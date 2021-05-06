Врач из Дубны Инесса Сычкова награждена орденом Пирогова. Награду дубненскому медику вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников скорой медицинской помощи.

– У нас почти 8 млн человек живет в области. В прошлом году получили почти 3 млн вызов. Скорая помощь спасла огромное количество жизней. Спасибо вам за это, – сказал губернатор.

Андрей Воробьев вручил награды президента РФ врачам, фельдшерам и водителям Московской областной станции скорой медицинской помощи – ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

Среди награжденных орденом Пирогова – врач Дубненской подстанции скорой помощи Инесса Александровна Сычкова. Этой награды удостаиваются медики за заслуги в борьбе с эпидемиями, вклад в организацию оказания медицинской помощи и спасение жизней пациентов.

Инесса Александровна Сычкова, врач Дубненской подстанции скорой помощи:

– Эту высокую награду я в полной мере разделяю со своими коллегами – заведующим подстанцией, врачами, фельдшерами, водителями, диспетчерами. Минувший год был очень сложным. Ежедневно огромное количество вызовов к больным ковидной инфекцией, их госпитализация в профильные лечебные учреждения Московской области. Нагрузка была серьезная, но мы с ней справились. И продолжаем справляться сейчас.

Инесса Александровна работает врачом скорой помощи очень давно, трудится на левобережном посту подстанции. Она – врач высшей категории, постоянно повышает уровень знаний, понимая, что доктор, особенно работающий на скорой помощи, должен обладать колоссальным объемом всей передовой медицинской информации. Инесса Александровна - добрый, отзывчивый человек, которого любят и ценят как пациенты, так и коллеги. В сложнейший период пандемии COVID-19 она не жалела себя, работала на полторы – две ставки, а когда это было необходимо – подменяла коллег. Врач от Бога – это именно про нее.