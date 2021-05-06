Погода этой весной слишком дождливая. Редко в какой день обойдется без осадков и пронизывающего ветра. Но тому, кто хочет сделать хорошее и полезное дело – погодные условия, как правило, не мешают. Вот и коллектив ГосМКБ «Радуга» им.А.Я. Березняка, невзирая на ненастную погоду, ударно трудился всю неделю перед майскими праздниками, чтобы привести в порядок не только территорию своего предприятия, ведь после зимы всегда найдется что убрать, подправить, подкрасить. Генеральная уборка проведена и в парке Авиастроителей, а также на участке дамбы от ДОТа до Южной канавы. Десятки мешков со старой листвой, мусором собраны за каких-то всего пару часов. На помощь приходит погрузчик и бортовая техника. Оставлять на месте собранный мусор нельзя, нужно вывозить оперативно. Ежедневно в течение недели на субботники выходили по шестьдесят сотрудников МКБ, представители абсолютно всех подразделений. Заместитель генерального директора АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка – главный инженер предприятия Анатолий Петрович Утриванов рассказывает, что работа еще не закончена, хоть и сделано уже много. В парке Авиастроителей, территорию которого сотрудники ГосМКБ убирают и благоустраивают периодически в течение всего года, вырезали сухостой, подкрасили ограждения, отремонтировали скамейки. Под урны, которые раньше стояли на земле и заваливались то в одну, то в другую сторону, подложили плитки – вид теперь совсем другой, более опрятный. И, конечно, после зимы собрали очень много мусора, особенно на дамбе и в районе тротуара, ведущего к ней. Там, в лесопарковой зоне вокруг тротуара, в майские праздники еще будет продолжена работа. Но вместе с тем хочется в очередной раз призвать горожан, которые любят прогуливаться и в парке Авиастроителей, и вдоль дамбы Иваньковского водохранилища: не мусорите, берегите природу и труд наших горожан. Ведь субботники хороши тогда, когда люди видят результат своего труда и когда наведенная ими чистота поддерживается самими горожанами. Что касается городских служб, то накануне праздника Победы они провели уборку вокруг монумента павшим воинам и памятника труженикам тыла в парке Авиастроителей, где пройдет панихида по упокоению павших воинов и возложение цветов к монументу. Анна Сухая Фото автора