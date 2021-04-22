Один за другим дубненские коллективы выходят на субботники по уборке городских территорий. После зимы улицы, скверы, места массового отдыха горожан да и самые обычные дворы выглядят не лучшим образом. И хоть каждый из тех, кто в эти дни выходит на уборку города, хорошо знает мудрое изречение: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят», убирать все же приходится. Говорить о нравственной стороне вопроса – дело нужное, но не очень-то благодарное. Одни сорят, другие – убирают. И те и другие делают это сознательно. Только первые уверены, что им все время кто-то что-то должен. Вторые, напротив, считают своим долгом внести лепту в сохранение экологии и чистоты родного города. И все большее уважение вызывают коллективы, которые, не дождавшись даты общеобластного субботника, намеченного на 24 апреля, выходят на борьбу с мусором и очищают, облагораживают один за другим городские участки. На сегодняшний день, пожалуй, самым масштабным по количеству участников (и, думаю, объему вывезенного мусора) стал субботник, организованный ОЭЗ «Дубна» на левом берегу. Участие в нем приняли более 250 человек! Приводили в порядок улицы ОЭЗ, территорию вокруг детского садика «Созвездие» и возле жилых домов. Очищали от мусора берег Волги, красили деревья.На территории ОЭЗ уже посажено много разных пород деревьев и кустарников, а после недавнего субботника их стало еще больше. В этом году посадили каштановую аллею, сосны и разные виды кустарников. На призыв управляющей компании привести улицы города в порядок отозвались резиденты ОЭЗ «Дубна», школьники подшефных гимназий №3 и №11, студенты университета «Дубна» и просто активные горожане. Не остались в стороне и коммунальные службы, депутаты, сотрудники банков, руководители градообразующих предприятий. Так, на субботник в особую экономическую зону приехали и приняли самое активное участие в посадке зеленых насаждений и уборке мусора депутаты Мособлдумы М.В. Шевченко и А.В. Орлов, руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов В.Г. Астахов, ректор университета «Дубна» Д.В. Фурсаев, главный инженер ОИЯИ Б.Н. Гикал, коллектив общественной палаты города практически в полном составе, депутаты Горсовета и многие другие. На уборку территории вышли также сотрудники резидентов «Грасис-Тех», «Промтех-сервис», «Цифровая экология», «ПРОМТЕХ-Дубна», «ОКБ «Аэрокосмические системы», «Родеал системы», «ДЗКТ», «ВАЙБОС», «ДЕДАЛ», «Алтегра», «Беролюкс», «АКВАНОВА-РУС», «БМК», «ЕКОМ, ТД МЕДИА, «РЭМОС», «Иск Ред Групп», «ПСК Фарма», «ЭНКОР», «Биофармлаб»... Поработали на славу! И на славу повеселились: управляющая компания ОЭЗ «Дубна» приготовила интересную развлекательную программу с музыкой, конкурсами и конечно же с горячим обедом. Ароматный шашлык, вкусный плов и даже зажаренный на вертеле поросенок… На свежем воздухе да после ударного труда аппетит у участников был отменный. Как, впрочем, и настроение, ведь удовлетворение от проделанной работы ощутили все участники субботника. Как отметили организаторы акции «Чистый берег» (именно так ОЭЗ «Дубна» назвала на сей раз субботник), удалось выполнить очень большой объем работ и убрать значительную территорию от мусора. И что еще немаловажно, подобные мероприятия очень объединяют участников и сплачивают коллективы. Сотрудники Дубненской городской больницы не остались в стороне и также вышли на субботник. Они в эти дни приводят в порядок территорию больничного городка - газоны и дорожки между лечебными корпусами, площадки рядом с поликлиниками. И хоть на территории больницы круглый год стараются поддерживать чистоту и порядок, за зиму все равно успевает накопиться мусор. – Не случайно говорят: чистота – залог здоровья. Мы считаем, что чисто должно быть не только в помещениях и кабинетах медицинских учреждений, но и снаружи, на территории. Коллектив нашей больницы всегда дружно и охотно, с хорошим настроением, выходит на субботники и прилагает все усилия к тому, чтобы больничная территория стала чистой и ухоженной, – отметил во время субботника главный врач ДГБ Алексей Осипов. Две недели трудятся на субботниках сотрудники городских коммунальных служб. В рамках субботников не только убирают мусор, но и ремонтируют детские игровые площадки, скамейки, урны, ограждения и декоративные заборы. Специалисты также выпиливают сухостой, обустраивают клумбы, высаживают деревья и кустарники. Представители партии «Единая Россия» местного отделения активно продолжают принимать участие в месячнике благоустройства. Исполнительный секретарь Павел Насонов совместно с «Волонтёрами Победы», молодогвардейцами и партийным активом принял участие в муниципальном субботнике. Особое внимание - наведению порядка на мемориалах воинской доблести. Активисты навели порядок на мемориале рядом с гимназией №8: собрали прошлогоднюю листву и убрали мусор. - Весь апрель подмосковные города приводят в порядок после зимы. Начались субботники, и каждый из нас может присоединиться к уборке и внести свою лепту, сделать свой город, парк или двор чище, уютнее, показать пример подрастающему поколению. Традиционно мы выходим всё вместе убирать территории вокруг школ и дошкольных учреждений, мемориальные комплексы и братские захоронения. Выходя на субботники, мы общаемся, делимся впечатлениями и при этом делаем общее дело - заботимся о красоте родной земли. Настоящий праздник совместного труда! - отметил Павел Насонов. Масштабную акцию по уборке города поддержали студенты и преподаватели кафедры экологии и природопользования факультета естественных и инженерных наук университета «Дубна», сотрудники Отдела молодёжи Управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи городской администрации, волонтёры из молодёжного центра «Инициатива» и «Волонтеры Победы». Они вышли на свой традиционный студенческо-молодежный субботник на берег Канала им. Москвы. А студенты-экологи ещё помогли с вывозом мусора в Гимназии №3. Работа кипела несколько часов. Результат – горы вывезенного мусора и чистый берег Канала им. Москвы, где так любят отдыхать наши горожане. В который раз обращаемся ко всем жителям и гостям наукограда: будьте людьми – культурными и цивилизованными. Не бросайте мусор, унесите его с собой до ближайшей урны или мусорного бака. Чисто ведь там, где не сорят… Хотя в нашем случае пока все с точностью наоборот: чисто лишь там, где убирают. Анна Сухая Фото http://oezdubna.ru, а также из личного архива участников субботника P.S. Напоминаем, что общеобластной субботник традиционно будет проходить в последнюю субботу месяца – 24 апреля, с 10:00 до 16:00 на трех главных площадках - от СК «Руслан» в сторону Братских могил, Комсомольской набережной и площади автовокзала на левом берегу (ул. Тверская д. 2). На этих площадках будет организована выдача инвентаря, мешков и перчаток. После завершения субботника участников ждут ароматные пироги и горячий чай.