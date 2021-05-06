В канун Дня Победы выпускники Волжского высшего военного строительного командного училища вспоминают годы учебы в училище, которое имеет славную историю.

Со времени создания училища в городе Томске в 1950 году, передислокации в Новосибирск в 1952 году, затем в 1973 году - в город Дубну курсантов обучали военному делу большое количество участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла. Их опыт и умение передать необходимые знания будущим офицерам значили многократно больше, чем преподавание необходимых знаний и дисциплин только по учебникам.

Созданная в нашем городе Ассоциация выпускников училища получила возможность оборудовать музейную комнату в одном из зданий бывшего училища (в настоящее время - Государственного университета природы, общества, человека «Дубна»), изваять памятник курсантам военного училища атомного проекта СССР. Ежегодно в Дубну приезжают выпускники училища, отмечающие юбилейные даты со дня окончания обучения (кто в состоянии приехать) - 65,60,55,50,45,40,35, 30-летия. Особо была отмечена дата в 2020 году - 70 лет со дня создания училища. Несмотря на пандемию, собравшиеся на торжественный митинг отдали дань памяти славному юбилею.

От имени членов Ассоциации выпускников училища считаю необходимым вспомнить тех, кто принял участие в разгроме немецко-фашистских захватчиков непосредственно на полях сражений или делал все возможное в качестве тружеников тыла, а после руководил училищем или преподавал военное дело.

В числе первых в Томском училище - полковник Кравченко Петр Михайлович - первый начальник училища. Полковник Куберский Юрий Васильевич - начальник учебного отдела. Полковник Меледин В.Г. - заместитель начальника училища по политчасти. Капитан интендантской службы Сафонов Николай Александрович - заместитель начальника училища по снабжению. Инженер-подполковник Фельдман Михаил Александрович - начальник цикла общественных дисциплин. Преподаватели - полковник Мазур Е.И., подполковники Топчий И.К., Лисицкий В.В., майор Браташ Н.А. и др.

В период дислокации в г. Новосибирске - начальник училища подполковник Шитов Владимир Тихонович; его сменил полковник Осокин Валентин Михайлович, начальник учебного отдела полковник Клишев Федор Михайлович, начальник цикла общественных дисциплин подполковник Леонтьев Иван Федорович, капитан медицинской службы Главатских Н.В. В числе тружеников тыла - полковник Данильченко Н.И., полковник Мамайкин Н.И., полковник Блистунов Ю.А., подполковники Ветчаков М.И., Курицын А.Б., Бегинин И.И., Макарычев А.Т., Зайцев А.А., Биленко И.Я., Выхристенко Е.К., Бондаренко И.Д. и др.

После передислокации училища в Дубну продолжали командно-преподавательскую работу участники Великой Отечественной войны - полковник Осокин Валентин Михайлович - начальник училища, полковник Гребенюк Григорий Федорович - заместитель начальника ВВСТУ (с 1983 г. - ВВВСКУ), полковник Округин Геннадий Николаевич – старший помощник начальника учебного отдела. Труженики тыла - полковник Абрамов Василий Никифорович - начальник цикла тактики, полковник Леонтьев Иван Федорович - начальник цикла общественных дисциплин, полковник Мамайкин Николай Иванович - начальник цикла (кафедры) строительных машин и механизмов, полковник Блистунов Юрий Александрович начальник цикла (кафедры) воинских зданий и сооружений, полковник Василец В.Е. - командир батальона, подполковник медицинской службы Чураков Иван Прокопьевич, подполковник Коросташевский Яков Ильич - служащий и др.

История училища богата славными выпускниками, в числе которых генералы Григорькин В.С. Овчинников Ю.М., Дмитриев А.И., Цветков В.И., Карпюк И.Ф., Ивановский В.С., Чеканов В.Е., Гульков И.Ф. Из более 9 000 выпускников училища многие уволены в запас по возрасту или выслуге лет в звании полковников, руководителей крупных воинских частей и военно-строительных управлений, военно-строительных организаций.

Трудно перечислить те объекты, предприятия атомного проекта СССР, Российской Федерации, города с необходимой инфраструктурой и созданными условиями для полноценной жизни и деятельности. Хотя бы в качестве примеров - первая атомная электростанция в Обнинске, здания МГУ, «Детского мира» в Москве, стадион Лужники, Дворец съездов, ликвидация радиационной аварии в Чернобыле, последствий землетрясения в Ташкенте и Спитаке. Города - Томск-7 (Северск), Красноярск-26 (Железногорск), Красноярск-45 (Зеленогорск), Свердловск-44 (Новоуральск). Свердловск- 45 (Лесной), Саров (Арзамас-16), Заречный (Пенза-19), Озерск (Челябинск-40), Челябинск-70 (Снежинск), Дубна, Протвино, Калуга, Ангарск, Днепродзержинск, Темиртау, Адлер, Ломоносов, Сосновый бор, Таллинн, Снечкус, Степногорск, Усть-Каменогорск, Навои, Шевченко, Электросталь, Химки и многие другие объекты.

От имени членов Ассоциации выпускников училища выражаю искреннюю признательность тем, кто в жестоких сражениях на фронтах Великой Отечественной добился победы над врагами Родины, кто в тылу ковал меч победы. За переданные нам знания и опыт, за науку бесценную, за блеск офицерских погон!

П.В. Чубик, председатель Совета Ассоциации выпускников ВВВСКУ, майор в отставке