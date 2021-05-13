Для городских служб, работающих в системе ЖКХ, весенне-летний период – горячая пора. Уборка города, его благоустройство, ремонт жилого фонда, коммуникаций, дорог и тротуаров – все эти и множество других работ необходимо провести за какие-то четыре – пять теплых месяцев. С заместителем главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексеем Геннадьевичем Строговым мы побеседовали на наиболее актуальные сегодня темы: о ремонте подъездов, благоустройстве дворовых территорий, о работе управляющих компаний, назвать которую удовлетворительной можно далеко не всегда. - Алексей Геннадьевич, круг вопросов, которые вы курируете, достаточно широк. Давайте начнем разговор с оценки работы управляющих компаний. Жалоб, которые ежедневно приходят на «Добродел», большое количество. Значительная часть из них касается как раз неудовлетворительной работы управляющих компаний. Для начала сколько УК на сегодняшний день работает в Дубне? - Семнадцать управляющих компаний и еще одна, восемнадцатая, подала документы на регистрацию. Сразу скажу, что это очень много, то есть в нашем городе нетипичный случай. Если говорить о других городах Московской области, то в основном на их территориях работает пять – шесть управляющих компаний. Кроме того, в Дубне работает немногим более тридцати ТСЖ и ТСН. С ними работать гораздо проще, поскольку при данных формах управления жители сами управляют своими домами и проблем в их работе, как правило, не возникает. - Некоторое время назад Правительство Московской области формировало рейтинг управляющих компаний. Сегодня существует что-то подобное? Какие дубненские УК в аутсайдерах, а какие, напротив, можно назвать лучшими? - Подобного рейтинга в настоящее время не существует, поэтому администрация, ориентируется в первую очередь на количество жалоб от жителей, которые поступают по самым разным каналам, в том числе на «Добродел». Также вывод о качестве работы управляющей компании мы делаем на основании собственного мониторинга, со стороны администрации, поскольку регулярно обследуем придомовые территории. Некоторые управляющие компании в силу конкуренции и стремления действительно показывать добросовестную работу, стараются очень хорошо обслуживать дома, находящиеся в их управлении. По отзывам жителей и с точки зрения нашего взаимодействия компания «Жилкомсервис», пожалуй, на сегодняшний день лучшая в городе. На ее работу меньше всего нареканий, но даже те замечания, которые возникают, эта УК очень оперативно решает. Дворы, которые обслуживает «Жилкомсервис», одни из лучших в городе. Причем, компания не отказывается даже содержать муниципальные территории, которые находятся в их дворах, а на них, например, установлены детские игровые комплексы для детей этого района. Есть и самые крупные на сегодня управляющие компании «Верхняя Волга», «Управдом «Дубна», «Управдом «Черная речка». Они демонстрируют не лучшую работу и по части нашего взаимодействия с ними, и по числу нареканий со стороны жителей. Конечно, стоит оговориться, что в управлении этих компаний наиболее старый жилой фонд. В частности, практически весь левый берег (а это около 80 домов) находятся на управлении УК «Верхняя Волга». По данным мониторинга, который мы проводим регулярно, в ненормативном состоянии чаще всего выявляются дворы именно у этой УК. Я понимаю, что объем территорий и жилого фонда достаточно большой, но это не должно оправдывать недобросовестную работу управляющей компании. Весной во время месячника благоустройства покраска и ремонт элементов благоустройства тоже медленнее всего шла именно во дворах, находящихся на обслуживании этой управляющей компании. Управляющая компания прежде всего должна обладать соответствующим штатом, который бы оперативно справлялся с объемом работ. Зима показала, что людей, техники, ресурсов в этой УК явно не хватает. - Какие полномочия есть сегодня у администрации, чтобы воздействовать на управляющую компанию в случае ее недобросовестной работы? - Такая функция как «муниципальный контроль» у нас отсутствует. Но есть контролирующие органы, которые наделены полномочиями административного воздействия и с которыми администрация тесно сотрудничает. Сотрудники нашего управления ежедневно обходят определенное количество дворов, за каждым сотрудником закреплен определенный сектор. Обращаем внимание на уборку территорий от мусора, на состояние элементов благоустройства – ограждений, урн, скамеек, игрового оборудования. По итогам мониторинга направляем письма в управляющие компании с требованием устранить те или иные нарушения, срок на устранение обычно устанавливаем в два дня. Если управляющая компания не реагирует на наше требование, то направляем письмо в Госадмтехнадзор с приложением документа о бездействии УК. И уже Госадмтехнадзор выходит на территорию, фиксирует нарушение и накладывает административный штраф. Процесс контроля работы управляющих компаний и взаимодействия с Госадмтехнадзором идет непрерывно. И задача не оштрафовать, а принудить УК, чтобы она добросовестно справлялась со своими функциями. Аналогичным образом выстраиваем работу по части содержания внутридомового имущества с Госжилинспекцией. И такая практика позволяет администрации оказывать воздействие на работу управляющих компаний. - Несколько недель назад Дубна оказалась в так называемой «красной зоне» по программе ремонта подъездов. Эта информация была озвучена на совещании губернатора Московской области А.Ю. Воробъева с членами Правительства МО и главами муниципалитетов. На тот момент из 13 подъездов, ремонт в которых должен был быть завершен к 1 мая, в работе были только шесть… - Я начну с предыстории вопроса. Ежегодно управляющие компании проводят голосование среди собственников многоквартирных домов и определяют виды работ, которые они должны сделать. Но в прошлом году Правительство Московской области решило несколько изменить эту схему. По поручению Правительства инспекторы Госжилинспекции самостоятельно обследовали подъезды и отобрали 43 из них – те, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте. Таким образом был утвержден перечень, о котором шла речь на совещании с губернатором. По плану, установленному областным правительством, за апрель в Дубне было необходимо провести ремонт в 13 подъездах. Почему мы оказались в «красной зоне»? Традиционно управляющие компании ремонт подъездов раньше мая не начинали. Обычно эта работа приходится на июль, август, сентябрь. Область ставит свои сроки: завершить ремонт до 1 августа. В некоторых городах Московской области работают муниципальные управляющие компании, с ними все гораздо проще. Они проводят единую закупку и оперативно приступают к ремонту. У нас же частные управляющие компании, и администрация в данном случае выступает как посредник. Мы довели информацию до УК и требуем выполнения работ, соблюдения сроков, контролируем работу, но заставить ее серьезно ускорить, к сожалению, не можем. В 13 из 43 подъездов ремонт проводится на условиях субсидирования по областной губернаторской программе. При этом управляющие компании неохотно идут на участие в этой программе. В частности, управляющие компании «Верхняя Волга», «Управдом «Дубна», «Управдом «Черная речка» полностью отказались от участия в программе. Остальные УК охотно вошли в программу. Здесь наша работа также идет в сотрудничестве с госжилинспекцией и если ремонт подъездов, которые вошли в список тех, что находится в ненадлежащем состоянии, проводиться не будет, в отношении УК будут приниматься меры административного воздействия. Все управляющие компании об этом предупреждены. Справедливости ради стоит сказать, что в каждой управляющей компании проходило собственное голосование и жители также определили подъезды, которые, по их мнению, требуют ремонта. И у УК есть свой список подъездов, в которых необходимо выполнить ремонт. Но если ремонт в «своих» подъездах управляющие компании могут проводить когда посчитают возможным, то вот в тех 43 подъездах, что вошли в список Правительства Московской области ремонт должен быть завершен до 1 августа. Такую задачу поставил губернатор. - На база МБУ «ЦХО» есть собственная управляющая компания. Сколько домов сегодня в ее управлении? Есть ли намерения развивать ее, ведь, как показывает опыт других городов Подмосковья, именно муниципальные управляющие компании лучше всего справляются с управлением жилого фонда. - Сегодня в управлении муниципальной управляющей компании восемь домов, причем три дома на улице Сахарова, д. 21, 23, 25 и дом №14 на улице Строителей перешли в ее управление совсем недавно. С учетом небольшого количества домов, которые находились на нашем обслуживании, штат управляющей компании был достаточный. Но поскольку мы взяли в управление еще четыре дома, появилась и потребность и одновременно возможность увеличивать штат. Задача, которая сегодня поставлена муниципалитетом, чтобы управляющая компания на базе МБУ «ЦХО» имела высокий уровень обслуживания домов и качеством работы показала свою привлекательность для жителей. Чтобы собственники МКД, которые недовольны работой своей управляющей компании, имели возможность провести голосование и выбрать муниципальную управляющую компанию. - Раз уже заговорили о голосовании собственников многоквартирных домов, расскажите, внедрен ли в нашем городе порядок электронного голосования? - Да, это достаточно новая форма голосования собственников МКД и есть задача Правительства Московской области его активно внедрять. На самом деле это очень удобный способ проведения голосования как для управляющей компании, так и для самих жителей. С чем обычно сталкивается управляющая компания при проведении очного голосования? На очном голосовании практически невозможно собрать кворум. В большинстве случаев очные голосования переходят в заочные. В случае электронного голосования на телефон жителя приходит сообщение, о том, что в доме проходит голосование. Перейдя по ссылке, собственник может проголосовать. Единственное, что предварительно нужно авторизоваться через портал Госуслуг. После завершения голосования протокол автоматически формируется и отправляется в ГЖИ. Позже приходит протокол о том, что дому назначена та или иная управляющая компания. - Что касается благоустройства дворовых территорий. Сколько дворов в этом году вошли в соответствующую программу? - Что касается комплексного благоустройства дворовых территорий (КБДТ) по программе губернатора (финансируется из средств местного бюджета), то в перечень вошли 17 дворов. Сумма заложенных в местном бюджете средств – около 20 млн рублей. Специалистами отдела благоустройства разработана концепция благоустройства с учетом того, что КБДТ предусматривает наличие восьми обязательных элементов - это ограждение, детский игровой комплекс, лавочки, зеленые насаждения, информационный стенд, урны, контейнерная площадка. Поскольку работы будут проводить управляющие компании, им представлена эта концепция, согласно которой будет проходить благоустройство. Что касается дворового освещения, то его ремонтом будет заниматься муниципалитет. - Множество нареканий от жителей поступает, как мы уже сказали, на портал «Добродел». С одной стороны, эти жалобы отвлекают от плановой работы. С другой, позволяют оперативно решать множество выявленных жителями проблем… - И МБУ «ЦХО», и МАУ «Городские парки» нужно большее количество техники и человеческих ресурсов. Только увеличив штат предприятий и закупив уборочную технику, мы сможем организовать плановость работы. Если говорить о «Доброделе», то система работы действительно хорошая: житель пожаловался – городские службы вынуждены оперативно сделать. Но поскольку у нас работает всего одна бригада, останавливается плановая работа. А бывает, что в день поступает до 150 заявок! И в течение дня благада вынуждена срываться с плановой работы, отрабатывая заявки и жалобы жителей. Поэтому сегодня стоит первостепенная задача создать еще одну бригаду, которая будет отрабатывать заявки, поступившие через «Добродел», а вторая бригазда – по плановым задачам. Как только мы выйдем на плановую работу, количество заявок на «Добродел» начнет уменьшаться. Штат предприятий уже увеличили, но горожане идут работать неохотно. Раньше в этой отрасли работали в основном представители бывших союзных республик. В период пандемии въезд этой категории граждан существенно ограничен, работать действительно некому. Процесс набора сотрудников идет очень медленно. Технику закупаем, часть поступит уже в мае. Надеюсь, что в июне будем работать с гораздо большим ресурсом. Беседу вела Анна Сухая