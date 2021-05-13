Задохнулись канонады. В мире - тишина. На большой Земле однажды кончилась война. Будем жить, встречать рассветы, верить и любить. Только не забыть бы это! Лишь бы не забыть! Как всходило солнце в гари и кружилась мгла. А в реке - меж берегами - кровь-вода текла. Были черными березы, долгими - года. Были выплаканы слезы вдовьи навсегда... Вот опять пронзает лето солнечная нить. Только не забыть бы это! Лишь бы не забыть! Эта память - верьте, люди - всей земле нужна... Если мы войну забудем, вновь придет война. Слова Роберта Рождественского звучали на памятном митинге в сквере Авиастроителей у монумента погибшим воинам и памятника труженикам тыла. И пронизывали они насквозь сердца и души всех, кто пришел почтить память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и сказать спасибо ветеранам, живущим среди нас – нашим героям, нашим дорогим бабушкам и дедушкам. Их все меньше, но пока они живы мы из первых уст знаем о войне и гордимся их стойкостью, мужеством, силой любви к Родине, к земле, которую они защищали… К ветеранам были обращены слова благодарности в День Победы всех выступавших. - Дорогие ветераны, уважаемые дубненцы! 9 Мая – это главный священный праздник для всего нашего народа. Огромной ценой досталась нам Победа: миллионы погибших, миллионы искалеченных судеб, разрушенные города и предприятия. Но мы выстояли! И сегодня особенная гордость и низкий поклон всем, кто сражался на фронте, кто ковал победу в тылу. В каждой семье есть ветераны, перед которыми мы сегодня преклоняем колено и кем мы гордимся. Были тяжелейшие бои и здесь, под Москвой, и на Курской Дуге, и под Сталинградом… Но наши солдаты победно салютовали в Берлине! Мы победили! Я поздравляю всех вас, дорогие ветераны, всех жителей Дубны с нашим Днем Победы! – сказал глава города Сергей Александрович Куликов в своем поздравительном обращении к дубненцам – ветеранам, труженикам тыла, детям войны и узникам фашистских концлагерей. Тему памяти и великой благодарности советским воинам продолжил генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка», Почетный гражданин Московской области Владимир Николаевич Трусов: - Многоуважаемые и дорогие ветераны! Уважаемые друзья, земляки! 9 Мая – особенный день, особенный праздник. На такие встречи, как сегодня, каждый раз идешь как на причастие, как на исповедь. И очень трудно сказать в минутном выступлении все то, о чем думаешь, что у тебя на сердце… Главное, что мы выстояли, выдержали и возродили свою Родину! Великая память, огромное спасибо всем тем, кто принес эту Победу. Слава тем, кто был на полях сражений, в огне! Слава тем, кто в тылу ковал оружие, слава тем, кто даже на выжженных полях растил хлеб и кормил солдат и всех, кто находился в тылу! Слава советскому народу! И мы обязаны сделать все, чтобы никто и никогда не забыл, что для каждого из нас значит праздник 9 Мая. Чтобы помнили, что за это светлое небо, за честь и свободу Родины наши деды, отцы и матери положили свои головы и молодость. Слава вам, ветераны! Да здравствует солдат-победитель! Депутат Городского совета депутатов, директор школы №1 имени А.Я. Березняка Александр Иванович Руденко говорил о преемственности поколений и о том, как важно, чтобы священная память передавалась из поколения в поколение: - Сегодня, когда я вижу, что сотни людей пришли сюда, к мемориалу, не могу не испытывать радость и гордость за то, что священный огонь памяти – памяти о Великой войне и Великой Победе жив. Забыть – это значит предать, это значит проиграть войну. Мы не забыли. И это значит, что Победа наша жива! Память о ней будет передаваться следующим поколениям. Я вижу здесь, у памятника, учителей, учеников, совсем маленьких детей… Это вызывает не только умиление, но и дает надежду на наше будущее под чистым мирным небом. Анна Сухая Фото автора и Алексея Константинова P.S. Памятные мероприятия прошли в День 9 Мая и на мемориале павшим воинам на Братских могилах. Представители десятков предприятий, учебных заведений и сами ветераны вспоминали о подвиге советских солдат и тружеников тыла и радовались Победе. И только в голове не стихало, как набат: «… Эта память - верьте, люди - всей земле нужна...Если мы войну забудем, вновь придет война...»