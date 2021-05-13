СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Дорога памяти Печать
13.05.2021 05:32

9 мая на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России, что в музейном комплекса «Дорога памяти», состоялось празднование Дня Победы. С утра, на больших экранах была организована прямая трансляция Парада Победы на Красной площади, а вечером состоялся большой праздничный концерт в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Для всех гостей с песнями военных лет выступили: группа «Кватро», Валерия Ланская, арт-группа «SOPRANO Турецкого», народная артистка России Хибла Герзмава, народный артист России Сергей Безруков и несравненная народная актриса России Тамара Гвердцители.

Всех погибших в Великой Отечественной войне гости комплекса и артисты почтили минутой молчания, а также приняли участие в акции «Свеча памяти». Праздник завершился красочным салютом! В течение всего дня, музейный комплекс «Дорога памяти» посетило свыше 30 тысяч человек. Даже прохладная погода не испортила хорошего настроения и не заставила людей отказаться от желания стать частью единого порыва хранить память об ушедших героях Отечества.
  		 
< Мая 2021 >
П В С Ч П С В
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)