1 Мая в парке «Патриот» прошел Ретро-парад «Под знаменем Победы». По дорогам и аллеям обширной территории Парка проехали более 20 автомобилей различных эпох, входящих в музейную коллекцию «Патриота» и обычно представленных посетителям в комфортабельных залах постоянно действующих экспозиций «Моторы войны» и «Мотоармия».

Открывал парад парадный кабриолет ГАЗ-14, за ним следовал мотоцикл Гном-Рон АХ-2 и автомобиль - Виллис MБ . В колонне прошли и машины-труженики ГАЗ-63 и ЗиЛ-164, и парадные кабриолеты ГАЗ-14 «Чайка» и ГАЗ-24, предназначавшиеся для высшего гражданского и военного руководства страны. Были представлены и экспериментальные машины ГАЗ-31 «Рида» и ГАЗ-М72 «Победа», отражающие работу конструкторской мысли, поиск путей развития отечественной автомобильной техники.

В Ретро-параде приняли участие колёсные раритеты из собрания коллекционера Вячеслава Лена - как автомобили стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, так и трофейные машины, когда-то использовавшиеся Вермахтом.

На дороги Парка вышла и колёсная бронетехника из состава обширного собрания Парка. Посетители смогли увидеть советские бронетранспортёры БТР-40 и БТР-152.