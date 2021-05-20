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Адресный перечень подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2021 году Печать
20.05.2021 03:41

Улица

№ дома

№ подъезда, в котором будет производится ремонт

Кол-во подъездов

Источник финансирования:
-софинансирование;
-внебюджетный источник

9 Мая ул.

8

1

1

 

Боголюбова пр-кт

23

1

3

 

Боголюбова пр-кт

25

1

1

 

Боголюбова пр-кт

27

1

1

 

Боголюбова пр-кт

38

1

2

 

Боголюбова пр-кт

6

1

1

 

В.И.Векслера ул.

15

1

1

 

Володарского ул.

1

4

Софинансирование

Дачный пер

4

1

1

 

Жолио Кюри ул.

10

1

1

Софинансирование

Жолио Кюри ул.

15

1

2

Софинансирование

Карла Маркса ул.

18

1

5

 

Курчатова И.В. ул.

22

2

3

 

Курчатова И.В. ул.

4

1

3

 

Ленинградская ул.

11

1

3

 

Ленинградская ул.

16

1

2

Софинансирование

Ленинградская ул.

17

2

3

Софинансирование

Макаренко ул.

23

1

1

 

Мира ул.

12/8

1

2

 

Мира ул.

16

1

3

 

Мира ул.

17

1

3

 

Мичурина ул.

13

3

3

Софинансирование

Мичурина ул.

15

1

3

Софинансирование

Моховая ул.

13

1

1

 

Моховая ул.

7

1

1

Софинансирование

Октябрьская ул.

2

1

1

 

Октябрьская ул.

3

1

1

 

Октябрьская ул.

4

1

1

 

Октябрьская ул.

6

1

1

 

Октябрьская ул.

8

1

1

 

Орджоникидзе ул.

6

1

3

 

Правды ул.

17

2

2

Софинансирование

Свободы ул.

10

1

3

Софинансирование

Тверская ул.

5

1

4

 

Театральный 2-й пр-д

6

1

3

 

Хлебозаводской пер

25

1

2

Софинансирование

Хлебозаводской пер

26

1

1

Софинансирование

Центральная ул.

11/5

1

4

 

Центральная ул.

13А

1

4

 

Центральная ул.

18

1

3

 

Центральная ул.

28

1

4

Софинансирование

Центральная ул.

30

1

4

 

Центральная ул.

6

1

2

 
  		 
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