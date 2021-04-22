«Мегабак» - программа вторичной переработки отходов, которая направлена на популяризацию раздельного сбора мусора и предназначена для бесплатного приема крупногабаритных отходов.

Площадки проекта носят название Recycle Depot. Они представляют из себя огороженные территории, на которых установлены контейнеры для самых разнообразных отходов и старых вещей.

В Дубне на площадке «Мегабак», которая была открыта в 2020 году, расположены семь контейнеров - три больших и четыре поменьше. Пункт приёма находится по адресу: ул. Тверская, д. 28А и работает ежедневно с 9:00 до 18:00.

Бесплатно сдать мусор (стекло, бумагу, батарейки, алюминий, бытовую технику, старую мебель, текстиль, шины, картон, пленку, пластик, лампы и др), в том числе крупногабаритный, может любой житель Дубны. Для этого нужно собрать его, разделив по категориям, и отнести на площадку проекта. Когда контейнеры заполняются, их содержимое забирают перерабатывающие компании.

18 апреля по поручению главы городского округа Дубна Сергея Куликова заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Алексей Строгов проверил, как работает площадка «Мегабак» в Дубне. Нарушений не обнаружено, пункт приёма работает исправно. В этом году на площадке планируется сделать навес.