Продолжение. Начало в №№14, 15, 16, 18 Историческим поворотом для Дубны стал 1960 год. В стране началось укрупнение городов, и два закрытых друг от друга населенных пункта города - Дубна и Иваньково Указом Президиума Верховного Совета РСФСР были объединены в единый город Дубна. Стоит подчеркнуть, что он не означал включение в состав г. Дубны г. Иванькова, а предполагал объединение двух равных по статусу и национальной значимости поселений. О том, что представляла собой научная Дубна, читатели узнали в предыдущих статьях. И прежде чем вести повествование о событиях 60-х годов, стоит немного познакомиться и с историей г. Иваньково. Его возникновение связано с появлением на левом берегу Волги у села Подберезье авиапредприятия, где с июля 1939 года началось создание первых образцов гидросамолетов, что было обусловлено возникшим Иваньковским водохранилищем. Это позволяло испытывать разрабатываемые авиационные изделия. К началу 1941 года в образованном в 1937 году поселке Иваньково, куда входил и поселок Большая Волга, успешно действовали: завод №30 Народного комиссариата авиационной промышленности, гидроэлектростанция, шлюз №1, речной порт, судоремонтные мастерские. Они на тот момент становятся градообразующими и, как было принято в сложившейся системе административно-плановой экономики, обеспечивали решение основных социальных задач. С их появлением стали формироваться основы образовательной и культурной среды, закладываться первые традиции в духовной жизни молодых поселений. В 1937 году были построены: ясли на шестьдесят мест, кафе-столовая, четырнадцать новых рубленых и одиннадцать восьмиквартирных домов, девять четырехквартирных и один десятиквартирный дом. В том же году открывается школа в поселке Иваньково, а в январе 1941 года - новая школа на Большой Волге. Появляются клубы, библиотеки. Здесь реализовывался типичный для советского периода подход к образованию новых городов. В первую очередь строилось предприятие или комплекс производственного или оборонного назначения, а параллельно строился и город, где создавалась вся необходимая инфраструктура. И это изначально закладывалось в проекты и планы. В результате город изначально являлся неотъемлемой социальной частью производственной среды. Великая Отечественная война оказала свое пагубное влияние на экономическую жизнь поселков. Немецко-фашистские войска были остановлены в каких-то 20-25 км. Боевых действий на территории современной Дубны не было. Она находилась с ноября по начало декабря 1941 г. в прифронтовой полосе, поэтому созданный в поселке в предвоенные годы социально-экономический потенциал в значительной степени сохранился даже после вынужденной эвакуации. Самой главной потерей стали люди. Не вернулись с войны более 700 человек, обладавших богатым профессиональным опытом, производственными навыками, что не могло не сказаться на качественном составе рабочих и инженерно-технического персонала предприятий. На авиазавод в годы войны пришли профессионально неподготовленные женщины и подростки. Однако довольно жесткие условия того времени заставляли их быстро овладевать профессиональными навыками и втягиваться в производственный процесс. При всех издержках военного периода то время стало периодом активного становления трудового потенциала предприятия. Через несколько лет на плечи выросших мальчишек военной поры лягут ответственные задачи по созданию уникальной авиационной техники. Именно это поколение станет базовым элементом в формировании лучших производственных традиций дубненских авиастроителей. И здесь нельзя не отметить такие личностные качества военного и послевоенного поколения, как непритязательность, работоспособность, высокая ответственность и чувство долга. Другим позитивным явлением военной поры стало освоение и выпуск предприятием в 1942–1946 годах таких сложных изделий, как гидросамолеты. Все эти годы не останавливалась инженерная и конструкторская мысль, шел постоянный активный поиск новых методов и форм организации труда, его совершенствования, быстро осваивавшихся работниками новых технологий производства. Под руководством возглавившего завод яркого конструктора и организатора производства И.В. Четверикова велись проектирование, изготовление и испытания опытных образцов морского дальнего разведчика МДР-6. Они в ряде случаев сильно различались между собой размерами, формами, двигателями и были, по сути дела, новыми самолетами. С окончанием Великой Отечественной войны заводу предстояло, как и тысячам других предприятий страны, перевести производство на выпуск продукции, связанной с выполнением уже иных задач, стоящих перед советскими военно-воздушными силами. Вторая половина 40-х и 50-е годы стали определяющими для производственной деятельности авиапредприятия и развития поселка. Сюда осенью 1946 г. в соответствии с решением правительства СССР прибывают из Германии из городов Дессау и Галле вместе с оборудованием, машинами, станками немецкие специалисты. Под их приезд в поселке строятся новые дома, а также школа, передаются под жилье отдельные кирпичные двухэтажные дома. На образованном опытном заводе №1 были созданы два смешанных ОКБ, которые с немецкой стороны возглавляли немецкие главные конструкторы Б. Бааде и Г. Рессинг, а с советской - А.Я. Березняк, создавший в 1941 г. вместе с А.М. Исаевым первый отечественный реактивный боевой самолет, и опытный, хорошо знающий свое дело руководитель П.Н.Обрубов. Совместным коллективом была поставлена задача создать на основе привезенных из оккупированной Германии реактивных самолетов опытные образцы авиационной техники. К 1951 году общими усилиями коллективов было изготовлено девять различных модификаций экспериментальных боевых самолетов. В силу ряда объективных и субъективных обстоятельств они не пошли в серийное производство, но впоследствии многие конструкторские и технологические решения использовались в отечественном авиастроении, а полученный от немецких коллег производственный и конструкторский опыт пригодился и дубненским авиастроителям. Немецкие специалисты покинули Советский Союз, оставив в поселке Иваньково добрую о себе память и некоторые традиции в бытовом укладе. Авиапредприятию же осенью 1951 г. года было поручено изготавливать новый тип грозного оружия – крылатые ракеты (КС), разработанные в ОКБ-155 А.И. Микояна. На заводе для доработки созданной в нем технической документации создается филиал этого КБ, который возглавил А.Я. Березняк. На филиал были возложены работы по обеспечению серийного производства, по доводкам, испытаниям, а также по дальнейшей модификации изделия КС. Заводу предстояло обеспечить его выпуск. Стране нужны были более совершенные крылатые ракеты воздушного базирования стратегического назначения. 11 марта 1954 г. вышло Постановление Совета министров СССР о разработке комплекса К-20 в составе самолета Ту-95К и крылатой ракеты Х-20. Исполнение поручалось иваньковскому филиалу ОКБ Микояна, а производство - авиазаводу. Под выполнение столь ответственной задачи выделялись большие финансовые средства, в том числе и на социальные мероприятия. Такое же стимулирующее воздействие на социально-экономические преобразования поселка Иваньково оказало решение ЦК КПСС и Постановление Совета министров СССР №426-201 от 17 июня 1958 г. В соответствии с ним дубненскому филиалу ОКБ-155 поручались работы над более совершенной крылатой ракетой Х-22 в составе комплекса К-22. Завод должен был освоить её серийное производство. Во второй же половине 50-х годов коллектив ОКБ разрабатывает собственное изделие – ракету П-15, предназначенную для военно-морского флота. Именно с нее началось новое направление в тематике работ ОКБ и производственной деятельности авиазавода. Успешное освоение им выпуска ракет и последующих их модификаций, выполненных в филиале ОКБ-155, позволили выйти ему на новый производственно-конструкторский уровень. Дубненскими авиастроителями с 1951 г. по 1960 г. осваиваются в производстве одиннадцать типов ракет и самолетов. Восемь из них были разработаны конструкторами филиала ОКБ А.И. Микояна и МКБ «Радуга». Восемь из одиннадцати были оценены высшими национальными премиями. Если учесть, что данные типы ракет являлись базовыми и модернизировались исходя из потребностей армии и флота, а также выполнения ими специальных задач, то вместе с модернизированными вариантами в Иваньково было разработано и освоено в 50-е годы 14 ракетных комплексов: 12 авиационного базирования и 2 – морского. В их числе такие уникальные авиационные крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» как «КСС – КС» для самолетов ТУ-16КС и ТУ-4К, Х-20М для самолетов ТУ-95К, ТУ-95КМ, ТУ-95 КД. Технически сложные системы вооружения и комплексы заставили осуществить на предприятии и в ОКБ серьезную модернизацию производства, сформировать оптимальные системы организации конструкторской работы, создавать последовательную испытательную базу проектируемых изделий. На заводе идет освоение новых технологий, рождавшихся непосредственно в своей производственной и конструкторской среде. Увеличивались объемы и направления производства. Росла численность работников авиапредприятий. В том числе и за счет значительно прибывавших из вузов страны молодых специалистов: выпускников из Москвы, Харькова, Казани, Ленинграда, Днепропетровска, Саратова, Куйбышева. В Иваньково в 50-е росли довольно динамично объемы жилищного строительства, в том числе за счет вводимых в строй индивидуальных домов. Авиазавод оказывал в этом своим работникам большую помощь. Так были построены дома по ул. Октябрьской, Ленина, Орджоникидзе, Школьному проезду. Вводились необходимые социальные объекты. Поселок в 1958 году получил статус города и был передан из Калининской области в Московскую. К концу 50-х годов на разных берегах реки Волги сформировались два современных по тем временам города, жители которого, казалось бы, занимались совершенно разной работой, но они объединены были тем, что каждая из них была важна для национальных интересов Советского Союза, стран социализма. Здесь постепенно концентрировался мощный интеллектуальный, производственный и научный потенциал, ставший основой будущего города передовой науки и техники. Казалось бы, объединение Дубны и Иваньково было чисто техническим, но через 60 лет после их объединения можно с уверенностью утверждать – оно во многих отношениях стало значимым. Оно диверсифицировало социально-экономическое пространство. Город стал не только научным центром, но и производственным, что обеспечило условия для определенной внутренней трудовой миграции, сделало более мобильными социальные и культурные коммуникативные связи. Оно позволило ему в конце XX столетия, когда страну обрушила пресловутая перестройка, избежать участи многих российских моногородов. После объединения, к 1 января 1961 г., численность населения Дубны возросла более чем в два раза и составила 33 тыс. человек. На его территории действовали семь школ (две начальные), три лечебных учреждения, три учреждения культуры, два пионерских лагеря и две детские музыкальные школы. Имелось три библиотеки, два стадиона, сеть магазинов, детских дошкольных учреждений. Работал вечерний авиационный техникум и филиал московского технического вуза. Всё это создавало хорошее предпосылки к успешному удовлетворению необходимых социальных и духовных потребностей населения, способствовало росту его численности. На 1 января 1967 года численность населения была 39 тыс., а в 1970 году достигла почти 44 тысяч. Этап врастания друг в друга двух поселений со сложившимся к тому времени разным уровнем развития социальной и инженерной инфраструктуры, уже сложившимися социальными и духовными традициями имел противоречивые особенности, но, несмотря на это, в 60-е годы начинается сложный и активный процесс формирования единого городского пространства, его единого облика, а также выравнивания социальной инфраструктуры. Начало было положено образованием единого городского Совета депутатов трудящихся и городских организаций КПСС и ВЛКСМ. Именно на депутатов ложилась особая ответственность за проведение социально-экономических преобразований в едином теперь городе. Первоначально во главе города встал представитель г. Иваньково Н.Г. Вельможин, но на проведенных в марте 1961 г. выборах был сформирован новый состав городского Совета, избравший председателем исполкома выходца из строительной организации г. Дубны А.Н. Безобразова. Городской комитет КПСС возглавил первый секретарь дубненского ГК КПСС А.Г. Скворцов. Комсомольцы изберут своим руководителем Г. Крутенко, лидера иваньковских комсомольцев, а вторым секретарем станет представитель ОИЯИ И. Макаров. Сложность объединительных процессов заключалась в наличии в то время неравноценных инвестиционных источников развития уже сложившихся градообразующих территорий. Определялись они финансовыми возможностями расположенных на той или иной городской территории предприятий, принадлежавших к разным министерствам и ведомствам, имевшим от советского государства неодинаковое финансирование на решение социальных проблем. Поэтому на развитие одной части города, той, где располагался ОИЯИ, государство с учетом его международной значимости, через Министерство среднего машиностроения СССР щедро выделяло деньги на эти цели. Чего не позволяло себе делать Министерство авиационной промышленности, которому подчинялись и авиазавод, и МКБ «Радуга». И совсем скромные возможности были у тогда третьего градообразующего предприятия - Волжского района гидросооружений, входившего в систему Министерства речного флота СССР. С 1964 года в соответствии с первым генеральным планом началось создание единого архитектурно-планировочного ансамбля города. Процесс был непростой, так как интересы развития города предстояло обеспечивать с учетом интересов и градообразующих предприятий, и организаций. Более того, множество планируемых мероприятий ими же и финансировалось. И стоит отметить, что при всех противоречиях находились компромиссы, и обозначенные социальные проблемы решались. В конечном счете генплан, не смотря на имевшие место финансовые проблемы, активными организующими усилиями исполкома, горкома КПСС, целенаправленными действиями руководителей градообразующих предприятий из года в год воплощался в жизнь и получил свое дальнейшее развитие в последующем генеральном плане, утвержденном уже в 1984 году. Безусловно, что происходившее в то время поступательное социально – экономическое развитие Дубны, успешное выполнение плановых заданий VII и VIII пятилеток во многом зависело от успехов и ОИЯИ, и Дубненского машиностроительного завода – главных градообразующих предприятий города. Для них 60-е годы стали периодом развертывания новых направлений в научном и конструкторском поиске, в расширении производства. Опираясь на достигнутые в 50-е годы результаты, накапливая опыт в своей деятельности, Объединенный институт ядерных исследований сделал в 60-е годы мощные прорывы в науке, закрепившие его авторитет в мире как крупного научного центра, в котором к началу 70-х годов работало свыше 5 тысяч человек. Масштабы и глубина развернувшихся научных работ были в эти годы столь велики, что вызывали пристальное внимание в мировом сообществе. В Дубну в те годы устремились не только ученые-физики, но и политики, писатели. Она становится своеобразной витриной научных достижений стран социализма. Интенсивно начинает развиваться научное сотрудничество с научными центрами стран Западной Европы и, прежде всего, с ЦЕРН и МАГАТЭ, с учеными США, Японии, Индии. Становится значительным и сотрудничество ОИЯИ с научно-исследовательскими организациями Советского Союза. Показательны в этом отношении многосторонние совместные научные исследования с Институтом физики высоких энергий в молодом тогда городе Протвино. Он, в некотором роде, стал своеобразным детищем Объединенного института, щедро поделившемся не только научными методиками, но и что самое главное - многими высокопрофессиональными учеными и специалистами. Активно начинает осуществляться помощь в создании и совершенствовании научной базы физических исследований в странах-участницах Института. В нем же самом создаются новые научные установки: циклотронны У-300 и У-200 в ЛЯР, импульсные реакторы ИБР и ИБР-30 в ЛНФ, пузырьковые камеры в ЛВЭ. Идет совершенствование методик и модернизация базовых ускорителей - синхроциклотрона (ЛЯП) и синхрофазотрона (ЛВЭ), что расширило возможности в проведении научных исследований. Так, в ЛЯП в 1967 г. был создан первый в Советском Союзе протонный пучок с необходимыми для лучевой терапии параметрами. За 60-е годы учеными ОИЯИ было заявлено свыше 20 научных открытий. Три из них это открытия новых химических элементов - 102, 103, 104. С них был начат в Дубне под руководством академика Г.Н.Флерова (который в 1967 г. был удостоен Ленинской премии СССР в области науки и техники) масштабный поиск трансурановых элементов. Сразу два ученых в 1963 году были отмечены престижными наградами - Б.М. Понтекорво, ставший лауреатом Ленинской премии СССР, и директор ЛВЭ В.И.Векслер, который был награжден международной премией «Атом для мира». Двое сотрудников ОИЯИ из ЛЯП были награждены национальной премией Республики Румынии. С 1966 г. начинает свою деятельность и шестая лаборатория Института – Лаборатория вычислительной-техники и автоматизации (ныне Лаборатория информационных технологий). Появление её позволило своевременно регистрировать результаты научных экспериментов, обрабатывать их. Создается одна из современных и мощных в то время в Европе электронно-вычислительных баз. Масштабы научно-исследовательских работ, стремление искать и находить новые инструменты их проведения, заставили ОИЯИ создать новое подразделение – Отдел новых методов ускорения. Николай Прислонов, историк-краевед Фото из фонда автора и архива ОИЯИ Продолжение следует