дачный пер
|
4
|
1
|
1
|
|
Жолио Кюри ул.
|
10
|
1
|
1
|
Софинансирование
|
Жолио Кюри ул.
|
15
|
1
|
2
|
Софинансирование
|
Карла Маркса ул.
|
18
|
1
|
5
|
|
Курчатова И.В. ул.
|
22
|
2
|
3
|
|
Курчатова И.В. ул.
|
4
|
1
|
3
|
|
Ленинградская ул.
|
11
|
1
|
3
|
|
Ленинградская ул.
|
16
|
1
|
2
|
Софинансирование
|
Ленинградская ул.
|
17
|
2
|
3
|
Софинансирование
|
Макаренко ул.
|
23
|
1
|
1
|
|
Мира ул.
|
12/8
|
1
|
2
|
|
Мира ул.
|
16
|
1
|
3
|
|
Мира ул.
|
17
|
1
|
3
|
|
Мичурина ул.
|
13
|
3
|
3
|
Софинансирование
|
Мичурина ул.
|
15
|
1
|
3
|
Софинансирование
|
Моховая ул.
|
13
|
1
|
1
|
|
Моховая ул.
|
7
|
1
|
1
|
Софинансирование
|
Октябрьская ул.
|
2
|
1
|
1
|
|
Октябрьская ул.
|
3
|
1
|
1
|
|
Октябрьская ул.
|
4
|
1
|
1
|
|
Октябрьская ул.
|
6
|
1
|
1
|
|
Октябрьская ул.
|
8
|
1
|
1
|
|
Орджоникидзе ул.
|
6
|
1
|
3
|
|
Правды ул.
|
17
|
2
|
2
|
Софинансирование
|
Свободы ул.
|
10
|
1
|
3
|
Софинансирование
|
Тверская ул.
|
5
|
1
|
4
|
|
Театральный 2-й пр-д
|
6
|
1
|
3
|
|
Хлебозаводской пер
|
25
|
1
|
2
|
Софинансирование
|
Хлебозаводской пер
|
26
|
1
|
1
|
Софинансирование
|
Центральная ул.
|
11/5
|
1
|
4
|
|
Центральная ул.
|
13А
|
1
|
4
|
|
Центральная ул.
|
18
|
1
|
3
|
|
Центральная ул.
|
28
|
1
|
4
|
Софинансирование
|
Центральная ул.
|
30
|
1
|
4
|
|
Центральная ул.
|
6
|
1
|
2
|