12 апреля исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос. Имя Юрия Гагарина – советского космонавта, вот уже шесть десятилетий остается одним из самых известных во всем мире. Наш город и люди, жившие и работавшие в нем, имели самое непосредственное отношение к первому полету человека в космос. Я говорю о выдающемся авиаконструкторе Александре Яковлевиче Березняке, который вместе с Алексеем Михайловичем Исаевым – гениальным советским конструктором разработал первый советский самолёт с жидкостным ракетным двигателем. Испытывал этот истребитель БИ-1 Григорий Яковлевич Бахчиванджи. И хоть эти испытания закончились трагично, они положили начало созданию ракеты с жидкостным ракетным двигателем – той самой, на которой и был совершен полет человека в космос. Сам Юрий Гагарин как-то сказал: «Без полёта Григория Бахчиванджи, может быть, не было бы и 12 апреля 1961 года». Эту фразу советского космонавта вспоминали на торжественном митинге, состоявшемся в школе №1 в День космонавтики. К ребятам пришли ветераны во главе с председателем Городского совета Н.М. Шувиковой, представители ГосМКБ «Радуга» в лице главного инженера предприятия А.П. Утриванова, а также Герой Советского Союза, летчик-испытатель В.Н. Кондауров. Все они поздравили ребят и их педагогов с праздником и вспомнили о подвиге летчика-испытателя Г.Я. Бахчиванджи, памятник которому по инициативе В.Н. Кондаурова некоторое время назад был установлен в школьном дворе. Обращаясь к ребятам, Владимир Николаевич Кондауров провел параллель между героями – Бахчиванджи и Гагариным: - Оба они горячо любили свою Родину и ради нее были готовы рисковать жизнью. Недаром говорят, что если бы не было полета Бахчиванджи, то не было бы и полета в космос. Это действительно так. Бахчиванджи полетел первым на самолете с жидкостным реактивным двигателем. И Гагарин полетел на ракете с жидкостным реактивным двигателем. Только Бахчиванджи испытывал истребитель, который должен был завоевывать свободу советскому народу и воевать с фашистами, а Гагарин совершил свой полет, чтобы проложить путь человечества в космос. Так начались первые орбитальные полеты. Эти два великих человека сделали достижения, которые дали начало эре реактивной авиации, эре освоения орбитальных полетов в космос. И, пожелав ребятам горячо любить свою Родину – так, как ее любили Гагарин, Бахчиванджи и многие другие испытатели, конструкторы, ученые, выразил надежду, что кто-то из учеников в будущем сможет совершить прорывное открытие или яркий поступок во имя своего народа, во имя страны. Почтив память Григория Бахчиванджи и возложив цветы к бюсту, ученики первой школы во главе с директором Александром Ивановичем Руденко, учителями, ветеранами и гостями праздника двинулись к проходной ГосМКБ «Радуга» имени А.Я.Березняка. Праздничная колонна в сопровождении духового оркестра из Талдома торжественно прошествовала по улицам левобережья. Стоит ли говорить, какой восторг у прохожих вызывало это действо! И настроение сразу праздничное, и патриотизм во сто крат больше ощущается, а еще – гордость за свое Отечество и его героев… У проходной ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка участников демонстрации встречало руководство предприятия в полном составе, а также ветераны КБ, молодые специалисты. И даже через распахнутые окна сотрудники предприятия приветствовали школьников, это было очень трогательно и по-настоящему волнительно… Александр Иванович Руденко, приветствуя сотрудников МКБ, заверил, что в такой праздничный день коллектив школы попросту не мог не прийти к людям, которые создают ракетное вооружение и несут лучшие традиции ракетостроения нашей страны, продолжая дело великих авиаконструкторов и, в первую очередь, А.Я. Березняка. Генеральный директор предприятия Владимир Николаевич Трусов, поздравляя учеников, педагогов, сотрудников МКБ, отметил: - Сегодня знаменательный день! Ровно шестьдесят лет назад человек впервые стартовал в космос: оторвался от земного притяжения и совершил свой первый полет. Это был наш, советский, человек – Юрий Алексеевич Гагарин. Много времени прошло с тех пор, как человечество задумалось о полете в космос. Непрерывно идет работа по покорению космического пространства, и мы сегодня рады, что вы, молодое поколение, чтите память создателей российской космической техники, тех людей, которые проложили первый путь в космос. Наш город связан с ракетной техникой и так будет всегда, потому что подрастает поколение, которое возьмет в свои руки наше дело и продолжит его. Ракетно-космическая техника – это всегда молодость, потому что только молодость смотрит вперед и покоряет неизвестное. Берегите память тех, кто стоял у истоков российской космической техники. А сегодня у стен МКБ «Радуга» мы еще раз вспомним этих великих людей – ученых, космонавтов и летчиков и обязательно возложим цветы к бюсту Александра Яковлевича Березняка. Продолжая мысль о преемственности поколений, о поддержке талантливой молодежи, которая в будущем способна совершать прорывные открытия, Владимир Николаевич напомнил, что ГосМКБ «Радуга», работающее под эгидой Союза машиностроителей России, оказывает помощь способным ребятам. И пожелал, пользуясь случаем, успешного выступления на предстоящем состязании Worldskills Russia-2021 в составе сборной Московской области двум дубненским мальчишкам – ученикам первой и третьей школ. Именно МКБ «Радуга» при поддержке Союза машиностроителей России взяло на себя расходы по участию школьников в Чемпионате, понимая, что та техническая подготовка, которая уже есть у ребят сегодня, в будущем позволит им стать успевающими инженерами или конструкторами. Праздник продолжился в ДК «Октябрь»: вначале на площади, где состоялся еще один митинг, а затем в самом Дворце культуры. Там для школьников организовали показ фильмов о космосе и оборудовали планетарий, в котором смогли побывать ученики младших классов и в доступной форме получить интересные и нужные знания о космосе. Анна Сухая Фото автора