СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Ретро-парад Печать
13.05.2021 05:32

1 Мая в парке «Патриот» прошел Ретро-парад «Под знаменем Победы». По дорогам и аллеям обширной территории Парка проехали более 20 автомобилей различных эпох, входящих в музейную коллекцию «Патриота» и обычно представленных посетителям в комфортабельных залах постоянно действующих экспозиций «Моторы войны» и «Мотоармия».

Открывал парад парадный кабриолет ГАЗ-14, за ним следовал мотоцикл Гном-Рон АХ-2 и автомобиль -  Виллис MБ . В колонне прошли и машины-труженики ГАЗ-63 и ЗиЛ-164, и парадные кабриолеты ГАЗ-14 «Чайка» и ГАЗ-24, предназначавшиеся для высшего гражданского и военного руководства страны. Были представлены и экспериментальные машины ГАЗ-31 «Рида» и ГАЗ-М72 «Победа», отражающие работу конструкторской мысли, поиск путей развития отечественной автомобильной техники.

В Ретро-параде приняли участие колёсные раритеты из собрания коллекционера Вячеслава Лена - как автомобили стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, так и трофейные машины, когда-то использовавшиеся Вермахтом.

На дороги Парка вышла и колёсная бронетехника из состава обширного собрания Парка. Посетители смогли увидеть советские бронетранспортёры БТР-40 и БТР-152.
  		 
< Мая 2021 >
П В С Ч П С В
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)