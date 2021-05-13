Продолжение. Начало в №№14,15,16. Скворцов Алексей Георгиевич, первый секретарь дубненского ГК КПСС Родился 4 марта 1920 г. в дер. Симаково Кашинского района Владимирской губернии в крестьянской семье. В 1942 г. окончил Ивановский энергетический институт – инженер-энергетик. В 1959 г. – высшую партийную школу при ЦК КПСС. Член КПСС с 1944 г. По окончании института с марта по май 1942 г. работал на электростанции в Воронеже начальником смены. С мая 1942 по май 1947 гг. служил в рядах Красной армии, пройдя путь от курсанта училища до помощника начальника штаба дивизиона тяжелого танково-самоходного полка. Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии, Германии. После окончания боевых действий с 1945 по 1947 гг. служил в группе советских авиационных войск в Германии. С 1947 г. инженер, секретарь парткома ГРЭС №3 им. Классона в г. Электрогорске Павлово-Посадского района Московской области. С августа 1952 по ноябрь 1956 г. работал первым секретарем Павлово-Посадского городского комитета КПСС. В ноябре 1956 г. на первой дубненской городской партийной конференции был избран первым секретарем ГК КПСС, где проработал до декабря 1960 г. В последующем работал заведующим отделом оборонной промышленности Московского областного комитета КПСС. Входил в состав Московского обкома КПСС. Избирался депутатом дубненского городского и Московского областного Совета депутатов трудящихся. С апреля 1963 г. по февраль 1968 г. в аппарате ЦК КПСС - заместитель заведующего Отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС. Умер в 1969 г. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», орденом Красной Звезды, медалями. Сергеев Петр Степанович, председатель дубненского Исполкома поселкового и городского Совета депутатов трудящихся (1954-1960 гг.) Родился 25 января 1920 г. В 1962 г. окончил заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС. Трудовую деятельность начал в 1938 г. киномехаником в г. Арзамасе. Член КПСС с 1941 г. С 1940 г. по 1948 г. - служба на Балтийском флоте: радист школы связи, пулеметчик морской пехоты, связист, минер, главный боцман. Участвовал в боевых действиях флота. В 1948 - 1949 гг. радиомонтажник в НИИ г.Ленинграда. С 1949 г. по 1954 г. работал в Гидротехнической лаборатории и Институте ядерных проблем АН СССР в пос. Дубно: радиомонтажник, председатель месткома, начальник штаба противовоздушной обороны института. В 1954 г. избран председателем Исполкома дубненского поселкового Совета депутатов трудящихся. После образования города Дубны в 1956 - 1960 гг. возглавлял исполком городского Совета. С 1961 г. по 1962 г. -председатель местного комитета профсоюзов ОИЯИ, а затем до 1971 г. работал в ОИЯИ начальником отдела обслуживания. Избирался депутатом поселкового и городского Советов депутатов трудящихся С 1956 по 1960 г. - член бюро ГК КПСС г.Дубны. Умер в 1971 г. Награжден медалями СССР: «За оборону Ленинграда», «За отвагу», медалью Ушакова, «За победу над Германией», «За доблестный труд». Руководители градообразующих предприятий и организаций г.Дубны Мещеряков Михаил Григорьевич, директор и научный руководитель Гидротехнической лаборатории АН СССР, Института ядерных проблем АН СССР (1947-1956 гг.) Родился 17 сентября 1910 г. в с.Самбек Таганрогского уезда области Войска Донского (ныне Ростовская область). В 1927—1930 гг. работал шлифовщиком на заводе в Таганроге и одновременно учился на вечернем рабфаке. В 1936 г. окончил Ленинградский университет. Выдающийся ученый в области физики элементарных частиц и атомного ядра, организатор науки. После окончания аспирантуры с 1940 г. заведовал циклотронной лабораторией в Радиевом институте в г.Ленинграде. Участник Великой Отечественной войны. После контузии с 1942 г. продолжил научные исследования в группе Курчатова, занимающейся созданием атомной бомбы. В 1946-1947 гг. как представитель СССР в Атомной комиссии ООН участвовал в испытании американских атомных бомб на атолле Бикини. С 1947г. – директор Гидротехнической Лаборатории №2 АН СССР. Руководил строительством в районе д. Ново-Иваньково «Объекта «М» - крупнейшего в мире синхроциклотрона, запущенного в декабре 1949 г. Участник работ в рамках советского атомного проекта. Входил в состав правительственной комиссии по подготовке к испытаниям первой советской ядерной бомбы. С 1953 г. по 1956 г. – директор Института ядерных проблем АН СССР в пос. Дубно. С 1956 г. по 1966 г. – начальник научного отдела Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. В 1966 - 1988гг. – директор Лаборатории вычислительной техники и автоматизации (ЛВТА, ныне Лаборатория информационных технологий), 1988-1994 гг. – её Почетный директор. Внес выдающейся вклад в развитие физики элементарных частиц, инициатор разработки и внедрения систем математического обеспечения физических исследований и использования вычислительной техники в физических экспериментах. Доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН ССР и РАН. Соавтор открытия «Явление прямого выбивания дейтронов из атомных ядер нуклонами высоких энергий». Один из основателей г. Дубны, оказавший огромное влияние на его научно-техническое, экономическое, социальное и культурное развитие. Много времени отдавал подготовке научных кадров. Как профессор МГУ он с 1954 г по 1994 г. читал курс по физике элементарных частиц, вызывавший глубокий интерес у выпускников физического факультета, руководил работой аспирантов. Оказал большое личное воздействие на формирование многих физиков, ставших известными учеными в нашей стране и других государствах. М.Г. Мещеряков плодотворно и гармонично сочетал свою научную деятельность с общественной работой. В разные годы он был членом бюро Отделения физико-математических наук АН СССР, членом ученого совета физического факультета МГУ, членом редколлегий журналов «Атомная энергия», «Ядерная физика» и «Журнала экспериментальной и теоретической физики», членом физической сек-ции Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР, а также членом экспертной комиссии по физике Высшей аттестационной комиссии Министерства высшего и среднего специального образования СССР и председателем научного совета по использованию вычислительной техники и средств автоматизации в экспериментальной ядерной физике при отделении ядерной физики АН СССР, членом редколлегий журналов «Nuclear Instruments and Methods» и «Физика эле¬ментарных частиц и атомного ядра». Активно участвовал в общественной жизни ОИЯИ и Дубны. Был членом ВКП (б) КПСС. Входил в состав и плодотворно работал в городском комитете КПСС. Умер 24 мая 1994 г. Решением городского Собрания представителей от 10.07.1996 г. присвоено звание «Почетный гражданин города Дубны». Его именем названа одна из улиц города и Лаборатория информационных технологий ОИЯИ. В городском парке установлен памятник. В ЛИТ установлен бюст, мемориальная доска, создан мемориальный кабинет. Награды СССР - три ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, Крас-ной Звезды, Знак Почета и медалями. Награды других государств: орден Кирилла и Мефодия 1-й ст. (Болгария) и орден «Полярная Звезда» (Монголия), медаль «Дружба» (Монголия), медаль «Дружба»(Вьетнам), медаль Принстонского университета, медаль Чехословацкой АН «За заслуги перед наукой и человечеством», медаль Берлинской Академии наук имени Г.Г.Гельмгольца, медаль Словацкой Академии наук «За успехи в науке». Лауреат Сталинских премий СССР. Векслер Владимир Иосифович, директор Электрофизической лабораторией Академии наук СССР, Лабораторию высоких энергий ОИЯИ (1953-1966 гг.) Родился 4 марта 1907 г. в г.Житомир. В 1931 г. окончил Московский энергетический институт. В науку пришел, проработав электромонтером. С 1930г. по 1936г. работал лаборантом и заведующим лабораторией Всесоюзного электротехнического института в г. Москве. Выдающийся ученый в области физики элементарных частиц и атомного ядра, организатор науки. Доктор физико-математических наук, профессор, академик АН СССР. С 1936 г. по 1956 г. в Физическом институте им. П. Лебедева, где являлся инициатором проведения экспериментов по изучению космических лучей, руководил созданием электронных синхротронов. Работая на Эльбрусе и Памире с космическими лучами, открыл электронно-ядерные «ливни». В феврале-марте1944г.изобрёл микротрон и открыл принцип автофазировки, обосновав его теоретически (при участии Е.Л.Фейнберга), а впоследствии подтвердив экспериментально. Применение его положило начало созданию в СССР мощных ускорителей и оказало влияние на быстрое развитие в стране физики высоких энергий. В послевоенные годы В.И.Векслер становится руководителем создания электронных синхротронов на энергию ЗО МэВ и, на энергию 250 МэВ, ставших первыми советскими синхротронами. В 1949 г. участвовал в подготовке пуска первого советского протонного ускорителя, работающего на принципе автофазировки в Гидротехнической лаборатории АН СССР в районе д.Ново-Иваньково (ныне г.Дубна). В 1948–1950 гг. разработал физические принципы и теорию движения заряженных частиц, которые легли в основу проектирования самого мощного в то время ускорителя протонов – синхрофазотрона на 10 млрд эВ, построенного под его руководством в г. Дубно и вступившего в эксплуатацию в 1957 г. С 1954 г. одновременно с работой в ФИАН руководил в Дубно Электрофизической лабораторией Академии наук СССР, преобразованной после вхождения её в 1956 г. в состав Объединенного института ядерных исследований в Лабораторию высоких энергий. Первый директор Лаборатории высоких энергий ОИЯИ (1956-1966 гг.). Как руководитель активно влиял на социальное развитие поселка Дубно и города Дубна. Расширение и совершенствование в них социальной инфраструктуры. Основоположник ускорительной техники в СССР. Разработал физические принципы ускорения заряженных частиц, в том числе коллективных, технику ускорителей, электроники, рентгеноструктурного анализа, рентгеновской дефектоскопии, локации, физики космических лучей и физики высоких энергий и элементарных частиц, синхротронного излучения, методики физического эксперимента. Всесторонне изучил процессы рождения странных частиц, вызываемыеπ-мезонами. Соавтор научных открытий «Автофазировка в циклических резонансных ускорителях» и «Антисигма-минус-гиперон». Будучи членом Президиума АН СССР, в 1963 г. создал в ней новое отделение – Отделение ядерной физики, сумев скоординировать работу всех специалистов-ядерщиков страны. Был организатором и первым редактором журнала «Ядерная физика». Был членом ВКП(б) КПСС и принимал активное участие в общественной жизни города и ОИЯИ. Умер в1966 г. Присвоено звание «Почетный гражданин города Дубны». Его именем названы Лаборатория физики высоких энергий ОИЯИ, улицы в городах Дубна, Житомир, в ЦЕРНе, переулок в г.Одессе. На территории лаборатории, которой он руководил, установлен бюст. Российская академия науки ОИЯИ учредили научную Премию имени В.И.Векслера. Почтой СССР в 1982 г. выпущен художественный маркированный конверт и «Почтой России» в 2000 г. - почтовая марка с его изображением. Награды: три ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамении медали СССР. Лауреат Ленинской и Сталинской премий СССР, международной премии «Атом для мира». Белиловский Сергей Иванович, директор дубнеского машиностроительного (1951-1960 гг.) Родился 3 июля 1894 г. в Москве. Окончил 1 Реальное училище в 1911 г. В 1916 г. был мобилизован. С 1916 по 1917 гг. – юнкер Алексеевского военного училища. В 1917 г. – прапорщик, младший офицер запасной артиллерийской бригады. С октября 1917 по февраль 1918 гг. – служба в Австрии в г.Броды. С 1918 г. - в РККА. Служил до 1922 г. в г.Петрограде. В 1922 г. назначен заведующим мастерскими при механическом экспериментальном заводе Моссовета. Окончил МВТУ по специальности инженер-механик. Работал на различных предприятиях г.Москвы и страны. Июль 1923 – май 1932 гг. – директор суконной фабрики им. П. Алексеева (г. Москва).Май 1932 – декабрь 1937 гг. – заместитель технического директора авиационного завода № 81 (г. Тушино). Декабрь 1937 – июль 1939 гг. – главный инженер завода № 126 (г. Комсомольске-на-Амуре). Июль 1939 – май 1941 гг. – начальник 4-го отдела Главного управления народного комиссариата авиационной промышленности СССР (г.Москва). С мая 1941 по ноябрь 1950 г. работает на авиазаводе № 126 г. в Комсомольск-на-Амуре – начальник производства, заместитель главного инженера завода, главный инженер, директор завода. За период работы Белиловского С.И. на заводе было поставлено производство самолетов ДБ-3, ДБ-3Ф (ИЛ-4), ЛИ-2Т, ЛИ-2П, положено начало освоению производства самолета МиГ-15. В 1950 году был назначен главным технологом 10-го Главного управления Министерства авиационной промышленности СССР. 1951 – 1960 гг. – директор опытного завода №1, завода № 256 Министерства авиационной промышленности СССР, Дубненского машиностроительного завода (г.Иваньково Московской области). За время его руководства коллективом завода были освоены ракеты КС, КСС, КС-7, Х-20, К-10, П-15, КСР-2. Выполнялись большие объемы работ по расширению промышленной площади завода. При нем активно развивалась и социальная сфера: построены школа №5, детский сад №13, начато строительство ДК «Октябрь», заложен в левобережной части города парк. Активно повлиял на объединение городов Иваньково и Дубна. Умер в 1962 г. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной звезды, Отечественной Войны 1-й степени, медалями. Оноприенко Николай Иванович, начальник Волжского района гидросооружений (1946-1958 гг.) Родился 22 марта 1913. в г. Макеевка Сталинской обл. в семье крестьян. Начальник Волжского РГС в 1946 – 1958 г.г. Окончил Горьковский речной политехникум по специальности инженер-гидротехник в 1935 г. В 1935 г. был направлен по распределению на канал им. Москвы. С 1935 г. по 1938 г. работал на Перервинском гидроузле канала им. Москвы в должности начальника вахты. В 1938 – 1941 г.г. работал в Волжском РГС на инженерных должностях. С 1941 по 1945 год участвовал в Великой Отечественной Войне в должности командира взвода. Войну закончил в звании лейтенанта. 31 декабря 1945 г. был демобилизован и прибыл на Большую Волгу, где работал начальником строительного участка. С августа 1946 по 1958 г.г. – начальник Волжского РГС. С 1959 по 1965 г. – заместитель начальника ВРГС. С 1965 по 1968 г.г. – старший инженер группы исследований и наблюдений. Внес большой вклад в жилищное строительство в пос. Большая Волга, его благоустройство. Неоднократно избирался членом РК КПСС Кимрского района, депутатом Иваньковского поссовета, депутатом Кимрского райсовета. В 1958-1959 гг. был председателем иваньковского городского Совета депутатов трудящихся. Умер в 1968 г. Награжден медалью «За победу над Германией». Блохинцев Дмитрий Иванович, основатель и директор Объединенного института ядерных исследований (1956-1965 гг.). Герой Социалистического труда Родился 11 января 1908 г. в г.Москве. В 1930 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова и там же аспирантуру, затем многие годы там преподавал и заведовал кафедрой. Доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент АН УССР и АН СССР. С 1935 г. по 1940 г. занимался научной деятельностью в Физическом институте Академии наук им. П. Лебедева, в Институте физики (Киев). В годы Великой Отечественной войны занимался прикладными оборонными исследованиями. После войны - один из основателей и директор Физико-энергетического института в г.Обнинске (1947—1956 гг.), где под его руководством велись работы по созданию первых реакторов для атомных подводных лодок. Руководил работами по проектированию, созданию и пуску в 1954 г. первой в мире атомной электростанции. В 1956 г. стал одним из основателей ОИЯИ и первым его директором. Один из создателей реакторов на быстрых нейтронах ИБР-1 и ИБР-2. С 1965 по 1979 гг. возглавлял Лабораторию теоретической физики ОИЯИ. Внес существенный вклад в создание ОИЯИ, социальное становление и развитие города Дубны как города науки. Выдающийся ученый в области физики элементарных частиц и атомного ядра, организатор науки. Внес существенный вклад в становление и развитие многих научных направлений в ядерной физике, ядерной энергетике. Крупнейший ученый в области квантовой теории твердого тела, квантовой механики, ядерной энергетики, разработки и создания ядерных энергетических установок различного направления, реакторостроении, квантовой теории поля и элементарных частиц, нейтронной физике и создании импульсных быстрых реакторов, акустики неоднородных движущихся сред. Автор многих фундаментальных курсов. Философ, художник, поэт. Был общественно-активной личностью. Активно работал в Советском комитете защиты мира, входил в состав Комитета по Ленинским и Государственным премиям, Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР. Президент IUPAP (1966—1969 гг.), советник Научного совета при Генеральном секретаре ООН(1967-1979 гг.). Член академий наук и почетный доктор университетов ряда стран. Избирался депутатом городского Совета депутатов. Был членом ВКП(б) КПСС. Входил в состав областного и городского комитетов КПСС и активно в них работал. Избирался делегатом XXII съезда партии. Умер в 1979 г. Присвоено звание «Почетный гражданин города Дубны. Его именем названа улица в г.Обнинске. В г.Дубне установлен памятник, мемориальная доска на здании ЛТФ ОИЯИ и названа одна из улиц. Его имя носит художественная библиотека ОИЯИ. Регулярно проводится научный семинар его памяти. Награды СССР: Золотая Звезда Героя Социалистического труда, четыре ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской Революции, медалями; Лауреат Ленинской, Сталинской и Государственных премий СССР, премии Правительства РФ в области науки и техники (посмертно); наградами других государств: орденом Кирилла и Мефодия 1-й ст. (Болгария), орденом «Полярная звезда» (Монголия), орденом «За научные заслуги» 1-й ст. (Румыния). Золотой медалью Академии наук Чехословакии «За заслуги перед наукой и человечеством». Почетной грамотой Всемирного Совета Мира за выдающийся вклад в дело укрепления мира, за инициативу, организацию и развитие международного сотрудничества ученых. Сергиенко Виктор Николаевич, административный директор ОИЯИ (1956-1966 гг.) Родился 7 января 1913 г. Закончил Московский институт связи. В 1940-1944 гг. работал управляющим делами ЦК ВЛКСМ. С 1945 г. по 1956 г. трудился на руководящих должностях в системе снабжения в Комитете культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР, Министерстве мясомолочной промышленности СССР, Литфонде Союза писателей СССР, Министерстве культуры РСФСР. В 1956-1966 гг. административный директор ОИЯИ. Внес большой вклад в создание и развитие научной базы, формирование социальных традиций ОИЯИ, развитие социальной инфраструктуры института и города Дубны. Избирался и активно работал в составе дубненского ГК КПСС и в городском Совете депутатов трудящихся. С 1966 г. по 1980 г. - заместитель генерального директора ТАСС. Умер в 1988 г. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Биографии подготовлены Н.Н. Прислоновым, историком-краеведом