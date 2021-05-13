В ОЭЗ «Дубна» в сквере 75-летия Победы в ВОВ состоялся праздник в честь дня Победы. «Помнить о Великой Отечественной войне – это незыблемая святыня для каждой российской семьи. Ведь в каждой она оставила свой след. Мы преклоняемся перед теми, кто ценой своей жизни подарил нам право жить и свободно трудиться», - этими словами начала свое выступление депутат Мособлдумы Марина Шевченко. Она приехала на праздник в сквер 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. С 76-летием Победы всех присутствующих поздравил Первый заместитель генерального директора ОЭЗ «Дубна» Александр Волков. С торжественной речью выступил глава г.о. Дубна Сергей Куликов. На мероприятии также присутствовали исполнительный секретарь Местного отделения партии «Единая Россия» Павел Насонов, представитель ветеранской организации Вячеслав Белоусов. К гостям ОЭЗ обратился настоятель Храма Смоленской иконы Божией Матери Протоирей Павел Мурзич. Свой доклад о работе военно-поисковых объединений представил командир военно-поискового объединения «Наукоград Дубна» Александр Попов. На праздник 76-й годовщины со дня Победы приехал ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Николаевич Округин. В 1943 году он был призван в армию и зачислен автоматчиком в 357-й запасной стрелковый полк. В январе 1944 года был направлен в действующую армию и участвовал в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Прибалтики и Белоруссии. День Победы Г.Н. Округин встретил, выполняя боевое задание. Участники праздника почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания, а принимавший участие в торжестве хор Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса исполнил песни военных лет. Также выступил и хоровой коллектив гимназии №3. А знаменитую песню «День Победы» пели все участники торжества. Ребята из детского сада «Созвездие» выступили с танцем «Катюша». Малыши и школьники читали стихи, посвященные Великой Отечественной войне. А в День 9 Мая сотрудники управляющей компании ОЭЗ «Дубна» приняли участие в возложении цветов на Братских могилах. «Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Сегодня великий праздник в истории всего человечества – 76 лет назад советский народ одержал победу в Великой Отечественной войне. 1418 дней и ночей наши прадеды боролись за жизнь, свободу и счастливое будущее. Эти годы навсегда оставили шрамы на судьбах Родины. Горе коснулось каждой семьи. Поэтому 9 мая – особенный праздник для каждого из нас. Это великий день памяти и чествования всех, кто жертвовал собой во благо страны, ради мирного неба над головой. 9 мая - это дата, перевернувшая ход истории, давшая начало новой жизни, позволившая вновь творить, созидать, развивать, любить, мечтать и быть счастливыми. Фронтовикам и труженикам тыла — низкий поклон за то, что у нас сегодня есть возможность жить в свободной стране и думать о ее будущем, будущем наших детей», - говорится в праздничном обращении предприятия к ветеранам и фронтовикам. По информации ОЭЗ «Дубна»