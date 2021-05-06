Глава Дубны Сергей Куликов провел награждение участников кибертурнира, который проходил между учащимися образовательных учреждений городов-побратимов Дубны и Нова Горицы и был посвящен 80-летней годовщине Дня сопротивления, отмечаемого в Словении.

В Белом зале администрации собрались участники двух дубненских команд – школы №1 и Новой школы «Юна» со своими педагогами, а также члены киберспортивного клуба «Right Sidе» Антон Честухин, Максим Алексеев, донаторы и партнеры проекта. По другую сторону экрана (награждение транслировалось в прямом эфире) – соперники по турниру, а в жизни – участники и друзья проекта «Мосты дружбы: Дубна – Нова Горица», ученики из Словении.

Сергей Куликов поблагодарил всех участников и организаторов турнира за тот интерес, который они проявляют к международному сотрудничеству, за вовлечение в проект все большего числа школьников, а также за то, что укрепление дружественных отношений между Дубной и Нова Горицей строится, в том числе, на патриотических основах. Прошедший турнир, как мы уже сказали, был приурочен к юбилейной дате Дня сопротивления, а лозунг югославских партизан «Смерть фашизму! Свобода народу!» был лозунгом всех, кто сражался с фашизмом в той войне.

Главный приз и переходящий кубок турнира в виде деревянного автомата ручной работы был вручен за первое место команде первой школы (капитан Кирилл Толчинский). Награду за второе место вручили сборной Новой школы «Юна» (капитан Евгений Петров). А приз за третье место отправился в Словению, его получит команда гимназии Нова Горицы (капитан Кемал Асаноски).

Установить денежные премии за первое, второе и третье места решили донаторы турнира - компании «Тепловодомер-Сервис», «Сербин», ИП Насонов П.А. – с российской стороны и «Интра лайтинг» и

«Войцеховский и партнеры» - со словенской. Такое финансовое поощрение участников – хороший стимул, чтобы совершенствоваться в этом виде виртуальных дисциплин и в будущем вновь побороться за лидерство в турнире. Как отметил организатор турнира, руководитель проекта «Мосты дружбы: Дубна – Нова Горица» Тимур Карягин, состязание станет традиционным, а участвовать в нем сможет большее количество команд.

Новых побед и укрепления дружеских отношений пожелал всем участникам директор Русского дома в Любляне Н.Н. Гусев, который во время награждения ребят вышел в прямой эфир. Он подчеркнул важность международного сотрудничества России и Словении и выразил уверенность, что впереди у наших породненных городов еще много новых совместных проектов.

Анна Сухая

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