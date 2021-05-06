«Неделя без турникетов» - так называется всероссийская акция, проводимая ежегодно под эгидой Союза машиностроителей России на нескольких тысячах предприятий, входящих в его структуру. На ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка такая акция проходит уже несколько лет подряд. Школьники и студенты приходят туда, куда в обычные дни проход запрещен – на территорию режимного предприятия, где выпускают ракеты. Музей крылатых ракет под открытым небом – одна из главных достопримечательностей МКБ. С его экспонатами обычно и знакомили ребят, рассказывая историю создания ракетной техники. В этом году на ГосМКБ «Радуга» решили несколько разнообразить программу познавательных экскурсий и в «профориентационный маршрут» включили посещение сборочного цеха и Центра информационных технологий. - Желающих побывать на нашем предприятии каждый год немало, - рассказывает начальник отдела кадров АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Наталья Евгеньевна Седова. – В этом году, например, в рамках акции «Неделя без турникетов» экскурсии проведены абсолютно всем классам среднего и старшего звена школы №1. Это ученики с пятого по одиннадцатый класс. Также у нас побывали ребята из школы №5 и школы №7, студенты колледжа университета «Дубна». Для каждого возраста – своя программа экскурсии. Младшим ребятам показывают ракеты, рассказывают их основные характеристики, да так, чтоб было понятно даже самым маленьким. А для старших школьников и студентов в этом году помимо экспонатов под открытым небом показали ЦИТ и провели по сборочному цеху, где как раз изготавливают детали ракет. Начальник Центра информационных технологий и документационного обеспечения управления Сергей Викторович Кольцов не просто рассказал школьникам, как строится работа в ЦИТ, но и разрешил пройти в святая святых каждого «айтишника» - серверную, а также в сервисный отдел, где ремонт и обслуживание проходит вышедшая из строя техника. Вопросов (в основном у мальчишек) было немало. Все-таки склонность современных ребят к компьютерным и IT-технологиям огромна. И очень важно, что они, бывая на таких крупных градообразующих предприятиях как ГосМКБ, могут воочию убедиться, насколько востребованы сегодня знания IT-специалистов. Специально для старшеклассников и студентов колледжа в этом году была организована экскурсия в сборочный цех. Вот тут особенно оживились глаза и лица экскурсантов: столько станков, деталей, заготовок! В цехе ребят и их педагогов сопровождал заместитель директора ХПСП по подготовке и реконструкции производства - технический директор ХПСП Антон Александрович Мякотин. - Ребята побывали в одном из цехов предприятия, который специализируется на опытной тематике, - подытожил он после общения с учениками первой школы. - Они прошли технологический цикл изготовления нашей продукции от момента появления заготовки до агрегатной сборки. Мы продемонстрировали универсальные станки, станки с ЧПУ, новейшее современное оборудование, не уступающие мировым аналогам, в том числе роботизированное сварочное оборудование, современное расточное оборудование с ЧПУ и прочее. Думаю, что у молодежи должна лежать душа к такой современной технике, к станкам. И кто знает, может быть кто-то из сегодняшних ребят решит связать свою жизнь с нашим предприятием и после знакомства с производством определится с выбором профессии. То, что интерес у мальчишек и девчонок к технике есть, подтвердило и общение с бессменным экскурсоводом МКБ, начальником бригады отделения-комплекса 2 Николаем Григорьевичем Кликодуевым, который провел интереснейшую экскурсию по музею крылатых ракет под открытым небом. Юные гости буквально завалили его вопросами: благодаря чему летают ракеты, как они находят свою цель, насколько безопасны при транспортировке… Николай Григорьевич увлекательно рассказывает не только о технических характеристиках выставленных на экспозиции образцов. Попутно он вспоминает множество историй, связанных со становлением предприятия, его работой в послевоенные годы. Рассказывает о выдающихся конструкторах, о ветеранах производства, которые создавали мощь МКБ «Радуга». Главная задача акции «Неделя без турникетов», которую ставит Союз машиностроителей России перед производителями - познакомить школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в их городе и регионе, и таким образом усилить профориентационную работу на местах. ГосМКБ «Радуга», заинтересованное в привлечении молодых инженерных кадров, имеет тесные связи с десятками учебных заведений нашего города и региона. А многие школьники, проявляющие интерес к инженерным специальностям, в рамках акции из года в год приходят на дубненское предприятие, где каждый раз узнают что-то новое и интересное о профессиях инженера, конструктора, рабочих специальностях. Все это позволит им в будущем определиться с выбором профессии и продолжить образование в нужном направлении. Анна Сухая Фото автора