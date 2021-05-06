Встречи с жителями депутатов Городского совета депутатов от фракции КПРФ А.А. Ореховской, А.В.Семечкина, С.Н. Лачина и Я.Н. Викулина состоялись 1 мая на площади перед ДК «Мир» и в ДК «Октябрь». Тема встреч актуальная и даже острая – о ситуации вокруг строительства в нашем городе завода по переработке строительных отходов. Депутаты проинформировали собравшихся о текущей ситуации относительно планов по открытию на территории Дубны такого завода, рассказали какие шаги они предпринимают, чтобы не допустить это строительство. Депутаты также ознакомили собравшихся с ответом Министерства экологии и природопользования Московской области, после чего стало ясно почему, несмотря на обнадеживающую информацию, в этом резонансном вопросе рано ставить точку. Напомню, что в конце марта 2021 года стало известно о планах АО «РТ-Инвест» выкупить ООО «РФК Экосистема», которое в настоящее время занимается перегрузкой твердых бытовых отходов из Дубны. В планах АО «РТ -Инвест» в ближайшие месяцы открыть на базе ООО «РФК Экосистема» предприятие по переработке строительных отходов мощностью 200 тысяч тонн в год, для чего будет завезено соответствующее оборудование. Для понимания: в Дубне в год производится порядка 10 тысяч тонн строительных отходов. То есть мощность предприятия будет в 20 раз больше, чем производится строительных отходов в нашем городе, соответственно в город планируется завозить строительный мусор грузовым автотранспортом со всей области. Против открытия такого предприятия в Дубне выступили как Совет депутатов, так и Общественная палата, Торгово-промышленная палата, градообразующие предприятия, жители. Такое единство мнений всего городского сообщества связано с рядом негативных последствий, которые наступят при открытии предприятия по переработке строительных отходов. Во-первых, предприятия по переработке строительных отходов при мощности свыше 40 тыс. тонн в год относятся к предприятиям 1 класса опасности. Согласно СанПиНу, санитарно-защитная зона такого предприятия должна составлять 1000 м. Размер санитарно-защитной зоны не случаен, т.к. при работе предприятия образуются выбросы пыли и других загрязняющих веществ, шум (до 120 дБ) от работы оборудования и техники. Согласно СанПиНу, в санитарно-защитной зоне запрещено размещать учебные, спортивные заведения, жилые дома. При этом предприятие хотят открыть в непосредственной близости от университетского городка, где кроме самого государственного университета «Дубна», общежитий и спортивного комплекса, размещаются два лицея. При этом площадка под переработку отходов будет расположена всего в 200 метрах от университетского спорткомплекса «Олимп», также в 1000 метровую зону попадают жилые кварталы города, земли для многодетных. Во-вторых, чтобы завести эти 200 тысяч тонн строительных отходов и вывести их обратно после переработки, необходимы десятки тысяч крупнотоннажных грузовиков в год. Они поедут по и без того забитому Дмитровскому шоссе через наш город, в т.ч. по участку дороги, по которому проходят маршруты общественного транспорта. Это увеличивает опасность для участников движения, кроме того, грузовики разобьют городские дороги, ухудшат экологию выбросами выхлопных газов, пылью, которая неминуемо будет распространяться от перевозки строительных отходов. Несмотря на то, что открытие такого предприятия несет большие экологические и социальные риски, мнение органов местного самоуправления, жителей Дубны не учитывалось. Все городское сообщество было поставлено перед фактом. Все эти аргументы были доведены Советом депутатов в письменном виде и на совещании, состоявшемся 2 апреля 2021 г., заместителю председателя Правительства Московской области и министру экологии и природопользования Московской области А.В. Разину, представителю АО «РТ -Инвест» Е.А. Поволоцкой. Однако, кроме доводов, что надо перерабатывать строительные отходы, что у нас в городе на площадке ООО «РФК Экосистема» навален мусор и про пресловутые 70 новых рабочих мест, которым мы, горожане, должны радоваться, - других аргументов не последовало. При этом почему- то областные чиновники все время забывали, что ООО «РФК Экосистема» - субподрядчик регионального оператора, отвечающего за вывоз мусора. И те самые навалы - результат отсутствия должного количества талонов на вывоз мусора на полигоны. Для понимания: АО «РТ-Инвест» - крупнейший региональный оператор Московской области. Выиграв право на вывоз и утилизацию отходов из трех (из числа семи) областных кластеров, компания взяла под управление 60% отходов, производимых в Подмосковье. Поэтому пенять в сторону руководства Дубны и говорить о том, что сегодня существуют навалы мусора на площадке ООО «РФК Экосистема», а также выдавать как благо, что после выкупа ООО будет наведен порядок, не очень-то убедительно. Поэтому от Совета депутатов было направлено письмо на имя губернатора Московской области А.Ю. Воробьева. Подобные письма уходили от Совета директоров градообразующих предприятий города, Торгово-промышленной палаты. Инициативная группа жителей всего за три недели собрала свыше 10 тыс. подписей под петицией к губернатору А.Ю. Воробьеву против открытия предприятия по переработке отходов. В настоящий момент получен ответ только от заместителя министра экологии и природопользования Московской области Т.М. Фирсова, в котором он соглашается с доводами о нецелесообразности размещения предприятия по переработке 200 тыс. тонн отходов и предлагает оставить в Дубне переработку существующего объема твердых коммунальных отходов (до 30 тыс. тонн) и добавить переработку 10 тыс. тонн строительных отходов, образующихся в городе. Звучит так, как будто городское сообщество Дубны услышано. Вот только в этом же письме указывается, что планируется завести оборудование для переработки строительных отходов производительностью даже больше, чем первоначально заявленные 200 тысяч тонн. Годовой объем строительных отходов из Дубны загрузит указанное дорогостоящее оборудование менее чем 4% от номинальной производительности. Что, мягко сказать, не логично для частного инвестора. Да и само письмо из министерства экологии и природопользования, в котором в изобилии присутствуют слова-предположения («полагаем», «планируемой» и т.п.) никакой гарантией, что в Дубне не будет наращивание объемов переработки строительного мусора в дальнейшем, - не является. Примечательно и то, что в письме нигде не упоминается АО «РТ-Инвест», а ведь именно оно планирует вести переработку и логично было бы получить гарантии именно от него. Ведь Министерство экологии и природопользования не вправе будет вмешиваться в предпринимательскую деятельность. Таким образом, полученное письмо никакой юридической значимости не имеет и никаких ограничений на объемы переработки в Дубне строительных отходов не накладывает. Депутат Анна Ореховская напомнила собравшимся на встречах, что наш город уже имеет печальный опыт с предприятием по сжиганию медицинских и биологических отходов, которое вызывает крайне негативную реакцию у населения. В мае 2019 года жители собрали более 5000 подписей под обращением к губернатору Московской области о закрытии предприятия по сжиганию отходов; коллективное обращение на губернатора было отправлено и в 2020 году. Однако, несмотря на многочисленные нарушения, как отсутствие установленной санитарно-защитной зоны, неисполнение решений суда по освобождению самозахваченной территории, штрафы - предприятие по сжиганию медицинских и биологических отходов ООО «Пантеон» продолжает свою деятельность. Обо всех нарушениях Минэкологии Московской области неоднократно информировалось, депутаты направляли в адрес губернатора Московской области А.Ю. Воробьева соответствующие обращения. В 2019 - 2020 годах Минэкологии Московской области в рамках поручения губернатора Московской области А.Ю. Воробьева о закрытии предприятия на территории нашего города, занималось вопросом перемещения его на другую территорию. Однако, эта работа так и не была доведена до конца, предприятие продолжает работу, а на все обращения и жителей, и депутатов Минэкологии давно присылает однотипные «отписки». На совещаниях чиновники Минэкологии неоднократно разводили руками, что, мол, ООО «Пантеон» - частная организация, вмешиваться в ее коммерческую деятельность они не могут, поэтому все обещания с 2019 года о том, что предприятие будет перенесено из Дубны на более подходящую для него по всем нормам и требованиям площадку, остались всего лишь обещаниями. Поэтому соответствующим образом оцениваем и сейчас ответ Минэкологии в отношении начала переработки строительных отходов и заверений про ограниченные объемы и соблюдение всех нормативов при переработке. На прошедшей встрече жители высказали крайне негативное отношение к планам по переработке строительных отходов в Дубне; полученный ответ из Министерства экологии и природопользования никого не убедил и поэтому единогласно было поддержано мнение, что нельзя допускать организацию переработки строительных отходов в нашем городе ни в каком виде. Жители были солидарны во мнении, что предприятия по сжиганию медицинских и биологических отходов, переработке строительных отходов должны размещаться за границами населенных пунктов. По итогам полученного ответа Минэкологии и встреч с жителями депутатами будут подготовлены и направлены обращения в адрес губернатора Московской области и Министерства экологии и природопользования Московской области о недопустимости переработки строительных отходов на территории наукограда Дубна. К письму будут приложены подписи пришедших на встречу жителей. Ярослав Викулин, руководитель фракции Дубненского городского отделения КПРФ в Совете депутатов г.о. Дубна Фото Дмитрия Швецова