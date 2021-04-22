Продолжение. Начало в №14 от 15.04.2021 г. В 40-50-е годы в Дубне начали появляться первые социальные объекты. В этот период в основном обозначился массив жилой застройки. Это нынешние улицы Жолио Кюри, Флерова, Джелепова, Векслера, Франка, Молодежная, Сахарова, Инженерная, Блохинцева. Возведение жилья и социальной инфраструктуры будет продолжено и при строительстве второго научного объекта – синхрофазотрона. Застройка будет продолжена на возникших улицах, которые ныне называются Курчатова, Мира, Вавилова. Интенсивно будет осваиваться район Черной речки – ул. Дачная, Заречная, Лесная, Интернациональная и территория, прилегающая к дер. Александровка. Велики были темпы жилищного строительства. Если в 1950–1953 гг. строилось в год в среднем по 2500 кв.м. жилой площади, то в 1954 году построено 3870 кв.м., в 1955 году – 5500 кв.м. В последующие пять лет они стали небывалыми: в 1956 году было сдано 8800 кв.м. жилья, в 1957 г. – 12840 кв.м., 1958 г. – 14370 кв.м., 1959 г. – 16300 кв.м., 1960 г. – 14800 кв.м. Всего за этот период удалось ввести в эксплуатацию 67 тыс. кв.м. жилой площади. В 1960 году общий жилой фонд города уже составил 194 тысяч кв.м. Расширение научных исследований и образование ОИЯИ потребовали создания современного многоэтажного города. Уже во второй половине 50-х годов в Дубне было завершено строительство больницы на 100 мест, хлебозавода, четырех магазинов, трех детских садов, двух яслей, средней школы, трех столовых. В 1957–1960 годах было введено более 800 мест в детских дошкольных учреждениях, столовые, магазин, бытовые мастерские и ателье. Для обеспечения жителей питьевой водой был построен водозабор, началась газификация квартир, построена пассажирская железнодорожная ветка, по которой с ноября 1959 года стало осуществляться ежедневное движение поездов на Москву. Дубненцы получили возможность принимать из столицы телепередачи. В 1958 г. при активном участии жителей был заложен парк вдоль правого берега Волги. Город становился одним из наиболее комфортных населенных пунктов в Московской области. Приобретал европейские черты, которые получат свое воплощение уже в 60-е годы. Особо следует отметить и ту заботу, которую проявляли в то время об образовании. В городе к 1960 году работало две средние школы, намечалось строительство ещё одной. Дубна становится студенческим городом. По инициативе директора ОИЯИ Д.И. Блохинцева в 1957 году открывается учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного энергетического института, на базе которого позднее появится филиал МИРЭА. В 1961 году в нем уже обучалось 500 студентов. Научные сотрудники получили хорошие возможности осуществлять защиту кандидатских и докторских диссертаций непосредственно в ОИЯИ. Наряду с дневным образованием детей много внимания уделялось вечернему общему образованию. Так, работники предприятий и организаций имели возможность получать среднее образование. В городе формируется высокий уровень социально-культурного потенциала. Он эффективно использовался и в последующем играл созидающую роль практически весь советский период. Очень многое удавалось сделать благодаря умелому использованию традиционных для того времени общественных инноваций и мотивационных подходов, а также управляемых элементов гражданского общества, существовавших внутри советских структур (те же депутаты), партийных, комсомольских, профсоюзных организаций и других, возникших довольно многочисленных общественных объединений. Через общественные инновации тогда стали обеспечиваться чистота и порядок на территории Дубны, благоустройство, озеленение, изобретательство, организация досуга, развитие творческих способностей, обеспечение общественного порядка. Устанавливались неформальные коммуникативные связи и с представителями других государств, работавших в ОИЯИ. В эти годы закладывались основы культурных и спортивных традиций, часть из которых сохранились и до сегодняшних дней. Причем предпочтение отдавалось не столько обеспечению занятости, сколько содействию развития творческих способностей населения, особенно молодежи, бывшей в то время главной и динамичной силой развития города. Большинство молодёжи приезжало сюда профессионально самоутвердиться, обустроить свою жизнь и быть полезным Отечеству и его интересам. Это был особый тип советской молодежи: креативной, активной, настойчивой, оптимистичной, целеустремленной и самостоятельной, верившей в характерные для того времени социальные идеалы. Многие традиции, зарождавшиеся в культуре, отдыхе и спорте, были регуляторами гражданских инициатив. Из смотров художественной самодеятельности появлялись хоровые коллективы и вокально-инструментальные ансамбли, самодеятельные театры, танцевальные коллективы. Проводившиеся в трудовых коллективах массовые спартакиады способствовали появлению первых секций по волейболу, футболу, легкой атлетике, борьбе. Стоит заметить, что во главе их изначально становились сами спортсмены (их называли тренеры–общественники) и лишь потом появились профессиональные тренеры. Многое из того, что зарождалось в те годы в Дубне, привносилось из таких авторитетных учебных заведений, как МФТИ, МИФИ, МГУ и других признанных научно-образовательных центров Советского Союза. Рост научно-технического и духовного потенциала обеспечивался и тесными взаимодействиями с Москвой. Вплоть до 1959 года ОИЯИ обеспечивал своих сотрудников для поездок в столицу ведомственным автотранспортом. В том числе не только для служебных поездок, но и для посещения театров, выставок, концертов, а также для экскурсий. Вместе с тем, в молодой город физиков с большим удовольствием и довольно часто приезжали для выступлений и творческих встреч видные известные деятели культуры и искусства. С 1959 года соединение Дубны железнодорожным сообщением с Москвой значительно упростило контакты его жителей со столицей, в том числе и культурные. По мере развития города расширялись деловые и культурные связи и другими научными центрами страны. Формировавшийся в те годы социально-экономический потенциал Дубны стоит оценивать и как особое пространство. Именно на первом этапе его существования здесь стало складываться уникальное социокультурное сообщество, сумевшее создать свои жизненные миры. Для него характерны были и особые механизмы, инструменты, стили взаимодействия с социальными институтами, существовавшими в то время в СССР и странах социалистического содружества. В Дубне не существовало какого-то особого этноса, но для жителей, особенно такой группы, как научная интеллигенция, характерна была определенная духовно-культурная идентичность, основанием которой становились особые ценности и нормы. Их очень точно определил известный поэт и бард, частый гость нашего города Ю. Ким: Дубна! Мечта моя Дубна! Созданье гордое народа, В стране – особая страна, Где максимальная свобода Уму и личности дана, Поскольку именно она Есть первой важности порука Тому, что может жить наука. (А без науки всем хана). Воистину: ни чинодралов, Ни крепостных, ни генералов, Ни разобщённости людской, Возникшей в мерзостной погоне За властью, костью, за деньгой – Здесь все в другом живут законе: Здесь подхалима засмеют, Как и начальственный капризик, – Здесь царствует учёный физик, А значит: ум, свобода, труд. Все это, в конечном счете, создавало особый, отличный от других территорий, уклад, характерный для научных поселений, где особая роль в формировании и совершенствовании духовной и нравственной среды принадлежала научно-технической интеллигенции. Именно она задавала в молодом городе жизненный тон. В 40-50-е годы все было первым, заложившим фундамент для его яркого будущего. Николай Прислонов, историк-краевед Продолжение следует Фото из фонда автора и архивного отдела Администрации города