«Строки, опаленные войной» - под таким названием прошла творческая встреча в Дубненском центре социального обслуживания «Родник» с Валентином Елисеевичем Ураловым (Мокроусовым) - ветераном Великой Отечественной войны, народным поэтом России, «Золотым пером Московии». Встреча состоялась накануне праздника Великой Победы. Встреча с поэтом-фронтовиком произвела на собравшихся неизгладимое впечатление. Валентин Елисеевич через свои стихи очень проникновенно, с душевным трепетом напомнил нам, как тяжело досталась победа над фашистами: …Как болью земля содрогнётся, И кровью напьётся, не соком берёз… И сколько домой мужиков не вернётся, И сколько о них будет пролито слёз… Поэт подчеркнул, что ветеранов остается все меньше. И важно, чтобы в памяти народа навсегда остались эти важные моменты истории, героический подвиг советского народа. Эхо минувшей войны, так чувственно и трогательно отраженное в стихах В.Е. Уралова, заставило многих зрителей плакать. Очень впечатлило стихотворение «Звезды далёкой свет», посвященное учительнице, ушедшей на фронт, но обещавшей своим ученикам обязательно вернуться : ...Слова мои дрожат как нервы, Когда я думаю о ней, Своей учительнице первой, Звезде далеких школьных дней. … До дна испив страданий чашу (Был бог войны и к ней жесток), Она вернулась в школу нашу, Вернулась... без обеих ног. Я обещала. Я вернулась! Продолжим прерванный урок! Слушая фронтовика, ещё отчётливее понимаешь, какой огромной ценой досталась нам Победа: сколько людей погибло, сколько пропало без вести, как мой дядя, или стали инвалидами в начале своей жизни, как мой отец. Сколько несбыточных желаний оказалось, как у моей мамы, которой пришлось исколесить всю страну в годы войны, ремонтируя железнодорожные пути. А потом после Победы восстанавливать вместе со всей страной разрушенное хозяйство. Участники проекта «Активное долголетие» подготовили творческие подарки для ветерана войны: звучали стихи и песни военных лет, а мы, под знаменитую песню «Синий платочек», исполнили танцевальную композицию, подготовленную под руководством нашего талантливого и неутомимого хореографа Карпычева А.Э. Отдельную благодарность мы выражаем руководству Дубненской социальной защиты и ЦСО «Родник», всем организаторам этой волнительной встречи с Валентином Елисеевичем Ураловым. Екатерина Вальк, участница проекта «Активное долголетие»