Адресный перечень подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2021 году Улица № дома № подъезда, в котором будет производится ремонт Кол-во подъездов Источник финансирования:

-софинансирование;

-внебюджетный источник 9 Мая ул. 8 1 1 Боголюбова пр-кт 23 1 3 Боголюбова пр-кт 25 1 1 Боголюбова пр-кт 27 1 1 Боголюбова пр-кт 38 1 2 Боголюбова пр-кт 6 1 1 В.И.Векслера ул. 15 1 1 Володарского ул. 2А 1 4 Софинансирование Дачный пер 4 1 1 Жолио Кюри ул. 10 1 1 Софинансирование Жолио Кюри ул. 15 1 2 Софинансирование Карла Маркса ул. 18 1 5 Курчатова И.В. ул. 22 2 3 Курчатова И.В. ул. 4 1 3 Ленинградская ул. 11 1 3 Ленинградская ул. 16 1 2 Софинансирование Ленинградская ул. 17 2 3 Софинансирование Макаренко ул. 23 1 1 Мира ул. 12/8 1 2 Мира ул. 16 1 3 Мира ул. 17 1 3 Мичурина ул. 13 3 3 Софинансирование Мичурина ул. 15 1 3 Софинансирование Моховая ул. 13 1 1 Моховая ул. 7 1 1 Софинансирование Октябрьская ул. 2 1 1 Октябрьская ул. 3 1 1 Октябрьская ул. 4 1 1 Октябрьская ул. 6 1 1 Октябрьская ул. 8 1 1 Орджоникидзе ул. 6 1 3 Правды ул. 17 2 2 Софинансирование Свободы ул. 10 1 3 Софинансирование Тверская ул. 5 1 4 Театральный 2-й пр-д 6 1 3 Хлебозаводской пер 25 1 2 Софинансирование Хлебозаводской пер 26 1 1 Софинансирование Центральная ул. 11/5 1 4 Центральная ул. 13А 1 4 Центральная ул. 18 1 3 Центральная ул. 28 1 4 Софинансирование Центральная ул. 30 1 4 Центральная ул. 6 1 2

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