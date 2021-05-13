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«Строки, опаленные войной» Печать
13.05.2021 05:19

«Строки, опаленные войной» - под таким названием прошла творческая встреча в Дубненском центре социального обслуживания «Родник» с Валентином Елисеевичем Ураловым (Мокроусовым) - ветераном Великой Отечественной войны, народным поэтом России, «Золотым пером Московии». Встреча состоялась накануне праздника Великой Победы.

Встреча с поэтом-фронтовиком произвела на собравшихся неизгладимое впечатление. Валентин Елисеевич через свои стихи очень проникновенно, с душевным трепетом напомнил нам, как тяжело досталась победа над фашистами:

…Как болью земля содрогнётся,

И кровью напьётся, не соком берёз…

И сколько домой мужиков не вернётся,

И сколько о них будет пролито слёз…

Поэт подчеркнул, что ветеранов остается все меньше. И важно, чтобы в памяти народа навсегда остались эти важные моменты истории, героический подвиг советского народа. Эхо минувшей войны, так чувственно и трогательно отраженное в стихах В.Е. Уралова, заставило многих зрителей плакать. Очень впечатлило стихотворение «Звезды далёкой свет», посвященное учительнице, ушедшей на фронт, но обещавшей своим ученикам обязательно вернуться :

...Слова мои дрожат как нервы,

Когда я думаю о ней,

Своей учительнице первой,

Звезде далеких школьных дней. …

До дна испив страданий чашу

(Был бог войны и к ней жесток),

Она вернулась в школу нашу,

Вернулась... без обеих ног.

Я обещала. Я вернулась!

Продолжим прерванный урок!

Слушая фронтовика, ещё отчётливее понимаешь, какой огромной ценой досталась нам Победа: сколько людей погибло, сколько пропало без вести, как мой дядя, или стали инвалидами в начале своей жизни, как мой отец. Сколько несбыточных желаний оказалось, как у моей мамы, которой пришлось исколесить всю страну в годы войны, ремонтируя железнодорожные пути. А потом после Победы восстанавливать вместе со всей страной разрушенное хозяйство.

Участники проекта «Активное долголетие» подготовили творческие подарки для ветерана войны: звучали стихи и песни военных лет, а мы, под знаменитую песню «Синий платочек», исполнили танцевальную композицию, подготовленную под руководством нашего талантливого и неутомимого хореографа Карпычева А.Э. Отдельную благодарность мы выражаем руководству Дубненской социальной защиты и ЦСО «Родник», всем организаторам этой волнительной встречи с Валентином Елисеевичем Ураловым.

Екатерина Вальк, участница проекта «Активное долголетие»
  		 
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