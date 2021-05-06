Специалисты управляющей компании ОЭЗ «Дубна» познакомились с одним из главных градообразующих предприятий Дубны - АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка».

Экскурсия на Машиностроительное конструкторское бюро «Радуга», которое является одним из мировых лидеров в области создания высокоточного ракетного оружия, вызвала у сотрудников управляющей компании ОЭЗ «Дубна» большой интерес. Историю создания машиностроительного конструкторского бюро сотрудникам ОЭЗ рассказал Николай Григорьевич Кликодуев – начальник бригады конструкторского отделения, ведущий специалист.

В музее крылатых ракет под открытым небом, который расположен на территории предприятия, Николай Кликодуев рассказал об этапах создания ракет, их характеристиках и возможностях. Рассказывая о принципах работы представленных экспонатов, он обратил внимание на то, как виртуозно работает инженерная мысль: красиво, надежно, эффективно. Он поделился интересными историями, которые связаны с некоторыми моделями представленных изделий.

12 октября у ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка будет юбилей – машиностроительному конструкторскому бюро исполнится 70 лет! Пусть объем научных исследований и экспериментов АО ГосМКБ «Радуга» с каждым днем увеличивается, опытно-конструкторские работы коллектива получают широкое внедрение, а устойчивое финансово-экономическое состояние предприятия предоставляет все возможности для его дальнейшего развития.

Управляющая компания АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» благодарит генерального директора ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Владимира Николаевича Трусова за предоставленную возможность посещения предприятия, а начальника бригады конструкторского отделения Николая Григорьевича Кликодуева за увлекательную экскурсию.

По информации пресс-службы ОЭЗ «Дубна»