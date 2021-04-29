Продолжение. Начало в NN 14,15 Мы продолжаем серию публикаций из истории становления Дубны и появления на территории будущего наукограда первых научных, социальных, промышленных объектов. И абсолютно справедливо стоит вспомнить тех, кто в 50-е годы строил будущий научный центр и его инфраструктуру. Александр Павлович Лепилов, начальник управления строительства №833 (позднее строительство №620) в 1946-1953 гг. Известный в системе Народного комиссариата и Министерства внутренних дел СССР инженер-строитель, генерал-майор инженерно-технической службы. Родился 20 марта 1885 года в с. Селище Костромской губернии. Окончил реальное училище в г.Костроме, в 1923 г. Военно-инженерную академию и в 1925 г. Институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. В 1915–1917 гг. служил в русской армии - младший унтер-офицер, прапорщик. Участник Первой мировой войны. В 1918–1920 гг. воевал в Красной армии на Северном и Южном фронте, закончил службу командиром полка. Инспектор военного городка под Костромой с октября 1923 по август 1924. С мая 1925 г. - инженер Госэлектротреста. Был членом ВКП(б) с 1926 года. В 1926 г. возглавил строительство Московского электрозавода им. В. В. Куйбышева. С декабря 1929 г. как руководитель группы проектирования завода «Форд» находился в командировке в США. С октября 1930 года - заместитель заведующего строительным отделом Мособлисполкома. С декабря 1931 г. - управляющий трестом «Мосшлакобетон», а с января 1933 г. - директор Московского керамико-плиточного завода. В 1938–1939 гг. - управляющий трестом отделочных материалов, заместитель наркома Наркомата строительных материалов РСФСР. Переведён в органы НКВД и с 2 сентября 1939 г. назначен на должность заместителя начальника ГУЛАГ НКВД СССР - майор государственной безопасности, руководившего строительством Угличского гидроузла. С 28 августа 1940 г. - начальник Управления особого строительства НКВД СССР, располагавшегося вблизи Куйбышева на станции Безымянка. С 26 февраля 1941 года - начальник Управления лагерей НКВД по строительству Куйбышевских заводов (Безымянлаг). С 20 декабря 1945 года - начальник Управления исправительно-трудовых колоний и заместитель начальника ГУЛАГа НКВД-МВД СССР. В годы Великой Отечественной войны, являясь начальником управлений Безымянского и Бакальского ИТЛ НКВД СССР, руководил строительством многих оборонных предприятий в г. Куйбышеве и области, внесших весомый вклад в победу над врагом. С августа 1946 г. возглавил управление строительства № 833 (позднее строительство №620) МВД СССР и исправительно-трудовой лагерь, обеспечивая возведение в районе д. Ново-Иваньково «Объекта «М» - синхроциклотрона, и социальных объектов научного поселка – основы будущего города Дубна. Трагически погиб в 1953 году. Почетный гражданин городов Дубны и Ново-Куйбышевска (Самарская область). Награжден: награды СССР - тремя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, медалями; награды Российской империи - орден Святой Анны 4-й степени, медаль Св.Георгия. Лауреат Сталинской премии СССР. Василий Иванович Анисков, начальник управления строительства №620 в1953-1956 гг. Известный в СССР организатор строительного производства, инженер-строитель, полковник инженерно-технической службы. Родился 21 апреля 1906 года в д. Часово Рязанской области. С 1926 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В конце 1920-х гг. трудился на строительстве Каширской ГРЭС. В 1935 г. окончил Московский инженерно-строительный институт. Член ВКП(б)/КПСС. Во время войны занимался и руководил передислокацией военных заводов за Урал. После окончания Великой Отечественной войны направляется на восстановление разрушенного войной хозяйства, сначала в г.Гурьев, а потом в г.Грозный, где восстанавливает нефтеперерабатывающий завод, затем - в г. Куйбышев. С 1947 г. по 1953 г. руководит работой строительных организаций Главпромстроя МВД СССР в г. Арзамасе, а затем посёлке Обнинское (впоследствии г. Обнинск), которые сооружали в рамках советского «атомного проекта» научно-исследовательские объекты и вели строительство жилищных и социальных объектов. С 1953 г. по 1957 гг. возглавляет строительство крупнейшего в мире научно-исследовательского ускорителя – синхрофазотрона, жилья и объектов социальной инфраструктуры в пос. Дубно (впоследствии г. Дубна). После ввода в эксплуатацию ускорителя работает в Госстрое СССР в должности начальника управления, а затем в Министерстве промышленного строительства СССР. Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного знамени, двумя орденами Красной Звезды и медалями. Умер в 1980 году. Григорий Ефимович Павский, начальник управления строительства №620 в 1957-1958 гг. Известный в системе Министерства среднего машиностроения СССР организатор строительного производства, инженер-строитель, полковник инженерно-технической службы. Родился 22 августа 1910 г. в селе Ольгополь Винницкой области УССР. Окончил Одесский инженерно-мелиоративный институт по специальности «инженер». Со 2 июля 1933 года по 16 октября 1937 года работал на строительстве канала Москва-Волга, занимая инженерные и руководящие должности С 1939 г. был на службе в строительных организациях НКВД СССР. Член ВКП (б)/КПСС с 1941 года. В 1942-1944 гг. - начальник стройуправления «Коксохимстроя» Челябинска. С 3 марта 1945 г. по 3 января 1950 руководил Управлением строительства «Балтвоенморстрой» НКВД СССР, который занимался восстановлением и сооружением Рижской военно-морской базы. Впоследствии работал в строительных организациях Главпромстроя МВД СССР, которые были переданы в подчинение Министерства среднего машиностроения СССР. С 1949 г. участвовал в строительстве Сибирского химического комбината в пос. Томск-6 (ныне г. Северск Томской области) в качестве заместителя главного инженера, заместителя начальника Управления строительства №601. В 1957-1958 гг. - начальник управления строительства № 620 в г.Дубне Московской области. Позднее работал на руководящих должностях в системе строительства Министерства среднего машиностроения. Награжден орденами Трудового Красного знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной звезды, медали. Аркадий Никитич Консулов, начальник управления строительства №620 в 1957-1958 гг. Известный в системе Министерства среднего машиностроения СССР организатор строительного производства, инженер-строитель, полковник инженерно-технической службы. Родился 13 марта 1913 г. в г. Керчь Крымской АССР, Маяк-Салынский р-н. В 1937 году окончил Военно-инженерную академию. Инженер-строитель. С 1 июня 1932 г. служил в органах НКВД-МВД СССР. Член ВКП(б)/КПСС с 1938 г. В 1945-1950 гг. руководил строительством объектов Главпромстроя МВД СССР, обеспечивших создание первой советской атомной бомбы. С 16 июня 1950 г. по 16 января 1952 г. руководил строительством №665 Главпромстроя МВД СССР в Таджикской ССР (г.Ленинабад) Ленинабадского горно-химического и Западного горно-обогатительного комбинатов с инженерными и социальными объектами. С 25 февраля 1952 г. по 20 июня 1957 г. - главный инженер, начальник Управления строительства № 313, осуществлявшего строительство комбината № 813, предназначенного для производства высокообогащенного урана в г.Свердловск-44 (ныне Уральский электрохимический комбинат, г. Новоуральск). В 1958-1959 г. - начальник Управления строительства №620 в г.Дубне Московской области. Впоследствии на руководящих должностях в Министерстве среднего машиностроения СССР. Награды: ордена Ленина, Боевого Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, медали. Михаил Михайлович Царевский, начальник управления строительства №620, 1959-1960 гг., Герой Социалистического Труда. Известный в СССР организатор строительного производства, инженер-строитель, генерал-майор инженерно-технической службы. Родился 19 марта 1898 г. в г. Лович бывшей Варшавской губернии (Польша). В 1910 г. окончил ремесленно-приходскую школу в г. Калуге. С 1912 г. по 1915 г. обучался в трехгодичной военно-фельдшерской школе, затем с 1917 г. по 1918 г. проходил службу старшим военным фельдшером во втором лейб- гусарском Павлоградском полку Западного фронта. Член партии большевиков с 1917 г. С 1918 года М. М. Царевский служил в Красной армии, был командиром взвода, помощником начальника политотдела, помощником командующего войсками Московского военного округа, командиром кавалерийского дивизиона отряда особого назначения ВЧК г. Москвы. В 1924 г. занимался административно-хозяйственной деятельностью. В течение года был начальником административно- хозяйственного управления “ Госрыбсиндикат” ВСНХ в Москве. Начиная с 1925 г. вся последующая жизнь М. М. Царевского была связана со строительством. С 1925 г. по 1928 г. он помощник начальника строительства, с 1928 г. по 1930 г. - начальник строительства Балахнинского бумажного комбината. С 1937 г. - на службе в системе НКВД СССР. До начала Великой Отечественной войны руководит строительством Горьковского автозавода, Нижне-Тагильского металлургического комбината, ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт), комбината «Североникель» в г. Мончегорске. С 1941 г. по 1942 г. М. М. Царевский - начальник Управления строительства оборонительных сооружений, командующий второй саперной армией и начальник оборонительных работ. В 1942 г. М. М. Царевский руководит строительством Актюбинского комбината, а в 1943 г. становится начальником Тагильского управления ИТЛ и строительства и по совместительству - начальником лагеря военнопленных. Начиная с 1946 г., его трудовая деятельность связана с атомным проектом. Он был начальником Управления строительства комбината № 7 НКВД в г. Силламяэ и г.Усть- Нарве в Эстонской ССР. В 1947 г. возглавил Южноуральское управление строительства, ведущее сооружение комбината № 817 (будущий комбинат “ Маяк”). С 1950 г. М. М. Царевский руководил строительством подземного комбината в г. Красноярске- 26, а с 1953 г. - строительством в г. Томске- 7, где создавались крупнейший атомный комбинат и Сибирская АЭС. В 1959-1960 гг. возглавлял деятельность Управления строительства № 620 в г. Дубне, которое вело работы на сооружении научных объектов ОИЯИ и осуществляло гражданское строительство. В 1960 г. Управление строительства № 620 приступило к сооружению вблизи г. Серпухова крупнейшего в мире ускорителя заряженных частиц. В 1962 г. вышел в отставку. Трагически погиб в 1963 г. Почетный гражданин города Озерска. Его именем названы улицы в городах Озерск, Мончегорск, Томск, Северск, Железногорск и школа в Железногорске. Награжден Золотой звездой Героя Социалистического Труда, пятью орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и медалями. Заслуженный работник НКВД. Лауреат Сталинской премии. Николай ПРИСЛОНОВ, историк-краевед Продолжение следует