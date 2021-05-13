Накануне 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 7 мая, в читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья собрались люди всех возрастов, простые дубненцы и люди, наделённые властью. Собрались, чтобы отдать должное подвигу тех, кто отстоял наше Отечество в грозные 1941-1945-е годы. Важно было услышать мнение жителей и решить: каким быть скверу Ветеранов рядом с нашей библиотекой. Глава города Дубны С.А. Куликов, депутат Государственной Думы И.К. Роднина, депутаты Московской областной думы М.В. Шевченко, А.В. Орлов, депутаты Городского совета, представители Общественной палаты города, работники дубненского МАУ «Городские парки» пригласили дубненцев обсудить концепцию благоустройства и дендропланирования полюбившейся горожанам территории отдыха на свежем воздухе. Есть интересные предложения на этот счёт и у директора библиотеки Е.А. Штраниной. За несколько месяцев посетители библиотеки смогли ознакомиться с проектом дубненского художника-мозаичиста М.Г. Полякова и оставить свои отзывы, предложения. Жители приняли активное участие в обсуждении, задавали вопросы, вносили свои пожелания, с интересом узнавали о новых для себя сортах кустарников и деревьев. Но сквер - это ещё и территория культурного отдыха. Всё это тоже обсуждалось, дискутировалось. Акция имеет колоссальное значение для общества. И воспитательное, патриотическое, и экологическое, социальное. Земля, которую защищали солдаты и труженики тыла, теперь в благодарность выносит на свет ростки новой жизни, радует их внуков и правнуков. Происходит укрепление и воссоединение связи поколений: молодёжь, принимающая участие в озеленении, читающая на памятных знаках и табличках о героях, защитивших их жизнь и свободу, вспоминает своих предков, отдавших жизнь и здоровье в борьбе с фашизмом. После жарких дебатов и множества поставленных вопросов зал с волнением слушал выступление ансамбля авторской песни под руководством В.В. Некрасова. Концерт «А сыновья уходят в бой», посвящённый Победе, никого не оставил равнодушным. Музыкальный коллектив сплотил вокруг памяти павших и выживших в той страшной войне людей самых разных возрастов, профессий, политических взглядов. Песни В. Высоцкого и Б. Окуджавы, В. Берковского, стихотворения Е. Семичева «Литерный эшелон», Г. Шпаликова «Рио-Рита», военные песни «Священная война», «Журавли», «Смуглянка», «День Победы» звучат в майские и июньские дни каждый год, но каждый раз люди слушают их с замиранием сердца. Песня «Алёша» и стихотворение А. Дементьева «Баллада о матери» в исполнении младших участников ансамбля звучали особенно трогательно. Аккомпанемент гитар, баяна, кадры военной кинохроники, фильмов о войне («А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики») невольно заставляли звучать в унисон не только голоса поющих, но и биться сердца артистов и слушателей. А когда зазвучало «Мы вовсе не тени безмолвные...» из телесериала «В небе ночные ведьмы» стала очевидна сама идея памяти о прошлом во имя будущего. И концерт, аплодисменты слушателей, и сквер, в котором шепчутся деревья, журчит фонтан, щебечут птицы, играют дети, отдыхают мамы и пенсионеры — всё это часть и нас, и тех, кто не дожил до этого радостного дня, ради мира и счастья на Земле. И им, и нам важно: как мы живём, что оставим после себя своим детям. Эту связь поколений и любви к Родине большой и малой не порвать, пока живы совесть и память. А значит «саду цвесть» и песням звучать, пока такие люди с беспокойными сердцами в стране России есть. Алла Соболева Фото автора и пресс-службы администрации