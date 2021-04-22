16 апреля на сцене Дворца культуры «Октябрь» чествовали горожан. Там проходил торжественный вечер, посвященный Дню труда.

Собравшихся приветствовали глава города Сергей Куликов, депутат Мособлдумы Александр Орлов, председатель координационного совета организаций профсоюзов г. Дубны Максим Щербаков, а также заместитель Министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов. Вручая награды дубненцам, они говорили о вкладе горожан в развитие города, отрасли, в которой они работают, о добросовестном исполнении своих каждодневных профессиональных задач.

Первым награждение провел заместитель Министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов. Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено Минаеву Г.А., заведующему кафедрой физического воспитания государственного университета «Дубна». Медалью Министерства энергетики РФ «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени награждена Иванова Н.Л., оператор котельной теплотехнического производства №11 АО «ЭНЕРГОТЕН». Почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области» присвоено Офицеровой Ж.В., учителю английского языка школы №5. Благодарностью Губернатора Московской области награждены: Очагов А.Е., слесарь-сборщик летательных аппаратов «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка»; Иванова У.Ю., преподаватель, концертмейстер Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна»; Буженова Т.В., медицинская сестра Дубненской городской больницы.

Благодарственное письмо Губернатора Московской области вручено Смагиной И.С., начальнику участка АО «ПТО ГХ»; Ивановой Г.А., тренеру отделения плавания СШ «Дубна»; Минаевой Н.М., начальнику отдела общего образования Управления народного образования администрации Дубны; генеральному директору ООО «Эйлитон» Шибанову А.Н.

Почетной грамотой Министерства жилищно- коммунального хозяйства Московской области награжден Афанасьев Н.Г., старший техник ООО «Сириус-О».

Почетная грамота Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области вручена Насонову П.А. – руководителю ООО «Рата-Экспресс».

Депутат Мособлдумы Александр Орлов вручил почетный знак Московской областной Думы «За труды» Рулевой Л.А., заместителю директора МКУ «МФЦ» г. Дубны; Черновой Т.М., участковому врачу-терапевту МСЧ №9. Почетной грамотой Московской областной Думы награждены: Колпакова С.А., медицинская сестра процедурного кабинета Дубненской городской больницы; Кульпина В.С., заведующая хозяйством ДОУ№ 5«Радость».

Награды Московского областного объединения организаций профсоюзов представителям профсоюзов дубненских предприятий и организаций вручил председатель координационного совета организаций профсоюзов г. Дубны Щербаков Максим. Так, нагрудным знаком «За заслуги перед профсоюзами Московской области» награждена Новик С.А., заместитель председателя Дубненской городской организации профсоюза работников народного образования и науки, председатель первичной профсоюзной организации школы №2; Назарова С.В., член профсоюзного комитета, председатель культурно-массовой комиссии первичной профсоюзной организации приборного завода «Тензор», электрофотограф комплексного сборочного производства №40; Банаков В.В., председатель цехкома Первичной профсоюзной организации приборного завода «Тензор», мастер механообрабатывающего производства №55; Баранова Н.А., председатель профбюро завода управления, член профсоюзной общественной организации ГосМКБ «Радуга», инженер по подготовке производства первой категории; Щерба С.Н., председатель профбюро КО-11 Первичной профсоюзной общественной организации ГосМКБ «Радуга», инженер-конструктор 2 категории; Казакова Г.И., технический инспектор труда Дубненской городской организации Профсоюзов работников народного образования и науки РФ, председатель первичной профсоюзной организации школы №10.

Награждения сопровождались творческими номерами коллективов, а финальная композиция в исполнении вокально-эстрадного коллектива «Зажигай», народного хореографического коллектива «Калинка», Балета Дубны, коллективов «Настроение» и «Новое поколение» стала ярким завершение праздничного вечера.

Анна Сухая

Фото Игоря Волчкова, НФС «Образ» и пресс-службы администраци