В Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» состоялся круглый стол, в котором приняли участие прокурор г. Дубны Антонов Д.Е., заместитель прокурора Чиков С.В., генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Афанасьев А.В., президент ТПП г. Дубны Бобров В.Н., заместитель главы администрации городского округа Дубна Утробин Д.Г., резиденты и сотрудники ОЭЗ, а также индивидуальные предприниматели города.

Темой мероприятия стала «Защита прав и соблюдение гарантий субъектов предпринимательской деятельности контрольно-надзорными органами в период борьбы с коронавирусной инфекцией в связи с вступлением в силу с 01.07.2021 г. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Центральная дискуссия за круглым столом развернулась вокруг темы юридической грамотности участников экономической деятельности.

Представители прокуратуры ответили на все интересующие вопросы участников круглого стола. Были затронуты темы организации трудовых взаимоотношений, механизма решения споров, а также иные вопросы, касающиеся интересов представителей бизнеса.

По каждому вопросу участникам круглого стола прокуратурой города разъяснены их права в соответствии с нормами действующего законодательства.

По информации прокуратуры г. Дубны